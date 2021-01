Stasera in tv: “Alvin Superstar: Nessuno ci puo’ fermare” su Rai 2

Casy e personaggi

Jason Lee: Dave Seville

Tony Hale: James Suggs

Kimberly Williams-Paisley: Samantha

Josh Green: Miles

Bella Thorne: Ashley Grey

Eddie Steeples: Barry

Joshua Mikel: Wyatt

Jennifer Coolidge: Ms. Price – cameo

Laura Marano: Emma la babysitter

RedFoo: DJ alla festa

Doppiatori originali

Justin Long: Alvin Seville

Matthew Gray Gubler: Simon Seville

Jesse McCartney: Theodore Seville

Christina Applegate: Brittany Miller

Anna Faris: Jeanette Miller

Kaley Cuoco: Eleanor Miller

Doppiatori italiani

Davide Perino: Alvin Seville

Gianluca Crisafi: Simon Seville

Alessio Puccio: Theodore Seville

Ilaria Latini: Brittany Miller

Isabelle Adriani: Jeanette Miller

Veronica Cannizzaro: Eleanor Miller

Luigi Ferraro: Dave Seville

Raffaele Palmieri: James Suggs

Benedetta Degli Innocenti: Samantha

Alessandro Ward: Miles

Emanuela Ionica: Ashley Grey

Letizia Ciampa: Emma la babysitter

Enrico Di Troia: Barry

La trama

Attraverso una serie di incomprensioni, Alvin, Simon e Theodore cominciano a credere che Dave è partito alla volta di Miami per chiedere la mano alla fidanzata…lasciandoli a casa. Hanno solo tre giorni quindi per fermarlo e bloccare la proposta, così da non perdere Dave ed evitare l’acquisizione di un terribile fratellastro.

Curosità

“Alvin Superstar 4” è l’unico film della serie a non includere David Cross nei panni di Ian Hawke.

Kaley Cuoco sostituisce Amy Poehler come voce di Eleanor.

L’unico film di “Alvin and the Chipmunks” completamente digitale, sia nell’immagine che nel suono. I 3 film precedenti avevano le voci degli scoiattoli trattate tramite variazioni di velocità del nastro audio analogico. “Alvin Superstar 4” non ha utilizzato alcuna registrazione audio analogica. Tutti i cambi di velocità e intonazione sono stati effettuati digitalmente.

Questo film è stato girato in Georgia, anche nelle scene di “New Orleans”. Una parte del film è stata girata a Miami Beach.

Questo film segna una reunion di Jason Lee ed Eddie Steeples di My Name Is Earl (2005).

Ad un certo punto, Justin Long non ha mostrato interesse a tornare a doppiare Alvin nella quarta puntata del franchise e doveva essere sostituito da Matthew Lillard. Tuttavia Lillard non era disponibile perché era impegnato a lavorare sui progetti di Scooby-Doo e dopo averci ripensato, Long è tornato a dare la voce ad Alvin ancora una volta per questo film.

Odette Annable, Bryce Dallas Howard e Sofía Vergara sono state prese in considerazione per il ruolo di Samantha.

A differenza dei primi tre film, questo è il primo e unico film live-action di Alvin and the Chipmunks ad avere una nuova trama e non una trama riutilizzata dalla serie tv originale di Alvin rock ‘n’ roll (1983).

Lo slogan del film “Fast and Furry-ous” è un gioco di parole riferito alla popolare serie di film Fast and Furious (2001).

(a circa 1 ora e 6 minuti) Laura Marano fa un cameo nella scena di un hotel di Miami dove alloggia Dave. Laura aveva già recitato in Austin & Ally (2011) di Disney Channel, ambientato a Miami.

Nelle prime fase della produzione, Cameron Richardson doveva riprendere il suo ruolo di Claire Wilson dal primo film di Alvin Superstar (2007) ed era a lei che gli scoiattoli pensavano che Dave avrebbe fatto la proposta, ma è stata rimossa a causa di alcuni cambiamenti di sceneggiatura e Samantha (Kimberly Williams-Paisley) ha preso il suo posto.

Ogni Chipmunk aveva un cabarettista assunto per leggere le rispettive battute agli attori sul set mentre i pupazzi dello schermo verde venivano usati per calcolare l’altezza degli occhi. A Ronald Ogden, il comico lettore della battute di Theordore, è stato chiesto di improvvisare alcune canzoni per coprire un’aria vocale che Theodore fa nelle scene del mini golf. L’uso di “Baby Got Back” di Sir Mix A Lot nel trailer e nel film è stato direttamente ispirato dalle improvvisazioni di Ogden.

Questo è il film con il minor incasso della serie dei 4 film dei “Chipmunk” e l’unico a non guadagnare 100 milioni o più al botteghino nazionale. Questo film ha incassato 85,9 milioni di dollari in patria e 234,8 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo è probabilmente il risultato del tentativo (e del fallimento) di andare contro al botteghino l’attesissimo Star Wars – Il risveglio della Forza che ha guadagnato più soldi in un fine settimana a livello nazionale rispetto a quanto “Alvin Superstar 4” ha realizzato in tutto il mondo in totale ($248 milioni), con “Il risveglio della Forza” che ha incassato oltre 2 miliardi di dollari ed è diventato il quinto film con il maggior incasso di tutti i tempi.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Alvin Superstar 4” sono di Mark Mothersbaugh (Piovono polpette, Hotel Transylvania, The Lego Movie) che ha musicato anche il precedente Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!.

Quasi tutte le canzoni nel film sono cantate dai Chipmunks o dalle Chipette tranne "Geronimo" degli Sheppard.

TRACK LISTINGS:

1. Juicy Wiggle (Munk Remix) [feat. The Chipmunks] – Redfoo

2. Conga – The Chipmunks

3. Oh My Love – The Score

4. South Side – The Chipmunks

5. Iko Iko – The Chipmunks

6. Uptown Funk – The Chipmunks

7. Geronimo – Sheppard

8. Turn Down For What – The Chipmunks

9. Home – The Chipmunks & The Chipettes

