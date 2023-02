Afire: trailer e anticipazioni del film di Christian Petzold Orso d’argento alla Berlinale 2023

Orso d’argento, gran premio della giuria alla Berlinale 2023, Afire (Roter Himmel) è un dramma romantico diretto dall’acclamato regista tedesco Christian Petzold (Undine).

Afire – Trama e cast

La trama ufficiale: Il piano di Leon (Thomas Schubert) & Felix (Langston Uibel) era di trascorrere l’estate insieme in una casa per le vacanze sulla costa baltica. Volevano essere lì come amici ma anche per lavorare – uno al suo secondo libro, l’altro a mettere insieme il suo portfolio artistico. Ma anche Nadja (Paula Beer) e Devid (Enno Trebs) sono lì, e portano molte vibrazioni positive con loro. Quattro giovani che sperimentano l’amore, anche se questo non è facile per Leon. Il suo manoscritto incompiuto lo perseguita ovunque vada, che sia la casa estiva o la spiaggia. Il buon umore degli altri spesso fa precipitare il suo. Una visita del suo editore (Matthias Brandt) è imminente. Ma, quando quest’ultimo arriva con la sua piccola ed elegante automobile, la foresta comincia a bruciare. Piove cenere, il cielo si tinge di rosso e un il dramma che unisce intensità fisica e sublimazione artistica prende una svolta in una nuova dimensione.

Afire – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è una produzione tedesca nota anche con il titolo originale “Roter Himmel” e quello internazionale alternativo “Red Sky”.

Paula Beer è un’attrice tedesca, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Anna nel film Frantz diretto da François Ozon, grazie al quale ha vinto il Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2016, e per aver vinto nel 2020 l’Orso d’argento al Festival di Berlino per la sua interpretazione in Undine – Un amore per sempre di Christian Petzold.

Matthias Brandt è il regista Christian Petzold hanno già collaborato per La donna dello scrittore (Transit, 2018).

Il film è prodotto da Anton Kaiser, Florian Koerner von Gustorf, Simon Ofenloch, Claudia Tronnier, Caroline von Senden e Michael Weber.

Christian Petzold – Note biografiche

Nato a Hidden in Germania nel 1960, Christian Petzold ha studiato filologia tedesca e teatro presso la Free University of Berlin e, successivamente, ha studiato regia alla German Film and Television Academy of Berlin tra il 1988 e il 1994. I suoi film sono già stati selezionati cinque volte per il Concorso della Berlinale, l’ultimo Undine nel 2020. Nel 2012 ha ricevuto l’Orso d’argento come miglior regista per Barbara.

Filmografia: Pilots (film tv, 1995), Cuba Libre (film tv, 1996), The Sex Thief (film tv, 1998), The State I Am In (2001), SomethingToRemindMe(film tv, 2002), Wolfsburg(2003), Ghosts (2005), Yella (2007), Jerichow (2008), Dreileben – Beats Being Dead (film tv, 2011), La scelta di Barbara (Barbara) (2012), Il segreto del suo volto (Phoenix, 2014), La donna dello scrittore (Transit, 2018), Undine – Un amore per sempre (2020).

Afire – Foto e poster