Stasera in tv: “All’inseguimento della pietra verde” con su Rete 4

All’inseguimento della pietra verde (Romancing the Stone), su Rete 4 il classico d’avventura, romance e azione del 1984, diretto da Robert Zemeckis (Forrest Gump, Ritorno al futuro) e interpretato da Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.

All’inseguimento della pietra verde – Cast e doppiatori

Michael Douglas: Jack T. Colton

Kathleen Turner: Joan Wilder

Danny DeVito: Ralph

Zack Norman: Ira

Alfonso Arau: Juan

Manuel Ojeda: Zolo

Holland Taylor: Gloria

Mary Ellen Trainor: Elaine

Joe Nesnow: Super

José Chávez: Santos

Doppiatori italiani

Oreste Rizzini: Jack T. Colton

Livia Giampalmo: Joan Wilder

Gianni Bonagura: Ralph

Alvise Battain: Ira

Renato Cortesi: Juan

Angiolina Quinterno: Gloria

Roberta Greganti: Elaine

All’inseguimento della pietra verde – Trama e trailer

Joan Wilder (Kathleen Turner), una timida scrittrice di romanzi rosa, riceve una mappa del tesoro per posta dal cognato recentemente assassinato. Nel frattempo, sua sorella Elaine (Mary Ellen Trainor) viene rapita in Colombia e i due criminali responsabili le chiedono di recarsi in Colombia per scambiare la mappa con sua sorella. Joan lo fa, e si perde rapidamente nella giungla dopo essere stata aggredita da Zolo (Manuel Ojeda), un malvagio e corrotto poliziotto colombiano che non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere la mappa. Lì incontra un irriverente soldato di ventura di nome Jack Colton (Michael Douglas) che accetta di riportarla alla civiltà. Insieme, si imbarcano in un’avventura che potrebbe essere uscita direttamente dai romanzi di Joan.

Curiosità sul film

Dopo che un primo montaggio e le prime proiezioni di prova il film ottenne un punteggio molto basso con il pubblico delle anteprime, i Fox Studios temevano che sarebbe stato un flop e Zemeckis venne ” preventivamente” licenziato dal suo film successivo, Cocoon. Zemeckis sapeva che questo film poteva essere salvato e ha apportato modifiche sostanziali. Il film è stato accorciato, con il materiale successivo alla scoperta dell’aereo precipitato in gran parte eliminato. Sono state scritte e girate nuove scene, che coinvolgono principalmente il prologo e l’epilogo, concentrandosi su Joan che ha bisogno di trovare un brav’uomo. Le scene originali di Joan con un editore maschio sono state sostituite dai momenti con Gloria come sua editrice, che la portava in un bar, incoraggiandola ad uscire con qualcuno e rafforzando i suoi sogni e desideri romantici. Un’altra grande revisione è stata la ripresa della scena dell’aereo precipitato in cui Joan e Jack si conoscono. I cambiamenti nell’aspetto di Joan e Jack possono essere visti tra le riprese esterne dell’aereo e l’interno girato in studio, che è stato girato cinque mesi dopo, incluso un aumento di peso da parte di Douglas. Alla fine il film si rivelò invece un tale successo che Zemeckis poté portare avanti un altro progetto che sarebbe diventato un altro classico anni ottanta, Ritorno al futuro (1985).

Questa è stata l’unica sceneggiatura prodotta per la scrittrice Diane Thomas. Lavorava come cameriera a Malibu quando il produttore/protagonista Michael Douglas ha opzionato la sua sceneggiatura per 250.000$, permettendole di lasciare il lavoro. Purtroppo, Thomas è morta in un incidente d’auto, mentre lavorava ad un nuovo progetto cinematografico con Steven Spielberg l’anno successivo, circa sette settimane prima dell’uscita del sequel di questo film, Il gioiello del Nilo (1985). Era una passeggera mentre il suo ragazzo guidava una Porsche che Douglas le aveva comprato come regalo di ringraziamento. “Il gioiello del Nilo” è stato dedicato alla memoria di Thomas.

Sebbene descritta da alcuni critici cinematografici come una “parodia” de I predatori dell’arca perduta del 1981, la sceneggiatura originale era stata scritta cinque anni prima, intorno al 1979.

Anche Mary Ellen Trainor, che interpreta Elaine, la sorella di Joan, è stata una delle sceneggiatrici.

