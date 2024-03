E’ morto Akira Toriyama: il creatore di “Dragon Ball” e “Dr. Slump” aveva 68 anni

Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dr. Slump è morto all’età di 68 anni. Il mangaka è deceduto a causa di un ematoma subdurale acuto alla testa, come ha spiegato il suo team di produzione con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di “Dragon Ball” e su X.

Cari amici e partner, Siamo profondamente addolorati nell’informarvi che il creatore di manga Akira Toriyama è morto il 1 marzo a causa di un ematoma subdurale acuto. Aveva 68 anni. È nostro profondo rammarico che avesse ancora diverse opere nel bel mezzo della creazione con grande entusiasmo. Inoltre, aveva ancora molte più cose da realizzare. Tuttavia, aveva lasciato a questo mondo molti titoli di manga e opere d’arte. Grazie al sostegno di tante persone in tutto il mondo, ha potuto continuare la sua attività creativa da oltre 45 anni. Ci auguriamo che il mondo unico della creazione di Akira Toriyama continui ad essere amato da tutti per molto tempo a venire. Vi informiamo di questa triste notizia, con gratitudine per la vostra gentilezza durante la sua vita. Il servizio funebre si è svolto con la sua famiglia e pochissimi parenti. In seguito ai suoi auguri di tranquillità, vi informiamo rispettosamente che non accettiamo fiori, regali di condoglianze, visite, offerte e altro. Inoltre, vi chiediamo di astenervi dal condurre interviste con la sua famiglia. I piani futuri per un incontro commemorativo non sono stati decisi, vi faremo sapere quando sarà confermato. Vi ringraziamo profondamente per la vostra comprensione e supporto come sempre.”

Akira Toriyama – Note biografiche

Toriyama nasce in Giappone il 5 aprile 1955 nella prefettura di Aichi. Il futuro mangaka ha raccontato di essere rimasto sbalordito dopo aver visto La carica dei centouno (1961), e ha detto di essere stato attratto più profondamente dal mondo dell’illustrazione sperando di disegnare immagini così belle. Rimase nuovamente scioccato alle elementari quando vide la collezione di manga del fratello maggiore di un compagno di classe, e ancora quando vide per la prima volta un televisore a casa di un vicino. Ha citato Astro Boy di Osamu Tezuka (1952-1968) come fonte originale del suo interesse per i manga. Toriyama ha ricordato che quando era alle elementari tutti i suoi compagni di classe disegnavano imitando anime e manga, poiché non avevano molte forme di intrattenimento. Crede di aver iniziato ad avanzare al di sopra di tutti gli altri quando ha iniziato a disegnare i suoi amici. Nonostante fosse interessato ai manga alle elementari, Toriyama ha detto di essersi preso una pausa alle medie, probabilmente perché si è interessato di più ai film e ai programmi TV. Quando gli è stato chiesto se avesse avuto esperienze formative con l’intrattenimento tokusatsu, Toriyama ha detto che gli è piaciuta la serie televisiva Ultraman e la serie Gamera ispirata ai kaiju dei film. Toriyama contro il parere dei genitori frequentò una scuola superiore incentrata sul design creativo, ma ammise che all’epoca era più interessato a divertirsi con gli amici. Sebbene non leggesse ancora molti manga, ogni tanto ne disegnava uno lui stesso. Ha lavorato per tre anni presso un’agenzia pubblicitaria a Nagoya disegnando manifesti. Sebbene Toriyama abbia detto di essersi adattato rapidamente al lavoro, ha ammesso che spesso era in ritardo perché non era una “persona mattiniera” e spesso veniva rimproverato per essersi vestito in modo casual, finché non si è stufato dell’ambiente e ha lasciato.

Avendo bisogno di soldi, dopo aver lasciato il lavoro all’età di 23 anni, Toriyama entrò nell’industria dei manga presentando un’opera a un concorso amatoriale nel Weekly Shōnen Magazine di Kodansha, che aveva raccolto casualmente in un bar. I tempi non erano quelli giusti per quel concorso, ma un’altra rivista shōnen, Weekly Shōnen Jump, accettava iscrizioni per il premio “Esordiente” ogni mese. Kazuhiko Torishima, che sarebbe diventato il suo editore, aveva letto e apprezzato il manga di Toriyama, ma secondo lui non era idoneo a competere perché era una parodia di Star Wars invece di un’opera originale. Torishima ha inviato un telegramma all’artista incoraggiandolo a continuare a disegnare e a inviargli manga. Ciò ha portato a Wonder Island, che divenne il primo lavoro pubblicato di Toriyama su Weekly Shōnen Jump nel 1978. Tuttavia, arrivò all’ultimo posto nel sondaggio dei lettori. Toriyama in seguito disse che aveva pianificato di lasciare i manga dopo essere stato pagato, ma poiché anche Wonder Island 2 (1978) fu un “flop”, la sua testardaggine non glielo permise e continuò a disegnare storie che non piacevano per un anno e un totale di 500 pagine, inclusa la pubblicazione Today’s Highlight Island (1979). Toriyama Ha detto di aver imparato molto durante quell’anno e di essersi anche divertito. Quando Torishima gli disse di disegnare un personaggio principale femminile, Toriyama creò con esitazione Tomato the Cutesy Gumshoe del 1979, che ebbe un certo successo. Sentendosi incoraggiato, decise di disegnare un’altra protagonista femminile e creò Dr. Slump (1979-1984) e successivamente Dragon Ball (1984-1995). Entrambi i manga hanno dato origine a serie tv anime giapponesi, e “Dragon Ball” è diventato un fenomeno internazionale con le sue serie televisive spin-off, diversi lungometraggi e tonnellate di merchandise.

