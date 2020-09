Nemesis: il fumetto di Mark Millar arriva al cinema con i registi di Project Power

Di Pietro Ferraro venerdì 4 settembre 2020

Un altro fumetto del Millarworld arriverà al cinema diretto da Henry Joost e Ariel Schulman.

Aggiornamento sull'adattamento cinematografico del fumetto Nemesis di Mark Millar che dopo l'abbandono di Joe Carnahan ha trovato una coppia di nuovi registi.

Il sito Collider riporta che Henry Joost e Ariel Schulman, registi del recente Project Power di Netflix, hanno firmato con Warner Bros. per portare sul grande schermo il fumetto di Millar che segue Matt Anderson, un supercriminale miliardario che dopo aver spazzato via le forze di polizia asiatiche è ora pronto a dedicarsi a vendicare il padre criminale uccidendo l'ispettore capo di Washington DC.

La trama ufficiale del fumetto:

Lo scrittore e l'artista dietro "Civil War" e "Old Man Logan" tornano con la storia di un uomo con un piano di vendetta! Chi è Nemesis? È un figlio del privilegio, un erede di miliardi dai suoi genitori defunti. Possiede una flotta delle migliori auto, un hangar pieno di aerei e innumerevoli gadget tecnologici al suo comando. Indossa una maschera e un lungo mantello fluente, è un uomo vestito di bianco che combatte senza sosta per una causa in cui crede. Ma se stai pensando che Mark Millar e Steve McNiven stanno raccontando una storia che hai già sentito prima, ripensaci: sappi che avrai qualcosa di completamente diverso dopo aver voltato la prima pagina. Nemesis tiene traccia delle fantasie violente che prendono vita di un villain al top dei villain per superare tutti i villain in ​​un provocatorio, impenitente tour de force di azione, ultraviolenza e umorismo esagerato in puro stile Millar (Kick-Ass, Wanted) e McNiven (Guerra civile)!

Emerald Fennell (Killing Eve, Promising Young Woman) ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura, con le precedenti bozze scritte da (The Grey) e Stephen Chin (Trafficanti). Millar ha definito la sceneggiatura di Carnahan "implacabile e potente".

Joost e Schulman hanno debuttato nel 2010 con il docufilm Catfish che ha generato una serie tv; il duo ha poi diretto gli horror found footage Paranormal Activity 3 e Paranormal Activity 4, il thriller Nerve e l'horror fantascientifico Viral. Joost e Schulman sono attualmente collegati al film live-action di Megaman.