Stasera in tv: “Aquaman” su Canale 5

Cast e personaggi

Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman

Amber Heard: principessa Mera

Willem Dafoe: Nuidis Vulko

Yahya Abdul-Mateen II: David Kane / Black Manta

Temuera Morrison: Thomas Curry

Nicole Kidman: regina Atlanna

Patrick Wilson: re Orm

Dolph Lundgren: re Nereus

Otis Dhanji: Arthur Curry da bambino

Ludi Lin: Murk

Michael Beach: Jesse Kane

Randall Park: dott. Stephen Shin

Djimon Hounsou: re Ricou

Graham McTavish: re Atlan

Doppiatori originali

Julie Andrews: Karathen

John Rhys-Davies: re dei Brine

Doppiatori italiani

Francesco De Francesco: Arthur Curry / Aquaman

Francesca Manicone: principessa Mera

Ennio Coltorti: Nuidis Vulko

Jacopo Venturiero: David Kane / Black Manta

Dario Oppido: Thomas Curry

Chiara Colizzi: regina Atlanna

Gabriele Sabatini: re Orm

Alessandro Rossi: re Nereus

Mattia Fabiano: Arthur Curry da bambino

Stefano Mondini: Jesse Kane

Riccardo Scarafoni: dott. Stephen Shin

Roberto Draghetti: re Ricou

Marco Mete: re Atlan

Ludovica Modugno: Karathen

Alberto Bognanni: re dei Brine

La trama

Aquaman” racconta la storia delle origini del mezzo umano e mezzo atlantideo Arthur Curry (Jasono Momoa) e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato…un re.

Il nostro commento

Il percorso dell’Universo Esteso DC è stato a dir poco travagliato e contrassegnato sin dagli esordi da polemiche e stroncature della critica spesso esagerate e fuori luogo. Dopo L’uomo d’acciaio che ha tecnicamente aperto le danze come primo film ufficiale dell’UEDC sono usciti nell’ordine: il vituperato Batman v Superman, lo stroncato Suicide Squad, il divertente Justice League, l’ottimo Wonder Woman, lo spassoso Shazam e il sottovalutato Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Dopo un cameo in “Batman v Superman” e un ruolo da co-protagonista in “Justice League”, l’Arthur Curry di Jason Momoa, meglio noto come Aquaman aka il Protettore degli oceani, sbarca in sala con il suo primo film in solitaria e su schermo sono botte da orbi ed effetti speciali da urlo.

“Aquaman” dal punto di vista estetico è un vero gioiellino, l’utilizzo del digitale e la regia iperdinamica di James Wan forniscono una confezione da popcorn-movie all’ennesima potenza, con scene d’azione mozzafiato e una rappresentazione di Atlantide e del mondo sommerso che raggiungono vette di rara immersività che ci hanno ricordato l’Avatar di James Cameron.

La prima parte di “Aquaman” è impeccabile, c’è un racconto di origine con la storia d’amore tra il guardiano del faro Thomas Curry (Temuera Morrison) e la sirena guerriera Atlanna (Nicole Kidman), nascita e infanzia dell’Arthur di Jason Momoa, un primo sguardo al regno di Atlantide e l’introduzione dei due antagonisti del film: l’infido re Orm (Patrick Wilson) fratellastro di Arthur e il pirata David Hyde (Yahya Abdul-Mateen II) che diventerà l’arcinemico di Aquaman noto come Black Manta.

E’ la seconda parte del film che comincia a mostrare evidenti fragilità nella sceneggiatura, che non riesce a fornire coesione alla trama che alterna momenti di azione frenetica a veri e propri “siparietti” comici tanto ammiccanti da risultare stridenti, arrivando a danneggiare il lato “epico” della storia, quello che ammicca alla mitologia sottomarina e che avremmo preferito prevalesse in una trama che, tolta la digressione fantasy, si può paragonare per intenti e ritmo all’originale Iron Man, film d’esordio dell’Universo Cinematografico Marvel.

James Wan che ci ha regalato nuovi classici horror come The Conjuring e Insidious e ha diretto il testosteronico Fast & Furious 7 ce la mette davvero tutta per rendere la messinscena irresistibile e fare di “Aquaman” un film per tutti. Abbiamo il nerboruto Momoa che picchia come un fabbro e ci scherza sopra com Bud Spencer, ci sono sequenze di battaglia che rievocano Il Signore degli Anelli, inseguimenti mozzafiato sui tetti che strizzano l’occhio a Fast & Furiuosu 5, mostri marini di ogni foggia e una scena con l’iconico tridente che sembra uscita direttamente da La spada nella roccia. Sin qui tutto bene, se non fosse che ci ritroviamo anche stavolta di fronte all’ennesimo tentativo di fare il verso ai film Marvel inseguendo quella incomprensibile e innaturale richiesta di alcuni fan, e della critica tutta, di snaturare l’UEDC e renderlo meno cupo e più ironico. Su schermo spuntano così scene che sembrano parodiare il film nel film e che includono: una piovra batterista, letali guerrieri atlantidei che finiscono con la testa nel water, smielate scene in Sicilia con Mera e Aquaman che mangiano (letteralmente) un mazzo di rose rosse in una imbarazzante ed edulcorata cornice da commedia romantica. Il film finisce così per perdere pezzi lungo la strada, incluso il deludente villain Black Manta. Trattasi di piccole e stridenti incrinature travestite da “gag” che tutte insieme finiscono per indebolire l’intera solida struttura di un film nel complesso divertente.

