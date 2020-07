Taika Waititi ha inIziato a scrivere il suo film di Star Wars

Di Pietro Ferraro venerdì 24 luglio 2020

Il regista di "Jojo Rabbit" e "Thor: Ragnarok" aggiorna sul suo nuovo film di Star Wars.

In una recente intervista con BBC News (via Comicbook), il regista Taika Waititi ha rivelato di aver iniziato a scrivere il suo film di Star Wars.

Dopo la spassosa parodia Vita da vampiro diventato recentemente una serie tv e aver collaborato alla sceneggiatura di Oceania della Disney, Taititi debutta nell'Universo Cinematografico Marvel nel 2017 dirigendo Thor: Ragnarok, un grande successo che il regista proverà a bissare con il sequel Thor: Love and Thunder in arrivo nel 2022. Ora dopo aver vinto un Premio Oscar alla miglior sceneggiatura non originale, per la sorprendente commedia sul nazismo Jojo Rabbit e aver diretto un episodio della serie tv The Mandalorian, Disney ha affidato a Waititi lo sviluppo di un nuovo film di Star Wars a cui il regista ha cominciato a scrivere con Krysty Wilson-Cairns, la sceneggiatrice di 1917. Waititi nel corso dell'intervista con BBC ha dichiarato "Abbiamo appena iniziato a scriverlo...ci stiamo lavorando".

Lo "Star Wars" di Waititi arriverà dopo "Thor: Love and Thunder", quest'ultimo film ha la priorità per Disney che ha già fissato la data di uscita all'11 febbraio 2022. Nel frattempo Disney ha ancora una data di uscita per dicembre 2023 fissata per un film di Star Wars, Rian Johnson sta ancora lavorando alla sua trilogia e Kevin Feige dei Marvel Studios sta sviluppando un film non specificato. Inoltre ci sono ulteriori sceneggiature in fase di sviluppo da J.D. Dillard, regista di Sleight - Magia e Laeta Kalogridis produttrice di Avatar.

Fonte: BBC