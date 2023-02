Berlinale 2023, vincitori: Orso d’oro al documentario “Sur l’Adamant”, Orso d’Argento a “Disco Boy” per Miglior Contributo Artistico

Si è tenuta la cerimonia di premiazione della 73a edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Alla direzione della Berlinale 2023 per il quarto anno Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek con la giuria internazionale, presieduta dall’attrice statunitense Kristen Stewart, che ha incluso Golshifteh Farahani, attrice (Francia), Valeska Grisebach, regista (Germania), Radu Jude, regista e sceneggiatore (Romania), Francine, Maisler, casting director (Stati Uniti), Carla Simón, regista e sceneggiatrice (Spagna), Johnnie To, regista e produttore (Cina).

A Nicholas Philibert assegnato l’Orso d’oro per il documentario Sur l’Adamant, all’italiano Disco Boy di Giacomo Abbruzzese è andato l’Orso d’Argento per il Miglior Contributo Artistico.

L’Orso d’oro alla carriera è stato assegnato al regista, sceneggiatore e produttore Steven Spielberg, al quale è stata dedicata la sezione “Homage”, mentre la Berlinale Kamera è stata assegnata alla direttrice della fotografia Caroline Champetier. Il festival è stato inaugurato aperto dal film She Came to Me di Rebecca Miller, presentato nella sezione “Berlinale Special”.

Orso d’oro al miglior film

On the Adamant – Nicolas Philibert (France/Japan)

Orso d’argento Grand Jury Prize

Afire – Christian Petzold (Germany)

Orso d’argento Jury Prize

Bad Living – Joгo Canijo (Portugal/France)

Orso d’argento per la miglior regia

Philippe Garrel – The Plough (France/Switzerland)

Orso d’argento per la miglior performance da protagonista

Sofнa Otero – 20,000 Species of Bees (Spain)

Orso d’argento per la miglior performance da non protagonista

Thea Ehre – Till the End of the Night (Germany)

Orso d’argento per la miglior sceneggiatura

Music – Angela Schanelec (Germany/France/Serbia)

Orso d’argento an Outstanding Artistic Contribution

Hйlиne Louvart (cinematographer) – Disco Boy (France/Italy/Poland/Belgium)

ENCOUNTERS

Miglior film

Here – Bas Devos (Belgium)

Miglior regia

Tatiana Huezo – The Echo (Mexico/Germany)

Premio speciale della giuria (ex-aequo)

Orlando, My Political Biography – Paul B Preciado (France)

Samsara – Lois Patiсo (Spain)

GLI ALTRI PREMIATI DELLA BERLINALE 2023

Berlinale Documentary Award

The Echo – Tatiana Huezo

Menzione speciale

Orlando, My Political Biography – Paul B Preciado

GWFF Best First Feature Award

The Klezmer Project – Leandro Koch, Paloma Schachmann (Argentina/Austria)

Menzione speciale

The Bride – Myriam U Birara (Rwanda)

BERLINALE SHORTS



Orso d’oro per il miglior cortometraggio

Les Chenilles – Michelle Keserwany, Noel Keserwany (France)

Orso d’argento Jury Prize

Dipped in Black – Matthew Thorne, Derik Lynch (Australia)

Menzione speciale

It’s a Date – Nadia Parfan (Ukraine)

Short Film Candidate for the European Film Awards

Les Chenilles – Michelle Keserwany, Noel Keserwany