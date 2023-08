Stasera in tv: “Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio” su Rai 3

Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio, su Rai 3 il secondo capitolo della trilogia reboot con protagonista Jean Dujardin nei panni dell’Agente Speciale 117 aka OSS 117, creato dallo scrittore Jean Bruce e precedente i noti romanzi di Ian Fleming sull’agente 007.

Agente 117 Missione Rio – Cast e doppiatori

Jean Dujardin: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Louise Monot: Dolorès Koulechov

Rüdiger Vogler: professor Von Zimmel

Alex Lutz: Heinrich Von Zimmel

Reem Kherici: Carlotta

Pierre Bellemare: Armand Lesignac

Ken Samuels: William “Bill” Trumendous

Serge Hazanavicius: Staman

Laurent Capelluto: Kutner

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Lavinia Paladino: Dolorès Koulechov

Gianluca Machelli: professor Von Zimmel

Danny Francucci: Heinrich Von Zimmel

Gianna Gesualdo: Carlotta

Valerio Garbarino: Armand Lesignac

Teo Bellia: William “Bill” Trumendous

Omar Vitelli: Staman

Sacha Pilara: Kutner

Agente 117 Missione Rio – Trama e trailer

Non c’è riposo per la (peggior) miglior spia dei servizi segreti francesi. Dopo avere risolto una difficile situazione all’ombra delle piramidi, Hubert Bonisseur de la Bath, nome in codice Agente Speciale 117, ha una nuova missione. Destinazione: Brasile. Obiettivo: trovare un ex ufficiale nazista fuggito dopo la Seconda guerra mondiale. Al suo fianco, in un’avventura che lo vedrà girare tutto il paese, dalle spiagge di Rio de Janeiro alla foresta amazzonica, un’agente del Mossad tanto bella quanto letale, anche lei sulle tracce del criminale di guerra. Riusciranno a portare a termine la missione?

Curiosità sul film

“Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio” segna la prima collaborazione del regista Michel Hazanavicius e dell’attore Jean Dujardin che due anni dopo saranno premiati con un Oscar a testa per l’acclamato The Artist.

Il film ha vinto un premio César alla Migliore scenografia di Maamar Ech-Cheikh.

Le battute di Von Zimmel, “Non ha gli occhi di un nazista?” Non ha mani naziste? …. Se ci pungi, non sanguiniamo?..’, sono una parodia del discorso di Shylock da ‘Il Mercante di Venezia’, di William Shakespeare (Atto III, Scena I).

Questo film di spionaggio, “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio” (2009) è il primo sequel e il secondo film della nuova serie francese di film “OSS 117”, il primo è Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo (2006). È interessante notare che questi due film utilizzano le stesse ambientazioni consecutive del Cairo/Egitto e Rio/Brasile presenti nei successivi film di spionaggio di James Bond degli anni ’70, La spia che mi amava (1977) e Moonraker – Operazione spazio (Rio/Brasile).

La serie di quattro film parodia / spionaggio con protagonista Matt Helm vengono omaggiati in questo film con grafica e l’impostazione del set simili viste nei mobili disposti intorno alla piscina insieme all’uso di canzoni in primo piano cantate da Dean Martin. Matt Helm è un personaggio letterario creato dallo scrittore statunitense Donald Hamilton e protagonista di una serie di romanzi di spionaggio pubblicati negli USA dal 1960 al 1993. La serie è stata pubblicata anche in Italia dagli anni sessanta alla fine degli anni novanta. È un agente segreto al servizio del governo statunitense con il compito primario di uccidere o rendere inoffensivi gli agenti nemici. Il personaggio ha avuto negli anni 60 una trasposizione cinematografica in una serie di film dove è stato interpretato da Dean Martin e, fra il 1975 e il 1976, una trasposizione in una serie tv dove è stato interpretato da Anthony Franciosa.

La scena dell’immersione del circo in piscina è presa in prestito dal film di Elvis L’idolo di Alcapulco.

L’agente OSS 117 (Hubert Bonisseur de La Bath) indossa abiti ispirati e prevalentemente gli stessi del Lew Harper di Paul Newman in Detective’s Story (1966).

L’agente OSS 117 sponsorizza un gruppo di hippy dicendo che non è maggio del ’68. Quel periodo aveva vissuto intensi disordini civili e proteste in Francia, ed è noto per essere stato un evento importante nella storia francese.

È noto dal primo film che l’agente OSS 117 (Hubert Bonisseur de La Bath) interpretato da Jean Dujardin è una parodia dell’interpretazione di Sean Connery di James Bond vista prevalentemente negli anni ’60. Connery però non è apparso come James Bond in Moonraker – Operazione spazio (1979), l’unico film di 007 ambientato a Rio de Janeiro, in Brasile.

Il film segna il debutto dgli attori Reem Kherici e Adriana Salles.

La scena nelle scale della statua del Corcovado, dove Jean Dujardin affronta la sua paura dell’altezza, è un omaggio alla scena simile e iconica de La donna che visse due volte (1958).

Questa non è la prima parodia di spionaggio ambientata a Rio, in Brasile. In precedenza c’è stato Se tutte le donne del mondo…(Operazione Paradiso) (1966) uscito negli anni ’60 ed entrambi questi film hanno una sequenza di combattimento in cima alla statua del Cristo Redentore delle Ande. Questo film di spionaggio degli anni ’60 è ben noto per avere collegamenti con il successivo film di James Bond, Moonraker – Operazione spazio (1979).

