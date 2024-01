Appuntamento a Land’s End: la colonna sonora del film con Timothy Spall (Al cinema)

E’ disponibile nei cinema italiani con Trent Film Appuntamento a Land’s End (The Last Bus), l’emozionante dramma di Gillies MacKinnon con protagonista il grande attore britannico Timothy Spall (saga di “Harry Potter”, “Il discorso del Re”, “Turner”), qui in un intenso road movie che racconta un viaggio nella memoria: una storia commovente sull’amore eterno, sulla perdita e sulla bontà dell’animo umano, con l’incedere poetico di “Una storia vera” di David Lynch.

Nick Lloyd Webber ha composto le musiche del film, apportando al film la sua sensibilità per i suoni, valorizzandone le emozioni. Webber, compositore nominato ai Grammy, produttore discografico e figlio maggiore del celebre compositore e impresario teatrale Andrew Lloyd Webber, è morto il 25 marzo 2023 dopo una lunga battaglia con un cancro gastrico, aveva 43 anni.

Nick Lloyd Webber ha composto musiche la serie tv Love, Lies and Records, il documentario 56 Up e i cortometraggi Post, Mon amour mon parapluie e Mr. Invisible.

Due canzoni sono state fornite da Caitlin Agnew (“I Wanna” and “Don’t Want to Go Home”), una cantante di strada di Glasgow il cui nonno Jim Agnew ha lavorato alla produzione come addetto ai veicoli organizzando tutti i trasporti, dagli autobus d’epoca agli autobus di lusso. Jim ha dato una registrazione di Caitlin che canta per Gillies MacKinnon sul set, e dopo aver sentito la sua voce Gillies l’ha inserita nel montaggio perché l’emozione delle sue canzoni riusciva ad abbracciare l’anima del film.

Agnew ha parlato con il Sunday Post di questa opportunità:

Quando ho sentito che a Timothy Spall piacevano le mie canzoni e volevano usarle nel film, sono rimasta scioccata. È stato come vedere la mia vita scorrere davanti ai miei occhi…È incredibile come funzionano le cose. Mio nonno e il regista hanno iniziato a chiacchierare e quando mi ha detto che aveva mandato un paio delle mie canzoni, sinceramente ho pensato che mi stesse prendendo in giro.

MacKinnon rimase così colpito dal lavoro di Agnew che decise che anche gli altri dovevano ascoltarla:

Spesso quando stai girando un film qualcuno viene da te e ti dice di avere libro che ha scritto o qualsiasi altra cosa e te lo dà. Ma in questo caso, Jim ha semplicemente detto che aveva una nipote che registra canzoni e mi ha fornito alcune informazioni interessanti. All’epoca aveva solo 16 anni e lui mi chiese se potevo ascoltarle. Ho detto OK, va bene, mandamele pure.

Agnew ha spiegato che “Don’t Want to Go Home”, riguarda un viaggio da Londra, mentre I Wanna, parla della ricerca di conforto in un momento difficile.

Gillies ha spiegato quanto fosse stato colpito da queste canzoni:

Ho ascoltato e ho adorato queste canzoni. L’emozione ha davvero abbracciato l’anima del film. Le ho inviate alla nostra montatrice (Anne Sope] e anche lei ha adorate e le ha inserite nel film. E poi ho pensato, beh, forse siamo solo io e lei ad amare queste canzoni? Ma ho cominciato a capire che quasi tutti quelli che ascoltavano avevano la stessa reazione…Ho portato Tim [Spall] nella sala di montaggio a circa a metà del lavoro e ha amato le canzoni. Ovviamente questo mi ha influenzato molto perché, essendo la persona che indossa i panni del personaggio, è davvero sintonizzato emotivamente. Così ho iniziato a pensare che questa fosse solo una di quelle cose strane e meravigliose che accadono, perché a quanto pare Caitlin è seduta nella sua camera da letto e registra solo con la sua chitarra. Eppure in qualche modo c’è qualcosa nelle canzoni che cattura l’atmosfera del film.

Caitlin Agnew ha iniziato a scrivere all’età di 15 anni mentre era ancora a scuola. Sta per iscriversi ad un corso di Music Business al college ma è autodidatta, canta, suona l’ukulele, la chitarra e le tastiere:

Voglio solo cantare e scrivere canzoni. I miei idoli sono persone come Ed Sheeran e Taylor Swift perché sono abbastanza simili al mio stile. Uso la musica come un modo per esprimere ciò che provo e il solo fatto di poterlo esprimere e aiutare altre persone che si sentono allo stesso modo, mi dà un senso di speranza. Queste canzoni appaiono dal nulla, sono del tutto naturali. Semplicemente accadono. Essere in grado di avere un pubblico mi dà tantissima motivazione.

1. As Far As We Can Go (4:40)

2. Maps (1:48)

3. Past / Present (1:42)

4. The Start of Something (1:04)

5. Farewell to the North (1:43)

6. Night and Day (1:21)

7. The Wall (1:47)

8. I’ll Get Us There (2:39)

9. An Unexpected Encounter (1:17)

10. Rapid Eye Movement (0:34)

11. Motivation Part 1 (0:47)

12. Not Looking Your Best (1:45)

13. Thank You (1:30)

14. Lull (1:38)

15. Mary (1:01)

16. Motivation Part 2 (3:08)

17. To the Heavens / Lights Out (1:13)

18. Motivation Part 3 (3:01)

19. A Single Teardrop (1:34)

20. I Love You Tom (1:37)

21. What Remains (2:45)

22. The Tunnel (1:40)

23. The Last Bus (3:33)

