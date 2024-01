Adios, su Rai 4 il thriller noir del regista Paco Cabezas (Tokarev) e interpretato da Mario Casas, Ruth Díaz, Natalia de Molina, Carlos Bardem e Vicente Romero.

Mario Casas – Juan

Natalia de Molina – Triana

Ruth Díaz – Eli

Carlos Bardem – Santacana

Vicente Romero – Andrés

Paulina Fenoy – Estrella

Mauricio Morales – Chico Santos

Sebastián Haro – Barroso

Mona Martínez – María

Pilar Gómez – Maravilla

Pablo Gómez-Pando – Nando

Consuelo Trujillo – Madre Kempes

Mariola Fuentes – Vecina Paqui

Juan Carlos Villanueva – Commissario Jefe

Carlos Cabra – Pepe El Rata

Ramiro Alonso – Taboa

Moreno Borja – Gordo Fortuna

Mané Solano – Paniagua

Salva Reina – Kempes

Paula Hidalgo – Sorella Kempes

Guillermo Vallverdú – Basilio

Mariola Ruiz – Moglie Basilio

Ricardo Fernández Blanco – Juez De Guardia

Teresa Arbolí – Madre Maravilla

Alicia Moruno – Sorella Maravilla

Antonio Arcos – Sigüenza

Dámaso Conde – El Lanas

David Pavón – Pacheco

Tano Sánchez- Bizco Fortuna

Xino Hernández – Vicente Fortuna

Fran Machado – Camello Las Vegas

Siviglia (Andalusia), la morte accidentale di una ragazza nel quartiere Las Tres Mil Viviendas finisce nelle mani di Eli (Ruth Diaz), un ispettore che dovrà fare i conti con le perplessità di Juan (Mario Casas), padre della ragazza deceduta e il capofamiglia del clan Los Santos. Lo scontro tra Eli e Juan per fare chiarezza sulla morte della bambina svelerà a entrambi tutta una rete di segreti e bugie che viaggiano lungo quella linea sottile e sfumata che è la giustizia.

Paco Cabezas voleva essere Scorsese. “Ricordo di aver guardato ‘Taxi Driver’ e di aver pensato di farlo”, ricorda. Un sogno che potrebbe suonare iperbolico in un bambino di Los Pajaritos, un umile quartiere sivigliano non lontano da Las Tres Mil Viviendas. “Col tempo ho capito che non potrei esserlo”, dice.

A 41 anni, Paco Cabezas non ha girato “Taxi Driver”, ma attenzione, ha raggiunto tale status a Hollywood, dove ha diretto numerosi episodi di serie famose come “The Walking Dead”, “The Alienist ” e “Penny Dreadful”. “, che possono permettersi di dire “no” a Steven Spielberg per tornare a casa, a Siviglia, a girare. «Stavo per lavorare su ‘Halo’, con Spielberg come produttore. La serie è basata su un videogioco della Microsoft, con alieni, ambientato nell’anno 5.500, soldati galattici e tutto il resto… Quando stavo prendendo la decisione, ho ricevuto la sceneggiatura di “Adiós”. Era una chiamata dalla terra, è il film più vicino alla mia anima e al mio cuore, a quello che sono”, aggiunge.

Spielberg poteva aspettare. Per ora era urgente contattare José Rodríguez, il giovane sivigliano autore della sceneggiatura che era arrivato a Cabezas in un momento cruciale della sua vita. «Consegnava torte nella mia città. L’ho chiamato e mi ha riattaccato perché pensava fosse uno scherzo. Gli ho detto: hai talento, vieni a Madrid”, ricorda. Ora, grazie all’aiuto di Cabezas, è uno sceneggiatore riconosciuto. Crede di aver imparato a catturare il talento grezzo dagli “Yankees”: “Sanno come vederlo; Non guardano le origini di nessuno. “Sono un ragazzino del quartiere e non credo nelle caste, nei contatti o nelle conoscenze”.

È così che è riuscito a stabilirsi a Los Angeles dal 2013. E ora, con “Adiós”, non solo torna fisicamente in Spagna ma gira per la prima volta nel nostro Paese. Mario Casas è stato il suo grande alleato in questa avventura. Conosce l’interprete dai tempi di “Carne de neon” (2011), che hanno girato insieme in Argentina. Molti non hanno visto il madrileno con la pelle e l’accento di uno zingaro di Tres Mil Viviendas che, a causa di torbide lotte tra clan, finisce per essere coinvolto in una rissa per vendicare la morte della figlia. «Ho fatto un casting molto vasto e ovviamente ci sono dei bravi attori sivigliani, ma ho parlato con Mario e ho capito che non avevo bisogno di un attore con l’accento sivigliano ma di uno che mostrasse il suo coraggio. “Ero sicuro che avrei dato il massimo.”

Arrivare con macchine da presa e ogni tipo di attrezzatura cinematografica alle Tres Mil Viviendas, dove i servizi comunali rifiutano di entrare, non sembra un compito facile. «La chiave è il rispetto – dice Cabezas –. “Quando lo dai, te lo restituiscono.” La squadra ha guadagnato la fiducia degli abitanti del quartiere e dei patriarchi, “persone che vivono cose come quelle che raccontiamo nel film”. Cabezas ricorda una registrazione particolarmente intensa, dopo la quale il numeroso pubblico di questo quartiere ha applaudito e “un patriarca è venuto ad abbracciarmi con entusiasmo”.

“Adiós” richiede quell’intensità. Fatalistico come una tragedia greca con coro di flamenco, cupo come un verso di Lorca in una notte di risse a lume di candela, il dramma di genitori (Casas e Natalia de Molina) incapaci di sfuggire al proprio destino in un quartiere così importante. , è un film con cui Cabezas fa il resto. «Naturalmente non volevo avere nessun riferimento in mente, ma poi ho capito che si trattava di Morente, Camarón, Lorca, la tragedia greca e tutto il resto. Come una soleá, una bulería, un flamenco quejío. Per questo il film è diviso in tre parti, come i cori ripetuti di una soleá.

Cabezas sa che, quando tornerà, Hollywood sarà ancora lì, e anche Spielberg. “Anche se non so se mi chiamerà”, dice con cautela. ciò che è più chiaro dell’acqua è che “non voglio che questo sia il mio ultimo film in Spagna”. Prima o poi ritornerà.