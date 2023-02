Stasera in tv: “Anna” di Luc Besson su Rai 2

Anna, su Rai 2 il thriller d’azione di Luc Besson (Lucy) con Saša Luss, Luke Evans, Cillian Murphy e il premio Oscar Helen Mirren. Besson dopo aver diretto Leon e Nikita e prodotto Colombiana dirige un altro action-thriller con sicario, questa volta con protagonista la top model russa Sasha Luss al suo primo ruolo da protagonista.

Anna – Cast e doppiatori

Saša Luss: Anna Poliatova

Luke Evans: Alex Tchenkov

Lera Abova: Maude

Cillian Murphy: Lenny Miller

Helen Mirren: Olga

Alison Wheeler: Dorothee

Ivan Franek: Mossan

Andrew Howard: Oleg

Aleksandr Petrov: Piotr

Nikita Pavlenko: Vlad

Anna Krippa: Nika

Éric Godon: Vassiliev

Jean-Baptiste Puech: Samy

Aleksey Maslodudov: Jimmy

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Anna Poliatova

Fabio Boccanera: Alex Tchenkov

Elena Perino: Maude

Simone D’Andrea: Lenny Miller

Ada Maria Serra Zanetti: Olga

Perla Liberatori: Dorothee

Alberto Bognanni: Oleg

Anna – Trama e trailer

Sotto l’incredibile bellezza di Anna Poliatova (Saša Luss) si nasconde un segreto che scatenerà la sua imbattibile forza e la sua abilità nel diventare uno dei più temuti assassini del governo. Un’elettrizzante corsa che si sviluppa attraverso energia propulsiva, sorprendenti colpi di scena e azione mozzafiato.

Curiosità sul film

Lo scrittore, produttore e regista Luc Besson è stato accusato di cattiva condotta sessuale durante la produzione di questo film. Sebbene non siano state presentate accuse per mancanza di prove, lo studio e i distributori hanno successivamente preso le distanze dal film, rilasciandolo senza proiezioni ufficiali e con solo un minimo di pubblicità.

Cillian Murphy ha saputo della cattiva condotta sessuale di Luc Besson un anno dopo la fine delle riprese del film. Ha dichiarato: “Entri in un progetto con tutte le migliori intenzioni e poi quella roba viene fuori e sei scioccato e rattristato, e devi solo lasciarlo andare avanti ed essere pienamente di supporto alle donne e a chiunque si trovi in quella situazione.”. Murphy dice che non ha mai visto il film e non ne vuole sapere niente.

Del cast principale che interpreta personaggi russi, solo Sasha Luss è russa. Luke Evans è gallese; Dame Helen Mirren è inglese, ma ha origini russe. Cillian Murphy è irlandese e interpreta un americano.

L’edificio del K.G.B. in cui un’auto sta aspettando Anna (Sasha Luss) durante la scena culminante è in realtà il dipartimento di chimica dell’Università statale di Mosca. L’edificio principale (torre) dell’università è brevemente visibile.

La scena in cui Anna si appoggia esausta contro il muro sotto la doccia dopo un lavoro andato male è un omaggio al personaggio di Jean Reno in circostanze quasi identiche nel film Léon di Besson (1994)

Questo film condivide molte somiglianze nella storia con uno dei film precedenti di Luc Besson, Nikita (1990), e il suo remake americano Nome in codice: Nina (1993).

Il testo russo sulla scatola contenente la testa dell’agente della CIA (con traslitterazione latina qui): glavnaya pochta. Significa “Main Post Office” (ufficio postale centrale) ma si può leggere anche come “Head Delivery” con riferimento alla testa “head” nel pacco.

Sasha Luss dice che quasi tutte le conversazioni che ha avuto con Cillian Murphy riguardavano sua moglie (Yvonne McGuinness), o sua moglie con un cane, o il suo cane.

Seconda apparizione sul grande schermo di Sasha Luss, entrambe le volte dirette da Luc Besson. La prima volta è stata in Valerian e la città dei mille pianeti (2017). Questa volta è lei la protagonista.

Il tatuaggio di Piotr (Alexander Petrov), “Gott mit uns”, significa “Dio è con noi”. Di origine biblica, ha connessioni araldiche ed è stato usato come grido di guerra in Svezia. Di maggiore rilevanza, la frase è stata usata dai nazisti e successivamente è stata usata da neonazisti e suprematisti bianchi, indicando così il coinvolgimento di Piotr con la malavita neonazista.

