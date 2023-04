Stasera in tv: “After 2” su Rai 2

After 2, su Rai 2 il sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi bestseller di Anna Todd con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).

After 2 – Cast e doppiatori

Josephine Langford: Tessa Young

Hero Fiennes Tiffin: Hardin Scott

Dylan Sprouse: Trevor Matthews

Louise Lombard: Trish Daniels

Charlie Weber: Christian Vance

Candice King: Kimberly “Kim” Vance

Max Ragone: Smith Vance

Selma Blair: Carol Young

Shane Paul McGhie: Landon Gibson

Rob Estes: Ken Scott

Karimah Westbrook: Karen Scott

Samuel Larsen: Zed Evans

Khadijha Red Thunder: Steph Jones

Pia Mia: Tristan

Dylan Arnold: Noah Porter

Inanna Sarkis: Molly Samuels

Doppiatori italiani

Joy Saltarelli: Tessa Young

Manuel Meli: Hardin Scott

Davide Perino: Trevor Matthews

Chiara Colizzi: Trish Daniels

Simone D’Andrea: Christian Vance

Valentina Favazza: Kimberly “Kim” Vance

Barbara De Bortoli: Carol Young

Massimo De Ambrosis: Ken Scott

Letizia Ciampa: Molly Samuels

After 2 – Trama e cast

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

Curiosità sul film

Il titolo originale del film è “After We Collided”.

Il film è diretto da Roger Kumble, regista di Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi (1999) e Cruel Intentions 2 – Non illudersi mai (2000), e adattato per il grande schermo da Anna Todd e Mario Celaya.

“AFTER” è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno letterario young adult. La saga “AFTER” è stata pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo, e in Italia ha venduto 1.6 milioni di copie (Sperling & Kupfer).

L’autrice Anna Todd ha confermato sui suoi account sui social media di aver scritto la sceneggiatura di questo film, promettendo ai fan dei libri che i sequel del film sarebbero rimasti più fedeli ai libri.

Roger Kumble ha diretto “Cruel Intentions” (1999), un film con una trama spesso paragonata a quella di “After” di Anna Todd. Selma Blair, che interpreta Carol Young, ha anche recitato in “Cruel Intentions” nei panni di Cecile Caldwell.

Peter Gallagher, che interpretava il ruolo di Ken Scott nel primo film, è stato sostituito da Rob Estes.

Anna Todd appare nel film in un cameo; durante l’inizio della scena del nightclub Todd è l’autrice a cui viene chiesto quali libri ha scritto.

Charlie Webber e Louise Lombard hanno recitato nelle serie tv Le regole del delitto perfetto (How To Get Away With Murder), ma non hanno mai condiviso una scena.

Le scene di Natale sono state girate ad Atlanta.

After 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Justin Burnett (Dungeons & Dragons, Leggenda mortale, Getaway – Via di fuga, Re-Kill, The Gray Man, An American Haunting). Burnett ha musicato anche l'”After” originale e il sequel After 3 e fornito musica a diversi videogiochi (Syphon Filter: Logan’s Shadow, Unit 13, Metal Gear Solid V: The Definitive Experience)

(Dungeons & Dragons, Leggenda mortale, Getaway – Via di fuga, Re-Kill, The Gray Man, An American Haunting). Burnett ha musicato anche l'”After” originale e il sequel After 3 e fornito musica a diversi videogiochi (Syphon Filter: Logan’s Shadow, Unit 13, Metal Gear Solid V: The Definitive Experience) La colonna sonora include i brani:” You Were Supposed to Be Different” di Aron Wright, “Back with the People” di Ulysses Wells, “You Never Knew” di Jim-E Stack, “Suzy” di Crash, “Make It End” e “Birdie” di Bixtel, “WILD” di Dijon, “Forbidden Love” di Maxchalant & Maiah Manser, “Wish” di Brett Harris, “Skating Waltz” di Sean Fitzgerald, “Heartbeat” di The Fray, “So Good” di Dove Cameron, “Way Up” di Fintan, “Should Have Known Better” di Sufjan Stevens, “O’ Tannenbaum” di Jonah Mutono, “Goes to 11” di The Interrockers, “Auld Lang Syne” di Sean Fitzgerald, “Dollars & Change” di Bad Rabbits, “Quality” di Soaky Siren feat. Bantu, “Got My Number” di Kim Petras, “Girls” di SWEYD, “This Is How We Toast” di Jarina de Marco, “Do Your Worst” di Harves, “Love Me or Leave Me” di Little Mix, “Afraid of the Dark” di Esther “Ezi” Zynn.

1. Prologue (1:34)

2. First Day of Work (1:37)

3. Storming The Hotel (1:06)

4. Morning After (2:26)

5. Photos (1:45)

6. The Memory of Us (2:55)

7. Ten More Seconds (4:05)

8. Hard Memories (1:47)

9. In The Office (4:39)

10. Resentment (1:54)

11. Apologies (1:11)

12. Makeup (0:34)

13. Can’t Stop Loving You (1:52)

La colonna sonora di “After 2” è disponibile su Amazon.