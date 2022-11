Stasera in tv: “Addio al nubilato” su Rai 2

Addio al nubilato, su Rai 2 la commedia al femminile su quattro amiche alla vigilia di un matrimonio diretta da Francesco Apolloni e interpretata da Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa.

Addio al nubilato – Cast e personaggi

Laura Chiatti (Linda)

Chiara Francini (Vanessa)

Antonia Liskova (Eleonora)

Jun Ichikawa (Akiko)

Antonia Fotaras

Tecla Insolia

Emma Matilda Lió

Adrian Gaeta (Ambrogio)

Fabrizio Nardi (El Tigre)

Thierno Thiam (Teddy)

Addio al nubilato – Trama e trailer

Cinque donne, amiche fin dai tempi del liceo, si danno appuntamento per festeggiare l’addio al nubilato di una di loro. È la sposa ad aver organizzato tutto, ma lei non c’è! La festeggiata, come in una caccia al tesoro, lascia degli indizi che portano le quattro damigelle ad attraversare la città, in una nottata rocambolesca che termina proprio davanti il loro vecchio liceo. Della sposa, però, continua a non esserci alcuna traccia…Cosa avrà riservato alle amiche come ultima sorpresa?

Curiosità sul film

Francesco Apolloni (La verità vi prego sull’amore) dirige “Addio al nubilato” da una sua sceneggiatura scritta con Fabrizio Nardi (Compromessi sposi) dall’omonima pièce teatrale di Francesco Apolloni.

Il team che ha supportato il regista Francesco Apolloni dietro le quinte ha incluso il direttore di fotografia Giulio Pietromarchi (Due euro l’ora), il montatore Luigi Mearelli (Calibro 9) e la scenografa Marinella Perrotta (Un ragazzo d’oro).

Note di regia

L’Addio al nubilato, come tema centrale in un film italiano, non è mai stato trattato, a differenza della cinematografia anglosassone, che ne ha tratto film di successo. Nella mia commedia, questo rito è un pretesto per raccontare l’amicizia femminile, sempre con ironia e delicatezza. Vorrei che il messaggio del film sia: usate bene il tempo, perché non sappiamo mai quanto ne avremo a disposizione. Tanto vale provare ad essere felici! [Francesco Apolloni]

Addio al nubilato – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alessandro Molinari (Red Riding Hood – Cappuccetto Rosso, Io che amo solo te, La fidanzata di papà, Dall’altra parte del mare). Molinari e il regista Francesco Apolloni sono alla seconda collaborazione dopo La verità vi prego sull’amore.

TRACK LISTINGS:

1. A time to tell

2. Magic (feat. Greta) – Alessandro Molinari feat. Greta

3. Sexy boy (feat. Francesco Marchetti) – Alessandro Molinari feat. Francesco Marchetti

4. Gimme some love (feat. Billo) – Alessandro Molinari feat. Billo

5. Little chimney sweep (feat. Emma Matilda Lio’) – Alessandro Molinari feat. Emma Matilda Lio’)

6. Devotion (feat. Greta) – Alessandro Molinari feat. Greta

7. Nama Shivaya

8. Hey hey hullalla (feat. Liliana Richter) – Alessandro Molinari feat. Liliana Richter)

9. Best friends

10. Shopping in Rome

11. Addio al nubilato

12. Anni ’20

13. Roller coaster

14. SPA

15. The Mirror

16. Out of the circus

17. Reunion charleston

18. Girls on the beach

19. El Tigre

20. Little chimney sweep (instrumental)

21. Apollo’s bossa

La colonna sonora di “Addio al nubilato” è disponibile su Amazon.