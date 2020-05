Mad Max 5 sarà un prequel con Furiosa ma senza Charlize Theron

Di Pietro Ferraro venerdì 15 maggio 2020

Il prossimo film di "Mad Max" sarà un prequel che racconterà le origini di Imperatrice Furiosa.

Il regista George Miller ha fornito un aggiornamento su Mad Max 5, sequel dell'acclamato Mad Max: Fury Road. Miller ha confermato che il prossimo episodio sarà un prequel di Furiosa, ma non sarà interpretato da Charlize Theron.

Miller ha due diversi progetti in ballo, il prequel di Furiosa e il sequel Mad Max: The Wasteland, ma visto l'impatto che ha avuto l'amato personaggio di Theron ha scelto di dare la precedenza ad una storia di origine dell'amata Imperatrice Furiosa che potrebbe essere interpretata dalla lanciatissima Anya Taylor-Joy (The Witch, Split), pare che l'attrice abbia già tenuto delle audizioni con Miller che vorrebbe dare il via alle riprese ad inizio 2021.

In una recente intervista al NYTimes, Miller ha confermato che sta lavorando ad un prequel di Furiosa basato su una sceneggiatura che lui e Nick Lathouris (co-sceneggiatore di "Fury Road") hanno scritto anni prima dell'uscita nelle sale di Mad Max 4. Il regista ha anche confermato che Charlize Theron non tornerà nel ruolo poiché l'idea iniziale di ringiovanirla in CGI è stata accantonata perché non soddisfacente.

Per molto tempo ho pensato che potevamo semplicemente usare il ringiovanimento in CG su Charlize, ma non credo che ci siamo ancora. Nonostante i valorosi tentativi di "The Irishman", penso che ci sia ancora una valle misteriosa. Tutti sono sul punto di risolverlo, in particolare i progettisti giapponesi di videogiochi, ma credo che ci sia ancora una valle abbastanza ampia.

Il prequel dovrebbe essere ambientato molto prima degli eventi di "Fury Road" e racconterà la vita di Furiosa nel "luogo verde delle Molte Madri" dove ha trascorso la sua infanzia con le donne guerriere Vuvalini, prima che fosse rapita, portata alla Cittadella e trasformata in uno dei Figli di Guerra di Immorten Joe.

Fonte: Vulture