Adam Sandler sarà un astronauta in un nuovo film drammatico di Netflix

Dopo le commedie Hubie Halloween disponibile in streaming e Hustle attualmente in fase di riprese, Adam Sandler tornerà ad un ruolo drammatico dopo Diamanti Grezzi in una nuova collaborazione con Netflix. Il sito Deadline riporta che Sandler interpreterà un astronauta in un dramma fantascientifico basato sul romanzo “The Spaceman of Bohemia” di Jaroslav Kalfar.

Il film ancora senza titolo sarà diretto diretto dal vincitore dell’Emmy Johan Renck (Chernobyl) e scritto da Colby Day (I Don’t Want to Kill Myself). La storia è incentrata su un astronauta (Sandler) inviato in missione ai margini della galassia alla ricerca di polvere misteriosa quando scopre un’antica creatura in agguato sulla sua nave.

Mentre ci prepariamo per il nostro viaggio a Chopra, non potrei essere più contento di aver trovato il partner perfetto in Adam. E ora, con il supporto della brillante famiglia Netflix, sono profondamente entusiasta di partire per il nostro viaggio impossibile. [Johan Renck]

La sinossi ufficiale del romanzo:

Rimasto orfano da ragazzo, cresciuto nella campagna ceca dai suoi nonni affettuosi, Jakub Prochvzka è cresciuto da scienziato di poco conto fino a diventare il primo astronauta del paese. Quando una pericolosa missione in solitaria su Venere gli offre sia la possibilità dell’eroismo che sognava, sia un modo per espiare i peccati di suo padre come informatore comunista, si avventura coraggiosamente nel vasto sconosciuto. Ma così facendo, lascia la moglie devota, Lenka, il cui amore, si rende conto troppo tardi, ha sacrificato sull’altare delle sue ambizioni. Da solo nello spazio profondo, Jakub scopre un possibile ragno alieno gigante immaginario, che diventa il suo improbabile compagno. Nel corso di conversazioni filosofiche sulla natura dell’amore, della vita e della morte e della prelibatezza del bacon, la coppia forma un legame intenso ed emotivo. Sarà sufficiente vedere Jakub attraverso uno scontro con rivali russi segreti e riportarlo sano e salvo sulla Terra per una seconda possibilità con Lenka? Ricco di calore, suspense e sorpresa, Spaceman of Bohemia è una delizia esuberante dall’inizio alla fine. Molto raramente un romanzo così profondo ha portato i lettori in un viaggio così sconfinato e di puro divertimento.

Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets produrranno il film tramite la loro compagnia Free Association, insieme a Tim Headington, Lia Buman e Max Silva per Tango Entertainment. Ben Ormand, Renck e Barry Bernardi saranno i produttori esecutivi.