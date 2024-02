American Psycho e La zona morta: remake in arrivo per i film con Christian Bale e Christopher Walken

Secondo quanto riferito da The InSneider (via World of Reel) sono in arrivo due nuovi remake che riporteranno sul grande schermo un paio di film molto amati dagli spettatori: American Psycho e La zona morta.

Il cult con Christian Bale yuppie e serial killer, basato sull’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, e “La zona morta” con Christopher Walken nei panni di un tormentato veggente protagonista dell’omonimo un racconto di Stephen King, fruiranno di nuovi adattamenti cinematografici.

Secondo la fonte, il remake di “American Psycho” è attualmente in sviluppo alla Lionsgate, lo studio è attualmente alla ricerca di uno scrittore per riavviare il film per l’era moderna, con una nuova interpretazione del personaggio. Non ci sono invece ulteriori dettagli per il remake de “La zona morta”.

American Psycho esce nel 2000 diretto da Mary Harron e scritto da quest’ultima con Ginevra Turner. Basato sul romanzo del 1991 di Bret Easton Ellis, vede Christian Bale nei panni di Patrick Bateman, un banchiere di investimenti di New York che conduce una doppia vita come serial killer. Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Chloë Sevigny, Samantha Mathis, Cara Seymour, Justin Theroux e Reese Witherspoon appaiono in ruoli secondari. Il film fonde horror e black comedy per fare satira sulla cultura yuppie e sul consumismo degli anni ’80.

Ellis considerava il suo controverso romanzo non filmabile a causa della sua natura grafica, ma il produttore Edward R. Pressman era determinato ad adattarlo e ne acquisì i diritti cinematografici nel 1992. Stuart Gordon, David Cronenberg e Rob Weiss presero in considerazione l’idea di dirigere il film prima che Harron e Turner iniziassero a scrivere. la sceneggiatura nel 1996. Il periodo di pre-produzione è stato tumultuoso; Harron ha scelto Bale per interpretare Bateman, ma poiché il distributore Lionsgate Films si è assicurato un contratto con Leonardo DiCaprio per il ruolo, Harron è stato licenziato e sostituito con Oliver Stone che preso una serie di decisioni importanti che sono rimaste nel film finale, in particolare la scelta di Chloë Sevigny. La sua collaborazione con DiCaprio è stata sciolta a seguito di divergenze creative, portando la Lionsgate a riassumere Harron a condizione che potesse scegliere Bale come protagonista.

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2000 dove ha ricevuto recensioni positive, con elogi per la performance di Bale e la sceneggiatura. Incassando oltre 34 milioni di dollari da un budget di 7 milioni di dollari, il film è stato considerato un successo al botteghino. Dopo l’uscita del DVD nel 2005, American Psycho sviluppò rapidamente un ampio seguito di culto. Un sequel direct-to-video, American Psycho 2, è uscito nel 2002, sebbene sia stato criticato da Ellis che sostiene che non faccia parte della narrativa di American Psycho.

Diretto da Morgan J. Freeman da una sceneggiatura di Alex Sanger, il sequel è interpretato da Karen Craig, Mila Kunis e William Shatner, con Kunis interpreta una studentessa di criminologia che cerca un avanzamento di carriera uccidendo i suoi compagni di classe. La sceneggiatura del film, intitolata “La ragazza che non voleva morire”, originariamente non aveva alcuna associazione con American Psycho. Dopo l’inizio della produzione, la sceneggiatura è stata modificata per collegarla al film all’originale. American Psycho 2 è uscito il 18 giugno 2002 ricevendo ampie stroncature dalla critica. Kunis in seguito ha espresso rammarico per il film.