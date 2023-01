Aliens Abducted My Parents And Now I Feel Kinda Left Out: trailer del film presentato al Sundance 2023

Debutterà al Sundance Film Festival 2023, nella sezione “Kids”, la commedia indipendente di fantascienza Aliens Abducted My Parents And Now I Feel Kinda Left Out. Infelice dopo che la sua famiglia si è trasferita in una piccola città, un’aspirante giornalista adolescente di nome Itsy fa amicizia con Calvin, il suo strano vicino ossessionato dallo spazio che crede che i suoi genitori siano stati rapiti dagli alieni e si unisce a lui nel suo viaggio alla loro ricerca.

Aliens Abducted My Parents… – Trama e cast

La trama ufficiale: L’aspirante giornalista adolescente Itsy (Emma Tremblay) è infelice quando la sua famiglia si trasferisce nella piccola città di Pebble Falls. Tra le nuove sfide – un faccendiere e liceali ostili, solo per citarne alcuni – Itsy incontra Calvin (Jacob Buster), un personaggio molto strano e ossessionato dallo spazio. Itsy fa amicizia con Calvin nella speranza di scrivere un articolo sulla stravaganza per uno stage estivo a New York, ma presto scopre che l’astronauta dilettante ha un segreto fuori dal mondo. Calvin crede che i suoi genitori siano stati dagli alieni, e la sua missione è trovarli e unirsi a loro nello spazio. Mentre si sforzano di scoprire la verità, la coppia di outsider coltiva un’amicizia sorprendente e commovente.

Il cast del film include anche Will Forte, Elizabeth Mitchell, Matt Biedel, Landry Townsend, Kenneth Cummins, Thomas Cummins, Arvin Mitchell, Pamela Beheshti, Alireza Mirmontazeri.

Aliens Abducted My Parents… – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista Jake Van Wagoner al suo secondo lungometraggio dopo la commedia My Brother the Time Traveler (2017). Jake ha iniziato alla vecchia maniera, facendosi strada da assistente di produzione a regista di prima e seconda unità. “Jake vive in una tranquilla cittadina dello Utah. Che si tratti di commedie live, lungometraggi o favole della buonanotte per i suoi cinque figli, Jake racconta storie che arrivano dal suo cuore”.

Jake Van Wagoner dirige “Aliens Abducted My Parents And Now I Feel Kinda Left Out” da una sceneggiatura di Austin Everett (Secondhand Hearts).

Nel cast figura l’attrice Elizabeth Mitchell nota il ruolo di Juliet Burke nella serie tv Lost, Erica Evans nella serie tv V e la Senatrice Charlie Roan nel film La notte del giudizio – Election Year.

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Lee Bishop (The Last Man on Earth, Un’estate per diventare grande, Battle Scars)- Bishop e il regista Jake Van Wagoner hanno collaborato in precedenza per “My Brother the Time Traveler”.

Foto e poster