Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton nel cast del prossimo film di Wes Anderson

Con The French Dispatch recentemente proiettato al Festival di Cannes, il regista Wes Anderson sta già lavorando al suo prossimo film, ancora senza titolo, con tre casting già ufficializzati. Il sito Deadline riporta che Adrian Brody, Bill Murray e Tilda Swinton, tutti nel cast dell’ultimo film di Anderson, saranno anche nel prossimo progetto che il regista come di consueto scriverà e dirigerà. Deadline aggiunge che il film sarà girato in Spagna, più precisamente nel borgo di Chinchón a Madrid.

Brody e Anderson hanno collaborato in precedenza in Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox e Il treno per Darjeeling; Bill Murray ha recitato in Rushmore, I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Il treno per Darjeeling, Moonrise Kingdom e Grand Budapest Hotel. Per quanto riguarda Tilda Swinton l’attrice è stata diretta da Anderson in Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel e naturalmente in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun.

Brody ha recentemente partecipato al film biografico Blonde su Marilyn Monroe che Netflix dovrebbe far uscire entro la fine dell’anno. L’attore sarà anche guest star nella terza stagione di Succession, interpreterà Pat Riley in una miniserie tv della HBO sui L.A. Lakers negli anni ’80 e sarà protagonista della serie horror Epix Chapelwaite. Brody reciterà anche con Vera Farmiga nel thriller The Salamander Lives Twice e con Jesse Eisenberg in Manodrome, quest’ultimo un dramma su un autista di Uber e aspirante bodybuilder che viene introdotto in un culto di mascolinità libertario e perde la presa sulla realtà quando i suoi desideri repressi vengono risvegliati.

Rivedremo Bill Murray il 19 novembre di nuovo nei panni del Dr. Peter Venkman nel sequel Ghostbusters: Legacy, nella miniserie tv The Now, presterà la voce ad un cane randagio che incontra una produttrice di stivali interpretata da Anne Hathaway nel film Bum’s Rush, un incontro che li porterà ad bivio serio che cambierà sia i loro cuori che le loro menti in modi che difficilmente possono immaginare. Il nome di Murray è anche collegato non ufficialmente, insieme a Zac Erfon e Russell Crowe, al cast del dramma di guerra The Greatest Beer Run Evers di Peter Farrelly sulla storia di un uomo che lascia New York nel 1967 per portare la birra ai suoi amici d’infanzia nell’esercito mentre stavano combattendo in Vietnam.

Tilda Swinton ha recentemente recitato nel film Memoria del regista thailandese Apichatpong Weerasethakul ed è nel cast di doppiatori del Pinocchio in stop-motion di Guillermo del Toro, apparirà nella storia di fantasmi The Eternal Daughter del’acclamata regista Joanna Hogg e nel dramma fantasy Three Thousand Years of Longing di George Miller che racconta di una studiosa che incontra un Djinn che le offre tre desideri in cambio della sua libertà.