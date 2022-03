Lo storico studio hollywoodiano MGM è stato ufficialmente acquisito dal colosso streaming Amazon Studios. Attraverso un accordo storico da 8,45 miliardi di dollari, MGM e il suo catalogo con oltre 4.000 titoli di film, 17.000 episodi TV, 180 Oscar e 100 Emmy, fa ora parte integrante di Amazon.

In un recente annuncio di Amazon dichiara che MGM “integrerà il lavoro di Prime Video e Amazon Studios in offrendo ai clienti un’offerta diversificata di scelte di intrattenimento”, mentre Amazon “aiuterà a preservare il patrimonio e il catalogo di film di MGM e fornirà ai clienti un maggiore accesso a queste opere esistenti. Attraverso questa acquisizione, Amazon consentirebbe a MGM di continuare a fare ciò che sa fare meglio: un’ottima narrazione”. Per quanto riguarda il nuovo assetto manageriale e i posti di lavoro in essere un portavoce di Amazon ha affermato che il gigante digitale ha in programma di fare offerte e dare il benvenuto a tutti gli attuali dipendenti di MGM.

Il sito Deadline riporta inoltre che “in termini di produzione Amazon è entusiasta della lista di MGM e non prevede cambiamenti nelle date di uscita o sui progetti in corso. Amazon non prevede di rendere tutti i contenuti MGM un’esclusività Prime Video. Sulle sale, Amazon intende continuare a supportare l’uscita nelle sale, non come una proposta valida per tutti, ma qualcosa da determinare caso per caso e non ci sono piani per apportare modifiche al franchise di Bond.”

La MGM fondata nel 1925, dopo essere diventato uno dei “cinque grandi studi cinematografici” di Hollywood, ha avuto il suo periodo di maggior splendore dal 1926 al 1959 e negli anni ’60 si è diversificata nella produzione televisiva. Nel 1969, Kirk Kerkorian acquisisce il 40% di MGM e fornisce una nuova direzione allo studio, direzione che portò nel 1980 all’acquisizione della United Artists. Nel 1986, Kerkorian vende l’intera azienda a Ted Turner che mantiene i diritti sulla libreria MGM con la sua Turner Entertainment, ma vende il lotto dello studio a Culver City a Lorimar e successivamente venderà il resto della MGM a Kerkorian che poi l’ha rivenderà di nuovo nel 1992, per poi riacquisirla una terza volta nel 1996. Successivamente ha ampliato la MGM acquistando la Orion Pictures e la Samuel Goldwyn Company, comprese entrambe le loro cineteche. Infine nel 2004, Kerkorian vende l’azienda a un consorzio che includeva la Sony Pictures. Nel 2010 MGM ha presentato istanza di protezione e riorganizzazione per fallimento secondo il Capitolo 11, norma della legge fallimentare statunitense che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario. Nello stesso anno, dopo la riorganizzazione, la MGM è uscita dallo stato fallimentare sotto la proprietà dei suoi creditori. Due ex dirigenti della Spyglass Entertainment, Gary Barber e Roger Birnbaum, sono diventati co-presidenti e co-CEO della nuova holding di MGM. Nel 2020, dopo che Barber aveva lasciato MGM, lo studio ha iniziato una nuova ricerca per essere acquisita da un’altra società per pagare i suoi creditori e ora sembra che l’accordo con Amazon abbia sistemato le cose.

Mike Hopkins, vicepresidente senior di Prime Video e Amazon Studios, ha dichiarato: “MGM ha un vasto catalogo con oltre 4.000 film: La parola ai giuratin, Basic Instinct, Creed, James Bond, La rivincita delle bionde, Stregata dalla luna, Poltergeist, Toro scatenato, Robocop, Rocky, Il silenzio degli innocenti, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, I Magnifici Sette, La pantera rosa, Il caso Thomas Crown e molte altre icone, oltre a 17.000 programmi TV, tra cui Fargo, The Handmaid’s Tale e Vikings, che hanno vinto complessivamente più di 180 Oscar e 100 Emmy. Il vero valore finanziario alla base di questo accordo è il tesoro della proprietà intellettuale nel vasto catalogo che intendiamo reimmaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di MGM. È molto eccitante e offre così tante opportunità per una narrazione di alta qualità”.

Kevin Ulrich, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MGM ha aggiunto: “È stato un onore aver preso parte all’incredibile trasformazione di Metro Goldwyn Mayer. Per arrivare qui ci sono volute persone immensamente talentuose con una vera fede in una visione. A nome del Consiglio, vorrei ringraziare il team MGM che ci ha aiutato ad arrivare a questo giorno storico. Sono molto orgoglioso che il Leone della MGM, che ha a lungo evocato l’età d’oro di Hollywood, continuerà la sua storia leggendaria e l’idea nata dalla creazione di United Artists sopravvive nel modo in cui i fondatori intendevano originariamente, guidati dal talento e dai loro visione. L’opportunità di allineare la storia leggendaria di MGM con Amazon è una combinazione stimolante”.

Amazon quest’anno ha ottenuto tre nomination all’Oscar nella categorie per la recitazione per il film biografico A proposito dei Ricardo di Aaron Sorkin con nomination per Nicole Kidman, Javier Bardem e JK Simmons, oltre a una nomination per il miglior trucco e acconciatura per Il principe cerca figlio. A settembre, lo streamer lancerà la prima delle cinque stagioni previste de Il Signore degli Anelli: L’anello del potere, un progetto televisivo atteso, epico e particolarmente costoso, che si aggiungerà a serie come The Underground Railroad, Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, The Boys e altri.