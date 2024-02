Adolfo, Il film della regista messicana Sofía Auza vincitore del “Orso di Cristallo per il Miglior Film alla Berlinale nel 2023, arriva in esclusiva il 9 marzo 2024 su RaiPlay. Il film interpretato da Juan Daniel Garcia Treviño e Rocío de la Mañana racconta la storia di due ragazzi che si incontrano per caso a una fermata dell’autobus nella peggiore o forse migliore notte della loro vita. L’incontro cambierà per sempre il destino di entrambi.

Adolfo – Trama e cast

La trama ufficiale: Hugo e Momo si incontrano casualmente per strada, alla fermata di un autobus. Il ragazzo, che porta con sé un piccolo cactus chiamato Adolfo, ha appena perso il bus che avrebbe dovuto portarlo al funerale del padre, morto suicida, ed è deciso a passare lì la notte in attesa del prossimo; la ragazza sta per andare ad una festa in maschera, la prima festa della sua prima notte da “libera”, dopo aver trascorso un periodo in una comunità per la riabilitazione di giovani tossicodipendenti. Dopo un po’ di attesa, Momo convince Hugo a seguirlo: è l’inizio di una lunga notte fatta di risate, lacrime, avventure, parole e silenzi, con i due giovani determinati a portare a termine la “missione” affidata a Hugo da suo padre prima di togliersi la vita: trovare una casa ad Adolfo, il cactus. Per evitare di essere da soli con i loro problemi, Hugo e Momo decidono di vivere insieme un’avventura: dovranno trovare una nuova casa per Adolfo, prima che la notte finisca e che entrambi vadano per la loro strada. Il primo lungometraggio di Sofía Auza, Adolfo, ci accompagna in un viaggio di un’improbabile amicizia nata nel corso di una fatidica e fugace notte a Città del Messico. Punteggiato da luci fluorescenti, colori sognanti e personaggi piacevolmente insoliti, Adolfo trova la sua onestà nel superare insieme le difficoltà e nel trovare la bellezza negli addii.

Il cast: Rocío De La Mañana (Momo), Juan Daniel García Treviño (Hugo), Michele Abascal (Ale), Sabina Alcocer (Bubble Gum Girl).

Adolfo – Trailer e video

Curiosità sul film

“Adolfo” ha partecipato al Seattle International Film Festival, è stato vincitore del “Cavallo di bronzo per il Miglior Film” alla Stockholm International Film Festival. A Rocío de la Mañana è andato il premio come “Migliore attrice in un film messicano” al Guadalajara International Film Festival.

Il film è una co-produzione Messico – Stati Uniti.

Sofía Auza è una scrittrice e regista messicana emergente. Nata nel 1993, si diploma alla Vancouver Film School nel 2017. Adolfo è il suo primo lungometraggio. Auza è anche l’autrice e creatrice di Yellow, una serie tv tra commedia e poliziesco di Lionsgate+ che segue due fuggitivi che rubano un taxi per scappare dalla polizia.

Dichiarazioni della regista

Il mio sogno è sempre stato quello di fare film, ma era anche qualcosa che pensavo non potesse mai realizzarsi. Il fatto che ‘Adolfo’ sia stato prodotto è stato già sorprendente.

Sofia dipinge un mondo in cui il dolore esiste moltissimo ma è mitigato dal calore della connessione umana. È un messaggio universale e pieno di speranza, e sono sicuro che avrà risonanza con il pubblico di tutte le età a livello globale.

Volevo esprimere la sensazione di passare tutta la notte con qualcuno, quando forse le connessioni sono un po’ più profonde e la luce illumina solo i luoghi più importanti.

A volte incontri persone e condividi un momento con loro, e poi vai avanti. Ma questo breve momento può ancora cambiare il modo in cui guardi la vita o aiutarti a notare cose che non avevi notato prima.

Questo è un momento davvero entusiasmante per fare film in Messico ed è principalmente perché il pubblico più giovane è pronto e affamato di qualcosa di diverso. Sono loro che ci danno lo spazio per creare film che si allontanano da ciò che abbiamo visto prima.

È stato un progetto molto personale. Ho scritto il film per me stesso, probabilmente nel tentativo di trovare la bellezza negli addii, quindi sentire come le persone si collegano alla storia è stato davvero speciale. Mi sento come se condividessi una parte molto vulnerabile di me stessa, ma questo fa parte della magia di fare un film.

Dire addio a Hugo, Momo e ovviamente Adolfo è sicuramente agrodolce, ma sono felice di iniziare una nuova avventura. Mi emoziona lasciarmi andare e sperare che il film trovi la sua nuova casa nel mondo. Proprio come Adolfo.

Fonte: Variety

Adolfo – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Gus Reyes & Andrés Sánchez Maher. Il duo ha musicato insieme le serie tv El Chapo e Jodie Il Prescelto, il documentario Torre X Torre e la commedia per famiglie La scuola sui binari.

1. Another World 5:44

2. Old Life 2:39

3. The Camera 1:22

4. A New Home 2:06

5. Carwash Ligths 1:18

6. Together 2:06

7. Temptation 1:28

8. The Radio 3:02

9. Together – Alternative 2:09

10. Farewell 9:12

La colonna sonora è disponibile su Amazon.

Adolfo – Il poster italiano

