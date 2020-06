Tartarughe Ninja: arriva un nuovo reboot in CG prodotto da Seth Rogen

Di Pietro Ferraro martedì 30 giugno 2020

Le TMNT tornano in un nuovo film d'animazione realizzato interamente in animazione computerizzata.

Per i fan delle Tartarughe Ninja, e sono davvero tanti, arriva la notizia di un nuovo reboot in CG in arrivo, che sarà co-prodotto da Nickelodeon con la Point Gray Pictures di Seth Rogen e Evan Goldberg.

Nickelodeon in comunicato stampa ufficiale rileva inoltre che un regista e uno sceneggiatore sono stati già scelti. Alla regia ci sarà il Jeff Rowe delle serie animate Gravity Falls e Disincanto che dirigerà da una sceneggiatura d Brendan O’Brien (Cattivi vicini, Mike & Dave - Un matrimonio da sballo).

L'aggiunta di Seth, Evan e il genio di James all'umorismo e all'azione che è già parte integrante di TMNT renderà di livello superiore questa reinvenzione del franchise. Non vedo l'ora di vedere cosa faranno e so che Ramsey Naito e il suo team sono entusiasti di portare il Nick Animation Studio in un'altra grande direzione con il loro primo film d'animazione in CG. Brian Robbins - Presidente di Kids & Family di ViacomCBS

Questo nuovo progetto animato non c'entra nulla con l'annunciato nuovo film d'animazione in 2D basato sulla serie tv Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja su cui stanno attualmente lavorando Nickelodeon e Netflix. I lungometraggi animati con le Tartarughe Ninja includono TMNT del 2007 diretto da Kevin Munroe e realizzato interamente in grafica computerizzata; Turtles Forever film d'animazione per la televisione del 2009, un crossover che miscela fumetti originali e serie animate del 1987 e del 2003 e il recente crossover Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles del 2019 basato sull'omonima miniserie a fumetti.

Come accennato il nuovo film delle TNMT segnerà la prima produzione in assoluto in CG dei Nickelodeon Animation Studios. Il reboot vede a bordo la produttrice Ramsey Naito (Baby Boss) che supervisionerà la produzione di Nickelodeon e Josh Fagen (Good Boys - Quei cattivi ragazzi) che supervisionerà per Point Gray Pictures. Paramount Pictures gestirà la distribuzione mondiale del film.

