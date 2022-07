Amazon Studios adatterà il fumetto “Eight Billion Genies” e Lionsgate porta al cinema “Creepers” di David Morrell

Amazon Studios dopo una agguerrita battaglia di offerte ha acquisito i diritti della serie a fumetti Eight Billion Genies di Charles Soule (testi) e Ryan Browne (illustrazioni). Il primo progetto basato su questa proprietà sarà un lungometraggio prodotto da Soule e Browne e fungerà da base per la creazione di un universo crossmediale.

La serie a fumetti di Image comics composta da 4 numeri immagina che un bel giorno ogni persona sul pianeta si ritrova a disposizione un genio personale e un desiderio a testa da esaudire, da cui il titolo “Otto Miliardi di Geni”, naturalmente una situazione del genere sarà a dir poco insostenibile.

Se avessi un desiderio a disposizione…cosa vorresti? E se anche tutti gli altri avessero il loro desiderio? Sono EIGHT BILLION GENIES, la nuova serie di otto numeri di Charles Soule e Ryan Browne (Curse Words). Esattamente nello stesso momento, tutti sulla terra ottengono un genio e un desiderio. Si scatena l’inferno, in un modo molto divertente…e questo è solo l’inizio. Allaccia le cinture per la corsa più sfrenata dell’anno!

Creepers, il romanzo horror dello scrittore David Morrell, sarà adattato in un lungometraggio per il grande schermo da Lionsgate e Suretone Pictures. “Creepers” è la storia di un gruppo di giovani esploratori urbani che “pianificano di indagare su un vecchio hotel chiuso con assi e apparentemente abbandonato, solo per incontrare il pericolo ad ogni angolo sotto forma di un gruppo in competizione di esploratori urbani ostili che cercano di trovare un leggendario tesoro nascosto così come un essere sovrannaturale che semina il caos su tutti”.

David Morrell è l’ideatore della saga di Rambo (titolo originale: First Blood), dal suo primo romanzo pubblicato nel 1972 è stata tratta la saga d’azione con protagonista Sylvester Stallone. Morrell ha scritto 28 romanzi e il suo lavoro è stato tradotto in 30 lingue. Lo scrittore ha anche scritto la miniserie a fumetti di Captain America del 2007-2008 Il prescelto (The Chosen).

L’adattamento di “Creepers”, che ha avuto un sequel dal titolo “Scavenger” pubblicato nel 2007, sarà girato in Bulgaria questa estate e vedrà la timone il regista Marc Klasfeld al suo secondo lungometraggio dopo una lunga gavetta come regista di spot pubblicitari e video musicali (Nelly, Bon Jovi, Destiny’s Child, Slipknot, Rita Ora, Aerosmith). Klasfeld ha diretto il suo primo lungometraggio nel 2005, la commedia The L.A. Riot Spectacular, interpretato da Emilio Estevez e Snoop Dogg. Una sorta di farsa con numeri musicali del processo Rodney King.

Il commento di Jordan Schur, Presidente e CEO di Suretone Pictures: “Sono lieto di collaborare a questo film speciale con Lionsgate. Dopo un decennio di sviluppo, siamo arrivati ​​a destinazione con una sceneggiatura potente adattata da un libro senza tempo e un regista dotato a guidare la carica. Non potremmo chiedere un partner migliore in Lionsgate che condivida la nostra passione ed entusiasmo per portare al mondo questa incredibile storia sulle montagne russe”.

Il commento di Eda Kowan, Executive VP of Acquisitions di Lionsgate: “Siamo entusiasti di lavorare con Jordan e il team di Suretone insieme a Marc Klasfeld per portare questo thriller d’avventura sovrannaturale al pubblico di tutto il mondo”.

Il commento del regista Marc Klasfeld: “Ho aspettato decenni per trovare il progetto cinematografico giusto a cui dedicarmi davvero. La passione che ho trovato per rendere Creepers tutto ciò che può essere è straordinaria e onestamente non vedo l’ora che il mondo veda cosa abbiamo in serbo”.

La sinossi ufficiale del romanzo: In una fredda notte di ottobre, cinque persone si radunano in un motel fatiscente sulla costa del Jersey per fare i preparativi ed entrare in un vicino hotel abbandonato – costruito da un solitario milionario durante i giorni d’oro di Asbury Park – ma il gruppo di esploratori urbani che si è unito entro sera ad un giornalista, sono impreparati al pericolo, al terrore e alla morte che li attendono.

