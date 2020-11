A Quiet Place 3 arriva nel 2022, si tratta di uno spin-off?

In attesa che A Quiet Place 2 arrivi nelle sale, la cui data di uscita è slittata fino al 23 aprile 2021, arriva l’annuncio (via Deadline) che il regista Jeff Nichols (Mud, Midnight Special, Take Shelter) è stato reclutato per scrivere e dirigere un del franchise A Quiet Place, presumibilmente uno spin-off ambientato nel medesimo mondo post-apocalittico creato da John Krasinski per i primi due film.

Paramount Pictures con A Quiet Place 3 sembra voler seguire le orme della serie tv The Walking Dead che vista la moria di spettatori chiuderà finalmente la serie principale, che andava trascinandosi da qualche stagione, ma è intenzionata ad espandere il franchise puntando su una serie di spin-off che oltre al formato tv porteranno i morti viventi di Robert Kirkman anche sul grande schermo, con una serie di lungometraggi cinematografici il cui primo vedrà protagonista l’ex sceriffo Rick Grimes di Andrew Lincoln.

In precedenza Krasinski aveva suggerito l’eventualità che “A Quiet Place 2” avrebbe potuto concentrarsi su altri sopravvissuti che cercavano di cavarsela nel mondo post-apocalittico popolato di terrificanti predatori alieni, e in qualche modo sarà così visto che il sequel vedrà si il ritorno di Emily Blunt nel ruolo di Evelyn Abbott, ma saranno introdotti anche altri sopravvissuti interpretati da Cillian Murphy e Djimon Hounsou. “A Quiet Place 2” riprenderà la storia da dove era terminato il primo film, con Evelyn (Blunt) e i suoi figli che si preparano ad affrontare il mondo esterno senza il capofamiglia di Krasinski, che però rivedremo in questo sequel grazie ad un flashback che ci mostrerà come ha avuto origine l’invasione di creature aliene che hanno scalzato l’uomo dalla cima della catena alimentare.

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Dal momento che Deadline non parla del nuovo progetto di Nichols come “A Quiet Place 3”, è ragionevole presumere che potrebbe trattarsi di una sorta di spin-off, che magari seguirà un diverso set di personaggi, che amplierebbe lo sguardo sul mondo creato da Krasinski.

Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller produrranno “A Quiet Place 3” tramite Platinum Dunes insieme a Krasinski attraverso la sua società di produzione Sunday Night con il partner Allyson Seeger, che fungerà da produttore esecutivo.