Il film segna il debutto cinematografico di Lera Abova (Maude), in precedenza apparsa nella serie tv Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

Dame Helen Mirren e Luke Evans sono apparsi in Fast & Furious 8 (2017) come madre e figlio.

L’attrice Helen Mirren interpreta una parte russa, il che non sorprende, dato che è per metà russa. È nata Helen (o Yelena) Mironoff e suo padre era un emigrante arrivato in Inghilterra da Smolensk, in Russia.

Anna, senza famiglia, si reca a Parigi. Questo fa un parallelo e si riferisce al film e al musical “Anastasia”.

L’attrice Helen Mirren aveva già recitato circa trentacinque anni prima, a metà degli anni ’80, in un altro thriller sulla guerra fredda, Il sole a mezzanotte (1985). Il film Subway (1985), esordio di Besson, ha debuttato lo stesso anno.

“Anna” ha incassato 30 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 31 milioni, un flop che andrà ad aggiungersi al precedente fallimento al botteghino, Valerian e la città dei mille pianeti (2017), creando ulteriori problemi al già indebitato studio EuropaCorp di Besson. Nel 2018 a seguito dell’accusa di cattiva condotta sessuale le azioni di EuropaCorp sono scese del 17%. Nello stesso anno, EuropaCorp ha venduto la sua divisione televisiva francese a Mediawan e ribattezzata Storia Television. EuropaCorp ha anche accettato di vendere la libreria Roissy Films a Gaumont. In seguito altre cinque donne hanno rilasciato dichiarazioni simili contro Besson. Nel maggio 2019 a EuropaCorp è stata concessa una rinuncia al debito di sei mesi da un tribunale commerciale francese e posta sotto tutela giudiziaria. Una settimana dopo lo studio ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. Il valore delle sue azioni era sceso a 0,67 euro e non aveva film in produzione. Nel dicembre 2019 la società aveva un debito di 182 milioni di dollari ed era in trattative di salvataggio con Vine Alternative Investments. il 23 febbraio 2022 il sito Deadline riportava che il produttore cinematografico franco-tunisino Tarak Ben Ammar aveva finalizzato un accordo per l’acquisto degli Studios de Paris, l’impianto di produzione fuori dalla capitale francese che ha recentemente ospitato le riprese della serie tv Emily In Paris e del film Murder Mystery 2 entrambe produzioni Netflix. Ben Ammar che ha co-fondato ed è comproprietario del sito dal 2012 con Luc Besson di EuropaCorp insieme a Euromedia e Bleufontaine, ha acquisito le azioni possedute da tutti e tre gli altri partner in un accordo concluso tramite Eagle Pictures France, una sussidiaria della società italiana controllata dal produttore. EuropaCorp non ha ancora superato le sue difficoltà finanziarie, nel frattempo il fondatore Besson si è ritirato dal suo ruolo di CEO nel 2020, diventando presidente non esecutivo della società.

Anna – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Éric Serra (Il monaco, GoldenEye, Rollerball, Bandidas). Serra e il regista Luc Besson sono collaboratori di lunga data, sin dai tempi di “Subway”, esordio alla regia di Besson uscito nel 1985.

(Il monaco, GoldenEye, Rollerball, Bandidas). Serra e il regista Luc Besson sono collaboratori di lunga data, sin dai tempi di “Subway”, esordio alla regia di Besson uscito nel 1985. La colonna sonora include i brani: “Criminal” di Mitivaï Serra, “Pump Up The Jam” di Technotronic, “Bang” di Gorky Park, “The Helvetic Magician” di K Büsser.

1. I Am Criminal

2. Message from the KGB

3. Car Race in Moscow

4. Put Faith in Yourself, Pt. 1

5. Put Faith in Yourself, Pt. 2

6. Put Faith in Yourself, Pt. 3

7. I Work for the KGB Baby

8. Brawl in Pectopah

9. Adversity Is a Good Teacher, Pt. 1

10. Adversity Is a Good Teacher, Pt. 2

11. Settling in Another Grey Box

12. Izmailovo Market

13. Only One Way to Leave

14. Mission in Milan, Pt. 1

15. Mission in Milan, Pt. 2

16. Five Minutes to Cut a Deal

17. I Need His Finger

18. Find Me in the Closet

19. Criminal

20. Miller’s Proposal

21. Escape from KGB

22. Disturbing Day for Maude

23. Meeting at Parc Monceau

24. Six Months of Freedom

25. Mexican Standoff in Paris

26. Anna Is Free

27. Olga in Her New Office

28. My Beauty (My Soul Edit) – Beauty Freak