Toriyama ha iniziato a disegnare da bambino e ha continuato a farlo durante tutta la sua scuola nel dipartimento di design di una scuola superiore industriale della prefettura. Dopo la laurea ha lavorato brevemente come disegnatore meccanico ma presto ha lasciato per tentare la fortuna disegnando manga. Dopo aver vinto un concorso organizzato dall’editore di Shonen Jump, è diventato un collaboratore regolare della rivista. La sua prima serie, “Dr. Slump”, ha fatto il suo debutto nel 1980. Dr. Slump presenta un maldestro inventore e la sua creazione robotica, Arale, che, sebbene sia una cyborg, sperimenta molti dei dolori della crescita di un bambino normale. L’umorismo della serie piaceva sia agli adulti che ai bambini, e dal fumetto è stato tratto l’anime televisivo Il dr. Slump e Arale. Toriyama smise di disegnare “Dr. Slump” nel 1984 quando creò la sua popolarissima serie “Dragon Ball”, che si stima abbia guadagnato più di tre miliardi di dollari attraverso le sue numerose vendite di stampa, televisione, video e prodotti a tema.

La serie manga originale di Toriyama “Dragon Ball” era basata su un classico della letteratura cinese Il viaggio in Occidente e su uno dei suo protagonisti “Il Re Scimmia Sun Wukong”. L’artista ha descritto la storia come “una leggenda nota a quasi tutti i bambini asiatici come l’archetipo della storia della ricerca”. Sebbene abbia basato il suo personaggio principale, Goku, sul Re Scimmia, Toriyama ha deciso di renderlo un essere umano, con alcuni tratti sovrannaturali aggiunti per renderlo speciale. La ricerca di Goku prevede la raccolta di sette Sfere del Drago che, assemblate insieme, esaudirebbero i desideri e realizzerebbero i sogni. “All’inizio, avevo intenzione di terminare “Dragon Ball” quando tutte e sette le Sfere del Drago fossero state raccolte”, ha detto Toriyama. Invece, l’avventura piena di azione è cresciuta in popolarità in tutto l’Estremo Oriente. Per undici anni, dal 1984 al 1995, Toriyama non solo ha disegnato la serie settimanale, ma ha anche ideato tutti i personaggi e le trame: un’incredibile impresa di creatività. Toriyama si è anche consultato con i creatori di diversi spin-off televisivi, tra cui Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Tuttavia, non è mai stato tentato di smettere di disegnare manga, anche se le versioni anime dei suoi personaggi hanno influenzato il modo in cui creava scene d’azione e utilizzava i colori. Quando smise di disegnare e scrivere “Dragon Ball” nel 1995, il lavoro di Toriyama sulla serie arrivò a quarantadue volumi, inclusi 148 combattimenti, 8.000 tavole disegnate e circa 150 personaggi diversi. Le raccolte di “Dragon Ball” si vendono molto bene in Estremo Oriente e vengono tradotte per la pubblicazione anche in America.

Oltre alle sue serie manga, Toriyama ha disegnato personaggi per i videogiochi come personaggi e mostri per il videogioco Dragon Quest uscito nel 1986. Da allora ha lavorato su ogni titolo della serie “Dragon Quest”. Oltre i design di personaggi e mostri, il mangaka si è occupato anche del design di barche e navi in Dragon Quest VIII: L’odissea del re maledetto. Il personaggio del gioco noto come Slime è diventato una vera e propria mascotte per il franchise. Nonostante il successo nei videogiochi, Toriyama è rimasto da sempre un fervente appassionato dell’animazione: “Sono sempre impressionato dal lavoro degli animatori”, aveva dichiarato in un sua intervista. “Devi essere in grado di disegnare i movimenti intermedi delle scene. Sono impressionato dal modo in cui riescono a farlo, non credo che potrei.” Allo stesso tempo apprezzava il margine creativo che il suo stile gli offriva mentre prendeva ambientazioni e situazioni del mondo reale e le modellava in ambienti leggermente e selvaggiamente surreali. “Se vuoi rappresentare qualcosa esattamente così com’è, ci vuole un’enorme quantità di tempo”, ha detto. “Se non si capiscono bene i dettagli, le imprecisioni si accumuleranno da qualche parte. Ma non è un problema se è caricaturale…Il mio manga è in stile slapstick, quindi se i personaggi sono umani caricaturali, allora sarebbe strano che tutto il resto non fosse egualmente caricaturale.”