Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen parla del suo nuovo Gellert Grindelwald

Dopo aver ufficializzato il suo casting in Animali Fantastici 3, l’attore Mads Mikkelsen in una nuova intervista rilasciata al sito Entertainment Weekly spiega in che modo sarà diverso il suo Gellert Grindelwald da quello di Johnny Depp.

Dopo aver smentito in prima battuta trattative in corso con Warner Bros. per sostituire Johnny Depp in “Animali Fantastici 3”, ora Mikkelsen parla per la prima volta del suo nuovo ruolo, spiegando che mentre vuole onorare ciò che è venuto prima, darà sicuramente la sua personale interpretazione al personaggio.

Beh, sarò io, quindi questa è già una differenza. No, questa è la parte difficile. Ci stiamo ancora lavorando. Deve esserci un ponte tra quello che ha fatto Johnny e quello che farò. E allo stesso tempo, devo anche farlo mio. Ma dobbiamo anche trovare alcuni collegamenti [alla versione precedente del personaggio] e alcuni ponti in modo che non si stacchi completamente da ciò che ha già magistralmente ottenuto.

Mads Mikkelsen ha anche accennato alle circostanze particolari in cui ha ottenuto il ruolo, con l’uscita di scena di Depp a causa di una interminabile battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard che ha accusato Depp di violenza domestica.

Dal punto di vista del lavoro, è ovviamente super interessante e carino, ma è anche scioccante che sia arrivato dopo quello che è successo, il che è semplicemente molto triste. Auguro il meglio a entrambi. Queste sono circostanze tristi. Spero che entrambi tornino in sella molto presto.

Mads Mikkelsen è noto principalmente al grande pubblico per ruoli da villain e sembra davvero l’attore perfetto per raccogliere il testimone da Johnny Depp. Tra i ruoli più noti dell’attore danese ricordiamo Tristano nel King Arthur di Antoine Fuqua, il serial-killer Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal, Le Chiffre nel film di Bond Casinò Royale, Rochefort ne I Tre Moschettieri di Paul WS Anderson, lo stregone Kaecilius in Doctor Strange e Galen Erso in Rogue One: A Star Wars Story.

Gellert Grindelwald è un mago oscuro che, in una lista dei “Maghi oscuri più pericolosi di tutti i tempi”, sarebbe secondo solo a Voldemort. Il suo nome viene menzionato per la prima volta in “La Pietra Filosofale” su una carta di Rana di Cioccolato in cui si riporta che Silente ha sconfitto Grindelwald in un memorabile duello magico nel 1945. In Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, il giovane Grindelwald è interpretato da Jamie Campbell Bower mentre il Grindelwald più vecchio è interpretato da Michael Byrne. In “Animali fantastici” Grindelwald e Silente hanno stretto un patto di sangue nella loro giovinezza per non farsi del male a vicenda, cosa che costringe Grindelwald a cercare un mezzo per uccidere indirettamente il suo ex amico. Ciò lo porta ad apprendere di una profezia che coinvolge il presunto fratello morto di Silente, Aurelius. In Animali fantastici e dove trovarli Grindewald è presente, ma per la maggior parte della storia è celato sotto mentite spoglie come l’Auror americano Percival Graves, interpretato da Colin Farrell, mentre cerca un Obscurus che ha appreso essere Credence Barebone (Ezra Miller). In Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, Jamie Campbell Bower riprende il ruolo di un giovane Grindelwald e riesce a conquistare la fiducia di Credence e portarlo dalla sua parte, rivelando la sua vera identità come Aurelius.

“Animali Fantastici 3” inizierà la produzione a luglio 2021 per un’uscita fissata al 15 luglio 2022.