Secondo la featurette del DVD “Rekindling the the Romance: A Look Back at ‘Romancing the Stone'”, Michael Douglas e Danny DeVito erano compagni di stanza durante il loro periodo a New York quando hanno iniziato la loro carriera nel mondo dello spettacolo. Inoltre, DeVito osserva che Douglas ha avuto la sua prima svolta con la serie TV Le strade di San Francisco (1972), ma ha continuato a pagare la sua quota di affitto anche dopo aver lasciato il loro appartamento a New York per Hollywood. In seguito, come produttore e personaggio principale riluttante, Jack T. Colton, avrebbe offerto la parte di “Ralph” a DeVito che quest’ultimo ha ammesso avergli dato una buona visibilità e aver dato una spinta alla sua carriera.

Nella famosa scena del ballo, Michael Douglas non sapeva di essere filmato. Stava ballando con Kathleen Turner e alcune comparse, ed è stato sorpreso di scoprire che Robert Zemeckis aveva girato tutto il tempo.

Il film doveva originariamente essere girato in Colombia, dove si svolge la storia. Tuttavia la Colombia in quel momento aveva registrato un un aumento dei rapimenti di americani, quindi la produzione fu spostata in Messico.

Secondo il libro di memorie di Kathleen Turner, Michael Douglas aveva inizialmente offerto il ruolo di Joan a Debra Winger. Si sono incontrati in un ristorante messicano per discuterne, ma alla fine non ha ottenuto la parte.

Il titolo originale “Romancing the Stone” è un termine gergale dei gioiellieri, che si riferisce ad una fase nella preparazione di una gemma per l’uso in gioielleria.

L’attrice Kathleen Turner ha raccontato il suo rapporto sul set con il regista Robert Zemeckis: “Ricordo terribili discussioni [con Zemeckis] durante le riprese. È un laureato in cinema, affascinato dalle macchine da presa e dagli effetti. Non ho mai pensato che sapesse cosa dovevo fare per adattare la mia recitazione ad alcune delle sue dannate macchine da presa – a volte ti mette in posizioni ridicole. Una volta gli ho detto: ‘Questo non mi aiuta! Non è così che mi piace lavorare, grazie!'”.

Michael Douglas è rimasto affascinato dalla sceneggiatura nonostante alcune esitazioni iniziali, ma alla fine è stato conquistato dall’opportunità di esibire le capacità di arrampicata su roccia che aveva affinato da adolescente. Quando aveva circa 16 anni, Michael si divertiva ad arrampicare su roccia con suo padre, Kirk Douglas, durante le pause delle riprese di Spartacus (1960), che è stato girato in gran parte nella Death Valley, in California.

Treva Silverman ha apportato una modifica non accreditata alla sceneggiatura nel tentativo di rendere Joan Wilder più simpatica. Ha cambiato la scena iniziale in modo che il personaggio avesse un gatto che adorava, invece di essere completamente sola.

La mappa del tesoro che è parte integrante del film è stata progettata dall’editorialista di puzzle Dr. Crypton.

L’auto bianca di Ralph è una Renault 4L. All’epoca era l’auto più venduta in Colombia e negli spot televisivi veniva chiamata “l’amica fedele” ( El amigo fiel ).

Nella sequenza iniziale che descrive la scena finale dell’ultimo romanzo rosa di Joan Wilder, la musica utilizzata è il tema della serie tv La conquista del West (1962).

La rivista Rolling Stone che Jack trova nella borsa del pilota morto è l’edizione del 9 settembre 1982, con Elvis Costello in copertina.

Jeannie Epper, la controfigura di Kathleen Turner durante la scena della frana di fango, era la controfigura di Lynda Carter nella serie tv Wonder Woman (1975).

Clint Eastwood, Jack Nicholson e Christopher Reeve hanno rifiutato il ruolo di Jack T. Colton.

La scena in cui Joan Wilder si offre di pagare Jack T. Colton in Traveler’s cheque e lui chiede se sono American Express è un riferimento agli spot dell’American Express con Karl Malden, già co-protagonista con Michael Douglas della serie tv Le strade di San Francisco (1972).

Bob Hoskins ha rifiutato il ruolo di Ralph, che alla fine è andato a Danny DeVito. Hoskins e Robert Zemeckis avrebbero lavorato insieme quattro anni dopo in Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988). Kathleen Turner, che interpreta Joan, fornirà anche la voce di Jessica Rabbit.

Sylvester Stallone ha rifiutato il ruolo di Jack T. Colton per recitare in Nick lo scatenato (1984), una decisione di cui si è profondamente pentito.

