Animali Fantastici: tutti i Funko POP dei primi due film della saga

Il terzo capitolo della saga cinematografica di Animali fantastici arriverà finalmente in Italia tra una manciata di giorni, il 13 aprile 2022, e in attesa di scoprire cosa succederà in Animali fantastici – I segreti di Silente, ambientato negli anni ’30 mentre il potere di Gellert Grindelwald è in rapida e preoccupante ascesa e la nuova coppia Newt Scamander e Albus Silente chiamata ad ostacolare con ogni mezzo il mago oscuro, vogliamo tornarvi a parlare dei gadget ispirati alla saga cinematografica e, più in particolari, dei meravigliosi Funko POP rilasciati in occasione dei due film precedenti, Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

Vi diciamo subito che, come già accaduto per il mondo di Harry Potter, in casa Funko si sono davvero sbizzarriti con le piccole action figure in vinile, dalla tantissime buffe creature che ci hanno fatto venire gli occhi a cuore ai protagonisti umani che abbiamo imparato ad amare fin dalla loro prima apparizione, da Newt Scamander a Tina Goldstein.

I Funko POP di Animali Fantastici: tutte le creature

Sono tantissime le creature apparse nei primi due film di Animali Fantastici, alcune delle quali già viste o intraviste anche nella saga di Harry Potter ambientata nello stesso mondo magico. Vediamo insieme quali hanno ricevuto l’iconico trattamento POP!

Snaso

Lo Snaso è una delle creature più adorabili viste in Animali Fantastici. Spesso scambiato per un Goblin, lo Snaso ama scavare in profondità alla ricerca di tesori e oggetti brillanti. Come si può non amarlo?

Demiguise

Sembra una scimmia, ma non lo è: è il Demiguise, capace di rendersi invisibile e difficilissimo da catturare. Solo i maghi addestrati alla sua cattura sono in grado di vederlo.

Fwooper

Arriva dall’Africa e condivide molte caratteristiche coi gufi. È il Fwooper col suo piumaggio colorato e brillante e un canto in grado di far impazzire chi lo ascolta!

Augurey

L’Augurey ha fatto il suo debutto nel secondo film di Animali Fantastici. È dotato di piume verdastre e di un becco tagliente.

Nagini

Nagini non ha bisogno di molte presentazioni. È il serpente domestico di Voldemort nonché uno degli Horcrux. Animali Fantastici ci porta indietro nel tempo e ci svela qualcosa in più: un tempo Nagini aveva le sembianze di una ragazza che lavorava al Circus Arcanus prima che darsi alla fuga con Credence Barebone.

Zouwu

Un fatto con la stazza di un elefante. È il simpatico Zouwu, potente creatura magica originaria della Cina.

Chupacabra

Parte umanoide, parte rettiliana, il Chupacabra arriva dalle Americhe e, come da leggenda metropolitana, si nutre di sangue e ha dimensioni ridotte.

Asticello

L’Asticello ha un’altezza massima di 20 centimetri e una pelle che ricorda la corteccia. Si nutre di insetti e occasionalmente di uova di Fata.

Thestral

Il Thestral è una creatura magica di natura docile, un cavallo alato con la pelle nera e dai tratti rettiliani, dotato di grandi ali simili a quelle dei pipistrelli.

Matagot

Sembra un vero e proprio gatto, ma il Matagot non è dotato di pelo ed ha la pelle di color nero opaco. Per la sua indole aggressiva in caso di attacco, il Matagot viene utilizzato come animale da guardia dal Ministero della Magia Francese.

I Funko POP di Animali Fantastici: i protagonisti umani

Anche sul fronte dei protagonisti umani, in casa Funko hanno preso tutto molto sul serio, sbizzarrendosi con tante action figure in vinile una più adorabile dell’altra.

Newt Scamander

Newt Scamander, al secolo Newton Artemis Fido Scamander, è il magizoologo che viaggia per il mondo in cerca di creature magiche con l’obiettivo di documentarle, classificarle e sensibilizzare la comunità magica alla loro salvaguardia. La sua avventura in Animali Fantastici inizia subito dopo il suo arrivo via nave a New York.

Tina Goldstein

Tina Goldstein è l’ex Auror del MACUSA che incontra Newt Scamander poco dopo il suo arrivo a New York e lo accompagna nella missione per obliviare il no-mag Jacob Kowalski. È la sorella di Queenie.

Queenie Goldstein

Queenie Goldstein è la sorella di Tina e si unisce a Newt, Tina e Jacob nel ritrovare tutti gli animali fantastici dispersi per New York oltre a contribuire al loro salvataggio dalla condanna a morte di Percival Graves.

Percival Graves

Percival Graves non è tra i personaggi più amati. È l’Auror che si trova a capo dell’Ufficio Applicazione della Legge sulla Magia del MACUSA e anche lui si mette alla ricerca di Credence Barebone per liberare il suo potere e gettare New York nel caos.

Jacob Kowalski

Jacob Kowalski è uno dei pochi non maghi che vediamo nella saga. Sogna di aprire una pasticceria e, a causa di un incontro fortuito in banca con Newt Scamander, entra di diritto tra gli amici di quest’ultimo e il suo supporto sarà fondamentale per le avventure che aspettano i nostri protagonisti.

Gellert Grindelwald

L’arcinemico della serie, Gellert Grindelwald viene introdotto già in Harry Potter e fa la sua prima vera comparsa nel primo capitolo di Animali Fantastici, col volto di Johnny Depp nei primi due film e di Mads Mikkelsen nel terzo film di imminente uscita.

Albus Silente

Lo abbiamo conosciuto e amato da anziano, ma qui Albus Silente ha qualche decina di anni in meno e le fattezze di Jude Law. Già solo per questo dovremmo avere tutti un suo Funko POP in casa!