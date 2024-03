Another End: la colonna sonora del film di Piero Messina con Gael Garcia Bernal

Disponibile la colonna sonora di Another End, il nuovo film di Piero Messina (L’attesa) con Gael García Bernal e Bérénice Bejo che ha debuttato il 21 marzo 2024 nei cinema italiani con 01 Distribution.

Gli occhi svuotati di Sal sembrano vivere solo di ricordi da quando ha perduto Zoe, l’amore della sua vita. Ricordi, come frammenti di uno specchio infranto che non è possibile ricomporre. Sua sorella Ebe, che guarda al fratello con crescente preoccupazione, gli propone di affidarsi ad Another End, una nuova tecnologia, che promette di alleviare il dolore del distacco riportando in vita, per breve tempo, la coscienza di chi se n’è andato. È così che Sal ritrova Zoe ma nel corpo di un’altra donna. Un corpo sconosciuto in cui lui misteriosamente riconosce la moglie. Ciò che si era spezzato sembra improvvisamente ricomporsi. Ma è una gioia fragile, effimera, insidiosa. Può l’amore davvero sopravvivere come un segreto custodito nei corpi?

Il film è interpretato da Gael García Bernal (Golden Globe come miglior attore per Mozart in the Jungle, Premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia per Y Tu Mamá También), Renate Reinsve (premio per la miglior attrice al Festival di Cannes 2021 per La Persona Peggiore Del Mondo), Bérénice Bejo (premio per la migliore attrice al Festival di Cannes 2013 per Il Passato) e Olivia Williams (premio per la migliore attrice ai British Independent Film Awards per The Heart of Me).

Another End – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Bruno Falanga (Un giorno all’improvviso. Regina, Per niente al mondo, Stranger, Gli Attassati, Bangarang). Falanga e il regista Piero Messina hanno collaborato anche per la serie tv L’Ora – Inchiostro contro piombo.

Bruno Falanga è un compositore, arrangiatore e cantautore italiano. Si è diplomato in “Composizione” presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, con Lucia Ronchetti. Tra il 2012 e il 2013 ha seguito il corso “Csc Lab Musica per Film” presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con Loudovic Bource. Nella sua carriera ha collaborato con la School of Visual Arts di New York, realizzando le musiche per i cortometraggi “Illusion” e “Saga of Ragnar”. Nel 2018 compone il disco minimalista per ensemble da camera “Kalon” pubblicato da RaiCom. Ha realizzato le colonne sonore di alcuni dei migliori cortometraggi italiani degli ultimi anni, consolidando il suo sodalizio con il regista Ciro D’Emilio musicando “Massimo”, “Un Ritorno” e “Piove”. Nel 2018 compone le musiche del lungometraggio “Un giorno all’improvviso” che è stato selezionato nella Selezione Ufficiale alla 75° Mostra del Cinema di Venezia, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica.

La colonna sonora include i brani: GRIEF PRELUDE (Ema Jolly) Soprano Michaela Šrůmová, Orchestra Prague Metropolitan Direttore d’orchestra Paul Batson / NON DIMENTICAR di Dean Martin / UPSURGE (Alex Bailey, Voodoo Don, Kevin Thorpe) / ORIGIN OF THE WORLD di Erik Truffaz & Murcof / / DYNASTY di Vic Mensa / TUNNEL VISION DON DIABLO EDIT di Zonderling / WIND di Emmit Fenn / IRIS di Wim Mertens / NO. 22 LIVE Moderat (G.Bronsert / S.Ring / S.Szary) / PRIMARY COLOURS, WHAT’S THE CURE e PROFESSIONAL LOVING di Emika / NOBODY ELSE di Low Roar / SO IT GOES di Greg Haines / SEVER di iamamiwhoami / BASHŌ, MAGPIE (vocals Piero Messina & Giorgia Faraone) / BLUE WAY e NEVER COULD START di Piero Messina / MAGPIE (END CREDIT VERSION) di Piero Messina feat. Emika.

1. Lies 1:56

2. Resurrection 2:50

3. A Night Walk 2:07

4. Expectation 2:10

5. Reflection 1:46

6. Another End 1:46

7. Another Lie 1:44

8. Truth 5:30

9. In Someone Else’s Dream 3:44

10. Up in the Air 2:14

