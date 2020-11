Alexandre Aja specialista in horror ha scelto il suo prossimo progetto da regista dal titolo Elijah. Il sito Deadline riferisce che il progetto è stato scritto e proposto in prima battuta a Searchlight Pictures dallo sceneggiatore Cory Goodman, altro specialista in horror i cui crediti includono il fantasy-horror d’azione The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe con Vin Diesel e un paio di action-horror con vampiri: il sequel Underworld: Blood Wars aka Underworld 5 con Kate Beckinsale e il post-apocalittico Priest con Paul Bettany e Karl Urban.

Alexander Aja oltre a dirigere “Elijah” sta anche riscrivendo la sceneggiatura con Gregory Levasseur che ha già collaborato con Aja per l’esordio Furia, Alta tensione, Le colline hanno gli occhi e riflessi di paura. I crediti di Levasseur in solitaria includono anche il thriller-horror -2 Livello del terrore e il remake Maniac con Elijah Wood.

La trama di Elijah segue un giovane ragazzo che invita un uomo misterioso a casa sua, credendo che lo straniero sia la chiave per salvare sua madre malata. Mentre cose sempre più inquietanti iniziano ad accadere intorno a casa sua, il ragazzo si rende presto conto che il sinistro sconosciuto non è il salvatore che afferma di essere.

I produttori di “Elijah” sono David Goyer e Keith Levine di Phantom Four (The Night House) e Adam Goldworm di Aperture Entertainment. Searchlight Pictures etichetta Disney di nuova proprietà ha prodotto anche Finché morte non ci separi di Radio Silence e l’atteso Antlers di Scott Cooper e Guillermo del Toro in uscita l’anno prossimo.

Il regista francese Alexander Aja nel 2003 si fa notare con il thriller-horror Alta Tensione e tre anni dopo debutta a Hollywood confermando la sua sintonia con il genere horror dirigendo il remake Le colline hanno gli occhi; seguiranno l’horror sovrannaturale Riflessi di Paura con Kiefer Sutheralnd, il remake Piranha 3D, il notevole thriller sovrannaturale Horns con Daniel Radcliffe, il thriller The 9th Life of Louis Drax e il recente thriller-horror con alligatori Crawl – Intrappolati.