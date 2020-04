Transformers: il regista di Toy Story 4 reclutato per il prequel animato

Di Pietro Ferraro giovedì 30 aprile 2020

Il prequel animato dei Transformers ambientato su Cybertron ha un regista designato.

I fan dei Transformers ricorderanno il meraviglioso prologo in CG dello spin-off Bumblebee che ci ha riportato a piè pari negli anni ottanta, con una battaglia tra Autobot e Decepticon sul pianeta Cybertron che è stato confermato sarà il luogo dove sarà ambientato l'annunciato film prequel d'animazione, che ora apprendiamo ha anche un regista designato.

Il sito Deadline riporta che Paramount Pictures e lo studio eOne di Hasbro hanno reclutato Josh Cooley, regista di Toy Story 4, per dirigere il prequel animato che vedrà protagonisti / antagonisti i leader dei due schieramenti dei Transformers: Optimus Prime e Megatron. E' stato riferito che il progetto sarà slegato dal franchise cinematografico principale che sino ad ora conta 5 film principali e il citato spin-off "Bumblebee" ambientato negli anni ottanta.

Cooley dirigerà da una sceneggiatura Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, il duo ha scritto insieme anche i film Marvel Ant-Man e Ant-Man and the Wasp. Questo progetto al momento ha la massima priorità per lo studio a causa dello stop alle produzioni di progetti live-action seguito all'emergenza coronavirus.

Josh Cooley ha debuttato alla regia con "Toy Story 4" che si è aggiudicato un Oscar al miglior film d'animazione. Cooley è un collaboratore di lunga data della Pixar i cui crediti includono una collaborazione alla sceneggiatura del film Inside Out e la regia dei corti Il primo appuntamento di Riley e George and A.J.. Cooley è stato anche disegnatore di storyboard per Gli incredibili, Cars, Ratatouille, Up e Cars 2.