Questo è stato il primo film d’azione di Michael Douglas.Manuel Ojeda è stato scelto come Zolo sulla base di un ruolo precedente nel film Ghiaccio verde (1981).

Si diceva che durante le riprese Michael Douglas era stato morso alla mano da un serpente velenoso. Danny DeVito lo ha salvato succhiando via immediatamente il veleno. Michael Douglas in seguito ha dichiarato, in un episodio di “Late Night with Seth Myers”, che questa storia è una bufala.

Almeno tre sceneggiatori non accreditati hanno ritoccato e rifinito la sceneggiatura di questo film.

A Paul Newman è stata offerta la parte di Jack Colton, ma ha ritenuto che nel film ci fosse una violenza non necessaria ed eccessiva.

Il processo cromatico utilizzato nella sequenza romantica fantasy western era un chiaro cenno al lavoro di Sergio Leone che si vede nei suoi “spaghetti western”, che erano caratterizzati da contrasto più elevato e valori di gamma più elevati, rossi e gialli forti, bianchi sfumati color manilla e un aspetto complessivamente grintoso dovuto al tipo di pellicola.

I titoli dei romanzi di narrativa romantica di Joan Wilder sono “The Savage Secret”, “Love’s Wicked Kiss”, “The Ravagers”, “Passion’s Lovely Lie” e “Treasures of Lust”.

Jessica Lange ha rifiutato la parte di Joan Wilder per affrontare un lavoro “più serio”.

La marca e il modello del camion con cui scappano Jack & Joan e lo spacciatore era un Ford Bronco XLT nero del 1982. Il nome del proprietario dipinto a spruzzo su di esso era “Little Mule”.

Il taxi acqueo che Joan Wilder usa per incontrare Ira si chiama “The Orca”, che è anche il nome della barca di Quint ne Lo squalo (1975). “All’inseguimento della pietra verde” è stato il primo film di successo di Robert Zemeckis e il primo a non coinvolgere anche Steven Spielberg.

Quando Jack sta frugando nella sua Land Rover distrutta, butta fuori un paio di riviste tra cui il numero di luglio 1983 di Playboy, con Ruth Guerri in copertina, prima di trovare la foto dello yacht dei suoi sogni.

Nella scena in cui Joan Wilder getta il bicchiere di vino e il piattino del suo gatto nel camino per celebrare il completamento del suo ultimo romanzo, il piattino è un piatto da dessert/pane in porcellana Theodore Haviland New York “Georgia Roses”, risalente all’inizio degli anni ’50.

Il film ha segnato il debutto dell’attrice Mary Ellen Trainor, moglie di Robert Zemeckis dal 1980 al 2000, nota il ruolo della dottoressa Stephanie Woods nei quattro film del franchise Arma letale, e come Harriet Walsh ne I Goonies (1985). Ha interpretato anche il ruolo di Diane Evans nella serie tv Roswell tra il 1999 e il 2002. Trainor è morta per un tumore al pancreas il 20 maggio 2015 all’età di 62 anni.

Jack Colton (Michael Douglas) taglia i tacchi alti dalle scarpe di Joan Wilder (Kathleen Turner). Oliver Rose (Michael Douglas) taglia i tacchi delle scarpe di sua moglie (Kathleen Turner) in La guerra dei Roses (1989).

I fan si stavano mobilitando da tempo per avere un terzo film: “The Crimson Eagle” oppure un crossover All’inseguimento della pietra verde (1984)/I predatori dell’arca perduta (1981).

La commedia d’azione The Lost City (2022) è stata paragonata in più occasioni a “All’inseguimento della pietra verde”. Sia in “The Lost City” (2022) che in “All’inseguimento della pietra verde” (1984), l’attrice protagonista interpreta una scrittrice di romanzi rosa, Kathleen Turner nei panni di Joan Wilder in “All’inseguimento della pietra verde” e Sandra Bullock nei panni di Loretta Sage in “The Lost City”. L’unica produzione filmata condivisa in cui appaiono sia Turner che Bullock è il documentario tv ‘Women on Top: Hollywood and Power’ (2003).

“The Lost City” è considerato quasi un remake di “All’inseguimento della pietra verde”. “All’inseguimento della pietra verde” è stato il tentativo dello studio 20th Century Fox di incassare il successo al botteghino de ‘I predatori dell’arca perduta’ (1981), prodotto dallo studio Paramount Pictures. Ironia della sorte, questa major di Hollywood è in realtà lo studio di produzione dietro “The Lost City” (2022). Il franchise cinematografico “Indiana Jones” è prodotto da Paramount Pictures.

