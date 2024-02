Stasera in tv: “Aline – La voce dell’amore” su Rai 1

Aline – La voce dell’amore, su Rai 1 film biografico “non ufficiale” della cantante Celine Dion. Il film racconta la vita della famosa cantante canadese, ma non potendo usare il vero nome, la protagonista interpretata dall’attrice due volte vincitrice del premio César Valérie Lemercier è stata ribattezzata Aline Dieu.

Valérie Lemercier: Aline Dieu

Sylvian Marcel: Guy-Claude Kamar

Danielle Fichaud: Sylvette Dieu

Roc LaFortune: Anglomard Dieu

Antoine Vézina: Jean-Bobin Dieu

Doppiatori originali

Victoria Sio: Aline Dieu (canto)

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Aline Dieu

Antonio Palumbo: Guy-Claude Kamar

Doriana Chierici: Sylvette Dieu

Ambrogio Colombo: Anglomard Dieu

Raffaele Palmieri: Jean-Bobin Dieu

La protagonista della storia è Aline, nata con il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, si prefigge un unico scopo: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall’esperienza e poi dall’amore crescente di Guy-Claude, Aline vivrà un destino straordinario.

Nel 1992 vince il César come migliore attrice non protagonista per il film L’Operation Corned-Beef di Jean-Marie Poiré. Esordisce nella regia nel 1997 con la commedia Quadrille, di cui è anche interprete, come per i successivi Le derrière (1999), Palais royal! (2005), È arrivato nostro figlio (2013), unico suo lavoro a essere distribuito in Italia, e Marie-Francine (2017), quest’ultimo realizzato per la tv.

Celine Dion nasce il 30 marzo 1968 a Charlemagne, Québec, una cittadina a 50 chilometri da Montréal. Era la quattordicesima figlia di Thérèse Tanguay e Adhémar Dion. La famiglia Dion era una famiglia umile di mezzi modesti. La casa era piena zeppa di bambini e la mamma di Celine visto il poco spazio è stata costretta a sistemare per la notte il più piccolo della famiglia in un cassetto.

L’intera famiglia condivideva la stessa passione: la musica. I genitori e i figli hanno persino formato un gruppo che si esibiva in concerti locali. Fin dalla sua prima infanzia, Celine si unì alle esibizioni della sua famiglia. Thérèse notò rapidamente il notevole talento della sua bambina. Tutti i suoi figli erano dotati, ma Celine lo era in maniera eccezionale.

Il 19 giugno 1981, Celine Dion canta per la prima volta in TV, nel talk show di Michel Jasmin. Il pubblico del Quebec l’ha subito adottata. Tutti erano convinti che sarebbe andata lontano, ma nessuno avrebbe potuto immaginare quanto. René Angélil credeva così tanto nella sua giovane protetta che ipotecò la sua casa per finanziare il suo primo album.

Il paroliere Eddy Marnay, che aveva lavorato con alcuni dei più grandi cantanti del mondo tra cui Édith Piaf, Yves Montand e Barbra Streisand, accettò di scrivere canzoni per Celine. La prima volta che Marnay ha sentito cantare Celine, ha esclamato: “È la voce del buon Dio!”. “La voix du bon Dieu” sarebbe diventato il loro primo successo.

Nel 1982 Celine vince la medaglia d’oro al 13° Yamaha World Popular Song Festival a Tokyo. Ha cantato “Tellement j’ai d’amour pour toi”, scritto da Marnay e Giraud, per un pubblico di 115 milioni di telespettatori. Aveva solo 14 anni…

Durante gli anni novanta Céline raggiunge la fama dopo aver pubblicato diversi album tra cui Falling Into You (1996) e Let’s Talk About Love (1997), entrambi certificati dischi di diamante negli Stati Uniti, mentre D’eux (1995) divenne l’album in lingua francese più venduto di tutti i tempi.

Dion ottiene il successo internazionale anche con diversi singoli come: The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, My Heart Will Go On (cantata per il kolossal Titanic) e I’m Your Angel (cantata insieme a R. Kelly).

Dion è uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, con vendite record di oltre 200 milioni in tutto il mondo. Dion considerata una delle cantanti di maggior successo della musica pop ha vinto cinque Grammy Awards, tra cui “Album of the Year” e “Record of the Year” e nel 2003 è stata premiata dalla Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica (IFPI) per aver venduto oltre 50 milioni di album in Europa.