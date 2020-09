Borat 2: titolo e dettagli sul sequel con Sacha Baron Cohen

Di Pietro Ferraro giovedì 10 settembre 2020

Sacha Baron Cohen riporta sul grande schermo lo spassoso e dissacrante kazako Borat.

Ieri vi abbiamo riportato la notizia che il sequel Borat 2 ha terminato la produzione e ora il sito The Film Stage riporta nuovi dettagli su sul sequel. Secondo il sito il film è intitolato "Great Success" e la trama vede un Borat diventato una celebrity che passa il tempo a fingere di essere qualcun altro per nascondersi dal pubblico.

Sempre riguardo alla trama pare che il film si occuperà anche della relazione tra Trump e Jeffrey Epstein, il miliardario accusato per abusi sessuali e traffico di minori morto in circostante misteriose in un carcere di New York lo scorso anno. Inoltre il film includerà diversi cameo, sembra che ci saranno apparizioni del politico ed esponente del Partito Repubblicano Mike Pence e dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani.

Il Borat originale era diretto ds Larry Charles con Cohen e Jay Roach produttori, ma non è chiaro se Charles e Roach siano nuovamente coinvolti. Cohen ha inizialmente creato il personaggio Borat per la sua popolare serie tv satirica Da Ali G Show. Il film "Borat" è stato un successo di critica e commerciale e ha regalato a Cohen una nomination ai Golden Globes e una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale.