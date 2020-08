Batman: Il lungo Halloween - un film animato DC in due parti in arrivo nel 2021

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

La miniserie di culto anni novanta "Il lungo Haloween" sarà adattata in un lungometraggio DC.

Il recente evento DC FanDome ha portato tra le altre cose un primo promettente trailer del film The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nuovo Crociato incappucciato, reboot che tra le sue fonti d'ispirazione include l'acclamata miniserie a fumetti Batman: Il lungo Halloween che ora grazie al sito CBR scopriamo fruirà di un adattamento animato in due parti in arrivo nel 2021.

"Batman: Il lungo Halloween", scritto da Jeph Loeb, disegnato da Tim Sale e ambientato durante il primo anno di attività del vigilante di Gotham segue Batman mentre bracca un serial killer noto come Festa per il modus operandi che lo contraddistingue, uccidere soltanto durante le festività. Con Halloween che si avvicina rapidamente, il nostro eroe deve scoprire l'identità di Festa mentre combatte contemporaneamente la criminalità organizzata della città. La caccia di Batman è supportata da James Gordon e Harvey Dent. La storia affronta anche gli eventi che hanno portato alla nascita di Due Facce e la lotta di Batman contro il crimine organizzato che attanaglia la città di Gotham.

La sinossi ufficiale del fumetto "Il Lungo Halloween":

Un eroe in costume impara che non può avere fiducia negli altri. Un serial killer compie i suoi omicidi nei giorni di festa. Un signore del crimine cerca di non perdere il controllo del suo fragile impero. Una città assediata dai gangster diventa il rifugio di un esercito di mostri. Un onesto procuratore distrettuale nasconde un terribile segreto. Una dama seducente tenta di conquistare il Cavaliere Oscuro. E un'amicizia rischia di essere distrutta per sempre. Ecco i tasselli di questo mistero. Ecco "Il lungo Halloween".

Nel corso della miniserie della durata 13 numeri, pubblicati tra l'ottobre del 1996 e l'ottobre del 1997, Batman si confronta anche con Catwoman, Joker, Spaventapasseri, Cappellaio Matto, Poison Ivy e l'Enigmista.

Oltre a "Batman: Il lungo Halloween" è stato confermato un altro progetto animato in arrivo, Batman: Soul of the Dragon ambientato negli anni settanta e basato su una storia completamente originale. Sam Liu dirige con la produzione esecutiva di Bruce Timm e il film uscirà nella primavera del 2021. Il cast di voci include David Giuntoli nei panni di Batman, Mark Dacascos nei panni di Richard Dragon, Kelly Hu nei panni di Lady Shiva, Michael Jai White nei panni di Bronze Tiger, James Hong come O-Sensei e Josh Keaton come Jeffrey Burr.