Lesley Ann Warren ha rifiutato la possibilità di fare un provino per la protagonista femminile. Attrice di teatro, cinema e televisione, Warren è stata candidata nel 1983 all’Oscar alla miglior attrice non protagonista per il film Victor Victoria.

Questo film faceva parte di un ciclo di questi film: Pirati del cielo (1986), Jake Speed (1986), Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985), Gli avventurieri della città perduta (1986), Il fiume della morte (1989), Avventurieri ai confini del mondo (1983), All’inseguimento della pietra verde (1984), Il gioiello del Nilo (1985), Nate e Hayes (1983), I predatori della vena d’oro (1982), Il tesoro delle 4 corone (1983), I cacciatori del cobra d’oro (1982), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e Indiana Jones e l’ultima crociata (1989).

Kymberly Herrin (Angelina) e Ted White (Grogan) sono morti entrambi nel 2022, a sole due settimane di distanza; White all’età di 96 anni il 14 ottobre e Herrin all’età di 65 anni il 28 ottobre. Herrin era meglio conosciuta per i video musicali dei ZZ Top e come modella pinup. White era un caratterista coinvolto in ruoli minori ma dal volto familiare, con una carriera durata 52 anni.

Nella grotta dove trovano la pietra, Danny DeVito dice: “Spostiamola prima che Batman torni a casa”. Nel 1992, DeVito ha interpretato il Pinguino con Michael Keaton nei panni di Batman e Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman.

Juan (Alfonso Arau) si riferiva al suo camion, con cui aiuta Jack e Joan a scappare, come “Pepe”. Pepe è il personaggio che Arau interpreta ne I giustizieri del West (1975).

Il film ha debuttato nello stesso anno del film per la tv australiano; Gemma di fuoco / The Fire in the Stone (1984). La parola “pietra” nel titolo originale si riferisce alla gemma mineraloide; opale, che viene estratta nella città di Coober Pedy, nel sud dell’Australia, dove è stato ambientato il film. La parola “pietra” in All’inseguimento della pietra verde / Romancing the Stone, si riferiva invece ad uno smeraldo.

All’inseguimento della pietra verde – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri che in origine era stato assunto per realizzare una colonna sonora temporanea per il film, ma il regista Robert Zemeckis ha apprezzato così tanto il suo lavoro che lo ha mantenuto come compositore. Questo film ha segnato l’inizio della collaborazione di Zemeckis e Silvestri, da allora Silvestri ha composto la musica per ogni film diretto da Zemeckis.

Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri che in origine era stato assunto per realizzare una colonna sonora temporanea per il film, ma il regista Robert Zemeckis ha apprezzato così tanto il suo lavoro che lo ha mantenuto come compositore. Questo film ha segnato l'inizio della collaborazione di Zemeckis e Silvestri, da allora Silvestri ha composto la musica per ogni film diretto da Zemeckis. La canzone di Eddy Grant "Romancing the Stone" non ha avuto un posto di rilievo nel film (l'assolo di chitarra può essere ascoltato sullo sfondo della scena in cui Joan e Jack entrano nella casa del suo "fan", Juan) e non è stata inclusa nel album della colonna sonora. Sebbene fosse stato incaricato di scrivere la canzone per il film, i realizzatori hanno scelto di non usarla. Quando il film è uscito e si è rivelato un grande successo, Eddy ha poi pubblicato la canzone da solo. Uno dei videoclip prodotti per la canzone fa un uso importante di filmati di varie scene del film.

Ad un certo punto, a James Horner è stato chiesto di scrivere la colonna sonora del film, ma ha rifiutato a causa di conflitti di programmazione e al suo posto è stato assunto Silvestri.

1. Logo and Prologue 2:08

2. Main Title 2:35

3. Elaine 2:01

4. Ransacked Apartment 1:34

5. I’m In Trouble 1:43

6. Joan & Jack 1:05

7. The Gorge 4:57

8. Escape In The Little Mule 2:17

9. The Town 2:43

10. The Dance and They Kiss 4:41

11. Hotel Escape 2:01

12. The Stone Revealed 1:19

13. Mounties! 2:20

14. The Square 1:33

15. “Tregula” 1:31

16. Struggling For The Stone 5:56

17. So Long Jack 1:10

18. The Sailboat 1:20

19. End Titles 5:37

20. Piano Bar 5:12

21. End Titles (alternate) 6:05

