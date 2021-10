A Chiara: nuova clip e tutte le anticipazioni sul film di Jonas Carpignano

Dopo l’anteprima nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, dove il film è stato acclamato dalla critica internazionale e insignito del premio Europa Cinemas Label, il 7 ottobre Lucky Red porterà nei cinema d’Italia A Chiara del regista Jonas Carpignano.

“A Chiara” è interpretato da Carmela Fumo, Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Giorgia Rotolo, Grecia Rotolo, Koudous Seihon, Pio Amato, Antonio Rotolo, Vincenzo Rotolo, Antonina Fumo, Giusi D’Uscio, Patrizia Amato e Concetta Grillo.



Considera «A Chiara» come il terzo capitolo di un trittico iniziato con «Mediterranea» (2015) e proseguito con «A Ciambra» (2017)?

Certo. Sono arrivato a Gioia Tauro nel 2010. Due migranti africani erano appena stati aggrediti e quell’episodio ha segnato l’inizio di violenti scontri con gli abitanti della città, scontri che ho filmato in A Chjàna, il cortometraggio che ho realizzato prima di «Mediterranea». Nel frattempo, mi sono sistemato in città ed è lì che ho incontrato Pio e la comunità rom che ho filmato, più tardi, in «A Ciambra». All’inizio non avevo affatto in mente l’idea di fare un trittico, volevo solo filmare gli scontri razziali. Ma ben presto ho capito che volevo realizzare tre film su tre aspetti di questa città. Il primo era la comunità africana, il secondo, questa comunità rom un tempo nomade, ma divenuta completamente sedentaria e insediata a Gioia Tauro. Infine, la «Malavita», le persone coinvolte nell’economia sotterranea creata dalla mafia. Sapevo che avrei fatto questi tre film senza sapere esattamente quale forma avrebbero preso, ma ricordo di aver terminato il primo trattamento di «A Chiara» tre settimane prima di iniziare le riprese di «A Ciambra», nel 2016. Nei tre film, lei mostra Gioia Tauro come un laboratorio della globalizzazione. Penso che l’unico modo di raggiungere l’universale sia di essere precisi, intimi e locali. Questa città possiede qualcosa di molto particolare. C’è questa economia sotterranea, c’è una grande povertà ignorata dallo Stato e c’è l’arrivo in massa dei migranti. Prima del 2012, nessuno o quasi ne parlava. E io vivevo con Koudous Seihon, una persona che aveva compiuto quel viaggio. La sua realtà, la sua esperienza e quella dei suoi amici sono diventati la mia realtà. Con «A Ciambra» e «A Chiara», il processo è stato identico.