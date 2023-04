Stasera in tv: “Amici per la pelle” con Massimo Ghini su Rai 1

Amici per la pelle, su Rai 1 il film diretto da Pierluigi Di Lallo che racconta la vera storia di Filippo Laganà, interprete di se stesso al fianco di Massimo Ghini e Nancy Brilli.

Amici per la pelle – Cast e personaggi

Filippo Lagana’ (Filippo Lamberti)

Massimo Ghini (Giovanni Lamberti)

Nancy Brilli (Madre di Filippo)

Carolina Gonnelli (Valentina)

Milena Miconi (Zia di Filippo)

Giampiero Ingrassia (Agente)

Gianfranco Iannuzzo (Dottore)

Riccardo Graziosi (Hussai)

Alessandra Relmi (Francesca)

Claudio Pallottini (A iuto Cuoco)

Claudia Portale (ragazza Ristorante Borderň)

Leonardo Ghini (Cameriere ristorante Borderň)

Francesco Galzio (Filippo Lamberti piccolo)

Sara Corrado (bambina 1)

Giulio Di Leo (bambino 2)

Amici per la pelle – Trama e trailer

Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, il protagonista viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare in modo rocambolesco in Italia e ad essere ricoverato d’urgenza. Il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un immediato trapianto di fegato. Sarà l’inizio di un’odissea che obbligherà un ragazzo di 20 anni a prendere decisioni importanti e a rinunciare temporaneamente alle proprie passioni. Sarà però la sua voglia di vivere, unita al profondo legame con genitori, a consentirgli di affrontare con il sorriso questa difficile situazione.

Curiosità sul film

Il regista Pierluigi Di Lallo ha diretto anche Ambo (2014) con Adriano Giannini e Serena Autieri e Nati 2 Volte (2019) con Fabio Troiano e Rosalinda Celentano.

Il team che ha supportato il regista Pierluigi Di Lallo dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Beppe Gallo (Tapirulàn), il montatore Paolo Landolfi (Piuma), lo scenografo Fabio Vitale (La mia famiglia a soqquadro) e la costumista Elisabetta Giacchi (Anche senza di te).

Le musiche originali del film sono del compositore Marco Rinalduzzi.

Filippo Laganà – Note biografiche

Filippo Laganà nato nel 1994 è figlio dell’attore e comico Rodolfo Laganà. Filippo ha recitato in “The Answer, la risposta sei tu” del 2015 e “Miami Beach” del 2016. Filippo soffre di una patologia denominata malattia di Wilson, una patologia genetica caratterizzata dall’accumulo di rame nell’organismo, che ha scoperto mentre si trovava in America. Rodolfo Laganà, padre di Filippo, ha lottato contro la sclerosi multipla dal 2015, ma nonostante l’aggravarsi della sua malattia, ha continuato a recitare sul grande schermo. A causa della malattia il fegato di Filippo era diventato una pietra e gli organi erano compromessi, ma il trapianto gli ha permesso di tornare a una vita normale.

Note di regia

La storia è tratta dalle reali vicissitudini di Filippo Laganà che, nel giro di pochi giorni, ha visto la propria vita appesa a un filo. Prendendo spunto da quanto accaduto a Filippo, si è cercato di trattare con delicatezza e leggerezza un tema importante come quello del trapianto, unendolo ad altri valori fondamentali, quali il vincolo familiare, la passione per la vita e la voglia di progettare un nuovo futuro. Il percorso del protagonista è un altalenarsi di emozioni , per confluire in un messaggio fortemente positivo con lo sguardo rivolto al futuro e forte gratitudine verso colei /colui che gli ha concesso la nuova vita. [Pierluigi Di Lallo]