Fortuna ha voluto che un Jason Momoa autoironico e credibile, un cast di supporto di gran pregio, una regia galvanizzata e un impatto visivo strepitoso alla fine rendano “Aquaman” un film godibile nel suo complesso, ma resta quell’amaro in bocca per non aver sfruttato adeguatamente la vena horror di James Wan che avrebbe reso il film più dark e il racconto più corposo e meno “easy”.

Curiosità

Jason Momoa ha chiesto espressamente di Temuera Morrison per il ruolo di Thomas curry, il padre di Arthur Curry. Morrison lanciato dal cult neozelandese Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri nei panni idi Jake “la Furia” e visto nel ruolo di Jango Fett in Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni è uno degli idoli di Momoa.

Durante il duello tra Arthur e Orm, una piovra suona un assolo di batteria. Il regista James Wan ha rivelato che quella piovra è Topo, la piovra che faceva da spalla ad Aquaman negli anni ’50 e ’60. Wan all’inizio non era sicuro di voler inserire Topo nel film, ma è stato ispirato a farlo dopo aver visto Mad Max: Fury Road: “Se quel film può avere un tizio che suona una chitarra fiammeggiante, avrò una piovra batterista nel mio”.

Nicole Kidman ha immediatamente accettato il ruolo di Atlanna quando il regista James Wan ha detto che poteva indossare “Madreperla ed essere una sirena guerriera”.

Jason Momoa ha ammesso di aver fatto scherzi a tutti i suoi colleghi membri del cast durante le riprese, ad eccezione di Nicole Kidman.

Durante l’incontro di Arthur con Vulko, la bambola di Annabelle dei film horror della serie “The Conjuring” del regista James Wan può essere vista sul fondo dell’oceano.

Quando Atlanna lancia il suo tridente contro la tv, stanno trasmettendo Stingray (1964), una serie di avventure sottomarine che presenta un antagonista che governa un regno sottomarino che vuole muovere guerra al mondo di superficie.

James Wan ha rivelato di aver avuto la possibilità di scegliere se dirigere un film su Flash o Aquaman, ma ha scelto Aquaman perché era il meno apprezzato dai fan dei fumetti.

Nicole Kidman è stata la prima scelta del regista James Wan per il ruolo di Atlanna. I due in precedenza dovevano lavorare insieme su un remake dell’horror colombiano Al final del espectro (2006), ma il film venne accantonato. Kidman è da lungo tempo una sostenitrice della carriera di Wan e ha pubblicamente elogiato i suoi film Insidious (2010) e L’evocazione – The Conjuring (2013) definendo il regista come un “Maestro del new horror”. Era anche desiderosa di unirsi al film quando ha saputo che le riprese si sarebbero svolte nel suo paese d’origine, l’Australia.

Nel film i tridenti sono usati solo da atlantidei di sangue reale: Re Atlan, Atlanna, Orm e Arthur. Il tridente è l’arma che caratterizza il dio del mare greco Poseidone.

Il film è basato sul fumetto “Aquaman” del 2011 di Geoff Johns.

Nella casa di Thomas Curry, sul tavolo di fornte alla tv, c’è un romanzo di H.P. Lovecraft, “L’orrore di Dunwich”. Lovecraft era un pioniere della letteratura horror, i cui romanzi di Ctulhu includevano uomini-pesce carnivori e creature tentacolari che abitavano le profondità dell’oceano.

Nicole Kidman per promuovere questo film ha partecipato al suo primo Comic-Con.

Il regista James Wan ha spiegato ciò che secondo lui rende unico sia “Aquaman” che la sua ambientazione atlantidea: “Siamo abituati a film di supereroi in cui la minaccia proviene da un’altra dimensione o alieni da un altro universo che vengono qui e cercano di distruggere la nostra Terra. Ma non ne abbiamo visto ancora uno in cui la minaccia principale proviene da una enorme civiltà che è proprio sotto il nostro naso, nell’oceano….L’idea che ci potrebbe essere una civiltà enorme che vive proprio sotto di noi e che non conosciamo è fonte sia di paura che di eccitazione”.

Nicole Kidman, che interpreta la madre di Aquaman, la regina Atlanna, aveva declinato il ruolo della regina Ippolita nel film Wonder Woman (Nei fumetti Diana Prince / Wonder Woman era alleata di Aquaman e a volte interesse amoroso).

Questo film ha segnato la quinta collaborazione tra il regista James Wan e l’attore Patrick Wilson (Orm), dopo Insidious (2010), L’evocazione – The Conjuring (2013), Oltre i confini del male – Insidious 2 (2013) e The Conjuring – Il caso Enfield (2016).

