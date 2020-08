Blazing Samurai: il remake animato di "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" torna in sviluppo attivo

Di Pietro Ferraro martedì 11 agosto 2020

Il remake animato con cani e gatti della parodia western di Mel Brooks torna in sviluppo grazie a nuovi finanziatori.

Blazing Samurai, remake animato di Mezzogiorno e mezzo di fuoco aka Blazing Saddles, la spassosa parodia western del 1974 diretta da Mel Brooks e interpretata da Gene Wilder, è di nuovo in sviluppo dopo aver reperito i finanziamenti necessari.

"Blazing Samurai" reinventa il classico di Brooks come un film animato per famiglie ambientato in un mondo di animali antropomorfi. La trama si concentrerà su un cane che vuole diventare un samurai e viene scelto da un gatto signore della guerra come sceriffo di Kakamucho, una città quasi interamente popolata di gatti.

Deadline riporta che il nuovo finanziatore che ha fatto ripartire il progetto è la società di produzione "Align" di Adrian Politowski e Nadia Khamlichi, che ha raddoppiato il budget di "Blazing Samurai" portandolo a 46 milioni di dollari.

Siamo sempre stati appassionati di animazione e siamo entusiasti di prendere parte a Blazing Samurai. La combinazione di Rob e Mark come eccezionali creativi dell'animazione, l'esperienza del settore di Aniventure, GFM Animation e Cinesite che offre un incredibile valore di produzione sullo schermo, assemblata attorno a una sceneggiatura per famiglie così esilarante e ricca di azione renderà Blazing Samurai uno dei film d'animazione chiave del 2021. Adrian Politowski

"Blazing Samurai" è scritto da Ed Stone e Nate Hopper e diretto dall'esordiente Mark Koetsier, animatore e artista di storyboard di film come Il gatto con gli stivali, Oceania, Angry Birds - Il film e Minions: The Rise of Gru. Rob Minkoff e Adam Nagle sono produttori con un cast di voci stellare che include Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, Djimon Hounsou e Mel Brooks!