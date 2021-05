Amazon ha acquisito un documentario sulla vita dell’attore Val Kilmer

Amazon Studios ha acquisito Val, un nuovo documentario sulla vita e carriera dell’attore Val Kilmer. Il documentario conterrà filmati inediti che sono stati catturati dallo stesso Kilmer nel corso di 40 anni; da filmati amatoriali in 16 mm realizzati con i suoi fratelli, al tempo trascorso in ruoli iconici in film di successo come Top Gun, The Doors, Tombstone e Batman Forever.

Kilmer descritto come “uno degli attori più volubili e/o incompresi di Hollywood” ha discusso del documentario: Almeno una volta al giorno per anni mi sono guardato intorno e ho avuto questa sensazione agrodolce che ci sono mille ragioni per cui questo progetto avrebbe potuto naufragare. Voglio dire, come potrebbe essere un film di un uomo che riprende se stesso, a volte ogni giorno, anni alla volta? È inimmaginabile che questo film sarebbe potuto venire alla luce senza la collaborazione dei miei cari amici, Leo e Ting, e dei miei partner di produzione. Ore instancabili di editing e infinite emozioni con ogni nuovo taglio! Non potrei essere più orgoglioso di condividere questo con il mondo!

Il capo di Amazon Studios Jennifer Salke parla dei co-registi del documentario: I registi Leo Scott e Ting Poo hanno uno stile e un’abilità artistica unici e all’avanguardia, tessendo insieme filmati mai visti prima in un bellissimo, crudo storia di questo attore, artista e uomo famoso e celebrato.

Vedremo Val Kilmer prossimamente in Top Gun: Maverick in cui riprenderà il ruolo del pilota Iceman e nel crime-thriller The Birthday Cake dove recita nei panni di un boss mafioso al fianco di Ewan McGregor e Lorraine Bracco. Inoltre Kilmer è attualmente impegnato sul set di Canyon Del Muerto, dramma storico sulla prima archeologa donna con Tom Felton e Wes Studi, reciterà nel crime d’azione Riptide incentrato su una banda di motociclisti nel mirino dell’Antidroga e interpreterà lo scrittore Mark Twain nel film biografico Mark Twain and Mary Baker Eddy, pellicola che Kilmer scriverà e dirigerà; nel film si racconta la critica feroce dell’autore del classico “Le avventure di Tom Sawyer” contro la fondatrice del movimento religioso noto come Cristianesimo scientista.

