Aquaman e il regno perduto: nuovo trailer, featurette, spot tv e locandine di “Aquaman 2”

Aquaman e il regno perduto (Aquaman 2) del regista James Wan debutterà nei cinema italiani il 20 dicembre, e come di consueto esperti analisti sono al lavoro per fornire qualche cifra sul debutto americano del film. Gli esperti hanno previsto un primo fine settimana di apertura per il film dei DC Studios da 32 a 42 milioni di dollari che porterebbe ad un incasso totale nazionale di 105-168 milioni di dollari.

Si tratterebbe di un sostanziale calo rispetto al film originale che nel 2018 ha aperto a 67,9 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, con un incasso a fine corsa nazionale di 335 milioni e oltre un miliardo di dollari registrato a livello globale. Un analista di box office (via Exhibitor Relations) ha precedentemente parlato degli incassi del film:

Tutti prevedono una flessione per DC, ma c’è una possibilità, soprattutto con la concorrenza limitata durante le festività natalizie, che Aquaman possa invece andare a meraviglia a causa della mancanza di prodotti simili. A volte il film giusto al momento giusto è tutto ciò di cui hai bisogno.

La trama del film segue un iracondo Black Manta che non essendo riuscito ancora a sconfiggere Aquaman, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare il suo avversario una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

“Aquaman 2” vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell’erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin. Il cast è completato dai nuovi arrivati Pilou Asbaek meglio noto come l’Euron Greyjoy della serie tv Il trono di spade in un ruolo non specificato, Indya Moore (Escape Room 2 – Gioco mortale) come Karshon aka Lo Squalo, Vincent Regan (Eat Local – A cena coi vampiri) sarà l’antico re Atlan, in sostituzione di Graham McTavish che ha brevemente interpretato il personaggio nel primo film e infine Jani Zhao al suo primo ruolo in un film in lingua inglese nei panni di Stingray, un personaggio originale del film.

“Aquaman e il regno perduto” potrebbe finire nel mezzo di una congiunzione negativa poiché arriva dopo i flop d Shazam 2, The Flash e Blue Beetle e una certa stanchezza lamentata da parte degli spettatori rispetto al filone supereroistico che al momento è a dir poco inflazionato. Variety ha rivelato che il film è ancora in fase di approvazione; nonostante tutte le riprese extra le proiezioni di prova non sembrano aver dato i frutti sperati. Una fonte interna ha riferito che: “Il film è come un’eco di regime. È l’ultimo residuo dello Snyderverse e nessuno vuole davvero assumersene la paternità”.

