Anthony Michael Hall protagonista e produttore di The Class

Anthony Michael Hall reciterà nel dramma indipendente a sfondo scolastico The Class. Il sito Variety riporta che Hall interpreterà un vicepreside di un liceo alle prese con sei studenti con un esame fallito da recuperare. il film viene presentato come un Breakfast Club per una nuova generazione, ricordiamo che Hall ha interpretato Brian Johnson proprio nel classico anni ottanta di John Hughes.

“The Class” sarà diretto da Nicholas Celozzi che torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto un paio di lungometraggi negli anni ’90, il thriller Deep and Darkly e l’action Deep Cover con protagonista l’artista marziale Cynthia Rothrock. Celozzi dirige da una sua sceneggiatura che ha scritto con l’esordiente Mike Sportelli.

The Class parla di “un gruppo eterogeneo di sei studenti delle scuole superiori costretti a presentarsi il sabato per sostenere nuovamente un esame che hanno fallito o perso per riuscire a diplomarsi. Una volta in classe gli studenti sono sfidati dal loro insegnante di recitazione a creare i propri personaggi e devono portare le proprie esperienze personali in uno spazio emotivo di improvvisazione di fronte a compagni di classe che non conoscono. Di fronte alle loro differenze culturali, pregiudizi e paure nascoste, i ragazzi si confrontano per sfondare i propri muri e stabilire la verità quando non sono preparati ad affrontare se stessi emotivamente.”

Anthony Michael Hall ha recitato in alcuni classici degli anni ottanta come La donna esplosiva, Breakfast Club, Sixteen Candles e National Lampoon’s Vacation. Altri crediti di Hall includono la serie tv La zona morta e i film Il cavaliere oscuro e Foxcatcher: Una storia americana. Hall sarà anche nell’atteso horror Halloween Kills in uscita nel 2021 nei panni di Tommy Doyle, personaggio della saga di Michael Myers interpretato in Halloween 6 da Paul Rudd.

The Class sarà prodotto da Monaco Films in associazione con Wiseguy Inc. Hall produrrà il film con Sportelli, Dora Whitaker e Freddy Braidy.