Aquaman è stato il terzo film non horror del regista James Wan e il suo primo film di supereroi.

La tribù dei pescatori è stata creata attraverso una combinazione di make-up (per la metà superiore del corpo, testa e busto) e immagini generate al computer (per la metà inferiore, le code).

Il re Nereus (Dolph Lundgren) e Mera (Amber Heard) appaiono come padre e figlia nel film, mentre erano estranei e promessi sposi nei fumetti della serie “New 52”.

Questo è il primo film dell’Universo Esteso DC girato interamente con macchine da presa digitali. Quasi tutte le puntate precedenti sono state girate esclusivamente su 35mm (con Batman v Superman: Dawn of Justice parzialmente girato in 70mm IMAX).

Il vero nome di Ocean Master, Orm, significa “serpente” in svedese e “verme” in danese e norvegese. Marius è anche un nome comune per i ragazzi in Norvegia.

Alcuni soldati di Atlantide sono visti cavalcare cavallucci marini giganti. Nella mitologia greca, il dio del mare Poseidone guida un carro trainato da cavallucci marini (noto nella mitologia greca come ippocampo).

Ad un certo punto, il “Death King”, un antenato di Aquaman che è stato resuscitato come uno zombie folle, doveva apparire nel film come un antagonista, ma è stato rimosso dalla sceneggiatura.

All’inizio del film Arthur viene mostrato a torso nudo; questo era il look di Aquaman negli anni ’90.

Nell’ultima battaglia, Arthur ottiene il costume dorato e verde che è il costume classico di Aquaman.

Il primo casco indossato da David Kane / Manta è basato sul casco di Manta dei fumetti della Golden Age, che era un elmetto convenzionale con respiratore collegato.

Patrick Wilson descrive Orm / Ocean Master come un ecoterrorista: “Ha una chiara lamentela con il mondo di superficie, che ha inquinato i suoi oceani per secoli”.

Il tridente di Re Atlan ha incisa una dicitura nella lingua di Atlantide. James Wan ha rivelato che la scritta recita “Paul & Mort”, un riferimento ai creatori di Aquaman Paul Norris e Mort Weisinger.

La maggior parte degli attori di questo film hanno recitato come altri personaggi dei film DC / Marvel. Patrick Wilson ha recitato nel ruolo di Dan Dreiberg / Nite Owl II in Watchmen, Willem Dafoe ha interpretato Norman Osborn / Green Goblin nei film di Spider-Man di Sam Raimi, Nicole Kidman ha interpretato il ruolo della Dr. Chase Meridian in Batman Forever, Djimon Hounsou (King Ricou) era Korath nei film dei Guardiani della Galassia, Temuera Morrison (Thomas Curry) ha vestito i panni di Abin Sur nel film Lanterna Verde, Randall Park (Dr. Shin) era Jimmy Woo in Ant-Man and the Wasp, e Dolph Lundgren ha interpretato Konstantin Kovar nellr serie tv Arrow e The Punisher. Inoltre Graham McTavish, che ha interpretato Re Atlan, ha doppiato Loki nella serie animata Avengers – I più potenti eroi della Terra.

Nel film Aquaman è moro e Orm biondo mentre nelle versioni a fumetti DC è Aquaman ad avere i capelli biondi mentre Orm li ha scuri.

Thomas Curry ha un cane di razza golden retriever. Nei fumetti Aquaman e Mera hanno adottato un golden retriever che hanno soprannominato “Aquadog”.

David Kane (Black Manta) nel film ha un sottomarino a forma di manta proprio come nei fumetti.

Nonostante in questo film interpreti il fratello minore, Patrick Wilson ha 5 anni in più di Jason Momoa. Inoltre Nicole Kidman, che interpreta sua madre, ha solo 7 anni in più di Wilson.

Dopo essere apparso nei panni di Jimmy Woo in Ant-man and the Wasp, l’attore Randall Park appare in Aquaman come il Dr. Stephan Shin. Anche se il film prende ispirazione da fumetti della serie “New 52”, il personaggio del Dr. Shin è stato modificato per adattarsi al film.

Durante il film scopriamo che Aquaman non può essere danneggiato da acciaio forgiato dall’uomo, ma solo da acciaio Atlantideo. Durante il secondo scontro tra Aquaman e Black Manta, Manta pugnala con successo Aquaman con la lama appartenuta a suo nonno, lasciando intendere che il nonno di Manta aveva avuto un rapporto diretto con Atlantide.

Arthur e Mera nel film si nascondono nella bocca di una balena, stratagemma che Arthur dice di aver appreso da “Pinocchio”. Questo è il secondo film di supereroi che presenta un omaggio a “Pinocchio”, l’altro omaggio lo troviamo in Avengers: Age of Ultron.

Il film costato 160 milioni di dollari ha incassato nel mondo 1 miliardo e 148 milioni.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Rupert Gregson-Williams (The Legend of Tarzan, La battaglia di Hacksaw Ridge, Wonder Woman, