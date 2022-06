Animali Fantastici – I Segreti di Silente arriva in DVD e Blu-Ray: tutte le edizioni

Il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici, uscito al cinema poche settimane fa, è pronto a sbarcare anche in home video in DVD, Blu-Ray e 4K.

Animali Fantastici – I Segreti di Silente, questo il titolo italiano nella nuova avventura che ha visto Mads Mikkelsen sostituire Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald, sarà disponibile dal 28 giugno prossimo in tante edizioni. Vediamole insieme.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affi da al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?