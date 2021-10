Tragedia su un set americano, l’attore Alec Baldwin ha ucciso accidentalmente con una pistola di scena un membro della troupe sul set del western Rust che si stava girando a Santa Fe presso il Bonanza Creek Ranch in Nuovo Messico. L’attore sparando con l’arma di scena ha colpito e ucciso il direttore della fotografia del film, la 42enne Halyna Hutchins, e ferito il regista 48enne Joel Souza.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe è stato chiamato sul set del film a seguito di una chiamata al 911 in cui si segnalava la sparatoria. Un portavoce della produzione ha rilasciato una dichiarazione sull’accaduto:

C’è stato un incidente oggi sul set di Rust in Nuovo Messico che ha coinvolto il fuoco irregolare di una pistola di scena caricata a salve.

Hutchins è stata trasportata con un elicottero all’ospedale dell’Università del Nuovo Messico dove è stata dichiarata morta dal personale medico. Souza è stato trasportato in ambulanza al centro medico regionale Christus St. Vincent, dove è in cura per le ferite riportate.

Alec Baldwin è stato interrogato dagli investigatori e rilasciato dal dipartimento dello sceriffo di Santa Fe, al momento le indagini proseguono senza che siano state formalizzate accuse o arresti.

“Rust” è un western che oltre a Baldwin vede nel cast anche Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher e il Jensen Ackles di Supernatural. La produzione di “Rust” è stata ovviamente sospesa per ora e la location è stata posta sotto sequestro mentre proseguono gli interrogatori dei testimoni.

Questa non è la prima volta che una morte sul set è stata causata da una pistola caricata a salve e malfunzionante. L’attore Jon-Erik Hexum è stato ucciso il 18 ottobre 1984 sul set della serie tv Cover Up, quando si è sparato accidentalmente alla testa con una pistola caricata a salve. E nel 1993, Brandon Lee, il figlio della leggenda delle arti marziali Bruce Lee, perse la vita a causa di una scheggia di proiettile gli si conficcò nella spina dorsale sparata sul set da una pistola di scena.

Hutchins ha curato la fotografia dei thriller-horror Darlin’ e The Mad Hatter, del crime d’azione Archenemy con Joe Manganiello e di svariati cortometraggi.

