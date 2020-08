On the Rocks, trailer del film di Sofia Coppola

Di Antonio M. Abate mercoledì 19 agosto 2020

Bill Murray e Rashida Jones protagonisti dell'ultimo film di Sofia Coppola



(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

In quello che a conti fatti è una sorta di revival, Sofia Coppola presenta il trailer del suo nuovo film, On the Rocks, protagonisti Bill Murray e Rashida Jones. A diciassette anni da Lost in Translation, sono ancora un uomo su con gli anni e una giovane donna a farla da padrone.

Girato sotto l'egida di Apple Studios, è la storia di una madre, moglie ed anche figlia (Jones), il cui padre, un vecchio playboy, cerca di convincerla circa l'infedeltà del marito, interpretato da Marlon Wayans.

Il trailer è piuttosto esplicativo, e ci suggerisce uno scenario di rinsaldamento di un legame a quanto pare logorato dal tempo, quello tra papà e figlia. Note verosimilmente leggere, con lo shock emotivo dietro l'angolo, per quella che tutto sommato pare una storia calorosa.