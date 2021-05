Stasera in tv “After” su Rai 2

Cast e personaggi

Josephine Langford: Tessa Young

Hero Fiennes Tiffin: Hardin Scott

Khadijha Red Thunder: Steph Jones

Selma Blair: Carol Young

Dylan Arnold: Noah Porter

Shane Paul McGhie: Landon Gibson

Samuel Larsen: Zed Evans

Inanna Sarkis: Molly Samuels

Swen Temmel: Jace

Pia Mia: Tristan

Meadow Williams: professoressa Soto

Peter Gallagher: Ken Scott

Jennifer Beals: Karen Gibson

Doppiatori italiani

Joy Saltarelli: Tessa Young

Manuel Meli: Hardin Scott

Emanuela Damasio: Steph Jones

Barbara De Bortoli: Carol Young

Alessandro Campaiola: Noah Porter

Letizia Ciampa: Molly Samuels

Francesca Fiorentini: professoressa Soto

Massimo De Ambrosis: Ken Scott

La trama

Basato sul romanzo bestseller di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad, After racconta la storia di Tessa (Josephine Langford), studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

Curiosità

La copia di “Cime tempestose” di Hardin è la copia che Anna Todd ha avuto da quando era un’adolescente.

Josephine Langford ha ammesso in un’intervista di aver letto i primi capitoli di After su Wattpad diversi anni prima di essere scelta per il ruolo di Tessa.

“After” originariamente era una fanfiction dei One Direction su un sito web chiamato Wattpad, in cui i nomi dei personaggi erano basati sui membri del gruppo: Hardin = Harry Styles; Zed = Zayn Malik; Landon = Liam Payne; Nate = Niall Horan; Logan = Louis Tomlinson.

Josephine Langford aveva solo circa una settimana per prepararsi al ruolo di Tessa Young. Ha letto i libri e la sceneggiatura mentre era su un aereo.

La trilogia originale di “After” ha registrato oltre 1 miliardo di letture su Wattpad.

I diritti del film sono stati originariamente venduti alla Paramount, ma Anna Todd voleva più libertà nell’adattare il film, così i diritti sono stati prima restituiti e poi venduti ad Aviron.

La serie completa di “After” include After, After – Un cuore in mille pezzi, After – Come mondi lontani, After – Anime perdute, After – Amore infinito, il prequel Before – After forever e gli spinoff Nothing More – Dopo di lei, Nothing More – Cuori confusi, Nothing Less – Fragili Bugie e Nothing Less – Ora e per sempre.

“After” è il primo libro che Anna Todd abbia mai scritto e oltre ad ottenere un contratto editoriale ha venduto i suoi diritti cinematografici alla Paramount.

Le prime scelte di Anna Todd per i protagonisti sono state Indiana Evans e Zach Roerig.

Julia Goldani Telles è stata originariamente scelta per interpretare il ruolo di Tessa Young.

La parola tatuata sul polso destro di Hardin è in ebraico e significa “madre”.

Sebbene Hardin abbia un anno più di Tessa, Hero Fiennes Tiffin è in realtà tre mesi più giovane di Josephine Langford.

Swen Temmel (Jace) e Meadow Williams (Professoressa Soto) si sono incontrati sul set di questo film e ora sono una coppia.

Anna Todd appare nel film in un cameo: è una donna che esce dalla Vance Publishing mentre Tessa sta entrando.

Il film costato 14 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 70.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Justin Burnett (The Gray Man, Getaway – Via di fuga, The Bleeding). Burnett ha musicato anche il sequel After 2 aka After We Collided.

TRACK LISTINGS:

1. Opening 1:32

2. Class Start 0:51

3. Tessa Meets Hardin 1:39

4. Hardin in the Cafe 0:46

5. Party Kiss 1:09

6. Text in Bed 1:29

7. Sotto’s Class 1:07

8. The Lake Kiss 4:18

9. Touched on the Dock 1:45

10. What Are You Dreaming About 0:36

11. Pool House 2:45

12. Pool 2:18

13. Noah Breakup 1:23

14. You’re My Drug 1:24

15. Planetarium 0:56

16. Apartment 1:22

17. Hardin’s Story 1:44

18. Bath 1:01

19. The Truth Comes Out 1:59

20. Going Home 1:21

21. The Letter 2:45

22. After – Coffee Shop 1:28

23. Poolside alt 2:25

24. Main Theme 2:20