Il regista Michel Hazanavicius parla della genesi del secondo film: “Innanzitutto non è un numero 2, ce n’erano già 8 negli anni ’60, e un centinaio di libri. Con questo intendo dire che Agente Speciale 117 è chiaramente un personaggio adatto per lo spettacolo. È una spia, e quindi ogni missione rappresenta una nuova avventura. Ecco perché non possiamo davvero parlare di un sequel, ma piuttosto di una nuova avventura. Detto questo, semplicemente c’è stato il desiderio comune di continuare a scavare in questo personaggio, sia da parte dei produttori Gaumont e Mandarin Cinéma, sia da parte dello sceneggiatore Jean François Halin, oltre che da Jean Dujardin e da me. Un desiderio, e una sensazione fortissima che qualcosa fosse pronto per nascere e che il soggetto fosse abbastanza ricco per continuare, che ci fosse spazio per almeno un altro film. In seguito, ovviamente, è stata l’accoglienza riservata al primo film che ci ha permesso di continuare. Essendo però i “sequel” spesso meno fortunati delle prime, lo stimolo è venuto fuori grazie al soggetto che ci avrebbe permesso di riscuotere un successo pari a quello avuto nella prima puntata della saga.”

Il film è stato un grande successo al botteghino francese. Ha registrato oltre 2 milioni di spettatori, incassando l’equivalente di 21,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 14 milioni di euro.

I romanzi di Jean Bruce

OS 117 (vero nome Hubert Bonisseur de la Bath) è stato protagonista di 87 volumi scritti da Jean Bruce, e dopo la sua morte avvenuta nel 1963 in seguito ad un incidente automobilistico, la serie venne ripresa dalla moglie Josette Bruce per altri 143 episodi e dai figli per altri 24. L’agente OS 117 è stato anche protagonista di 14 film a partire da O.S.S. 117 non è morto uscito nel 1957 con Ivan Desny protagonista.

La serie è stata una delle prime del genere in Europa precedendo di quattro anni quella di James Bond e ha venduto oltre 75 milioni di copie in tutto il mondo. È stata anche adattata per il cinema diverse volte a partire dagli anni cinquanta.

OS 117: egitto missione B (Carte blanche pour OSS 117)

OS 117: le spie muoiono a Tokio (Atout coeur à Tokyo)

OS 117: baby-luna missione C (OSS 117 n’est pas aveugle)

OS 117 Operazione Piramidi (Inch Allah)

OS 117 Operazione Piramidi (Inch Allah) OS 117 ?… Qui Parigi… (OSS 117 ? Ici, Paris)

OS 117: bersaglio luna (Pan dans la lune)

OS 117 : colpo doppio a Bangkok (Double bang à Bangkok)

OS 117 contro l’FBI (Plein gaz pour OSS 117)

Adattamenti cinematografici e interpreti

Ivan Desny: O.S.S. 117 non è morto (OSS 117 n’est pas mort), regia di Jean Sacha (1957)

Kerwin Mathews: OSS 117 segretissimo (OSS 117 se déchaîne), regia di André Hunebelle (1963) / OSS 117 minaccia Bangkok (Banco à Bangkok pour OSS 117), regia di André Hunebelle (1964)

Frederick Stafford: OSS 117 furia a Bahia (Furia à Bahia pour OSS 117), regia di André Hunebelle (1965) / OSS 117 a Tokyo si muore (Atout cœur à Tokyo pour OSS 117), regia di Michel Boisrond (1966)

John Gavin: Niente rose per OSS 117, regia di Renzo Cerrato, Jean-Pierre Desagnat e André Hunebelle (1968)

Luc Merenda: OSS 117 prend des vacances, regia di Pierre Kalfon (1970)

Alan Scott: OSS 117 tue le taon, regia di André Leroux – film TV (1971)

Jean Dujardin: Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo (OSS 117: Le Caire, nid d’espions), regia di Michel Hazanavicius (2006) / Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio (OSS 117: Rio ne répond plus), regia di Michel Hazanavicius (2009) / Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera (OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire), regia di Nicolas Bedos (2021)

Agente 117 Missione Rio – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Ludovic Bource che ha musicato anche il precedente “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo”. I crediti di Bource includono anche musiche pre Due agenti molto speciali, Come distruggere il tuo capo, Ribelli, Le dindon – Il tacchino, Il piccolo Nicola – Cosa stiamo aspettando per essere felici?.

La colonna sonora del film include i brani: The Girl from Ipanema di Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes adattata da Norman Gimbel; Gentle on my Mind e Everybody Loves Somebody di Dean Martin; Lovin' You di Minnie Riperton; Brazilia e The Groupie di Syd Dale; Assault Course di Johnny Pearson; Girl from Copacabana di Marc Durst; Rio Magic di Neil Richardson; Soft Lights and Music di Gordon Rees; One Note Bossa di Nicolas Folmer.

1. The Wizard Of Gstaad 1:16

2. Birds French Kiss 1:08

3. Rio Ne Répond Plus 1:48

4. Terminus À Rio Pour OSS 117 1:04

5. Chicks At The Pool 1:21

6. Vixen To Vixen 2:19

7. Around the Pool (Dolores Theme) 0:52

8. Spicy Spy 1:04

9. Hippies Of Love 0:55

10. Loving You (Minnie Riperton) 3:43

11. Panic Plane 2:02

12. Amazonian Crash 1:58

13. My Most Beautiful Favorite Theme 1:26

14. Out Of Nazi Castle 0:37

15. Children’s Reich Song 1:29

16. The Von Zimmel Office, Pt. 1 & 2 0:27

17. La Grande Souplesse 1:59

18. Speed Date Car 2:55

19. On Ne Meurt Que Trois Fois 2:26

20. K.O. À La CIA 2:54

21. Herrmann’s Dance 2:27

22. Everybody Loves Somebody (Dean Martin) 2:43

La colonna sonora di "Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio" è disponibile su Amazon.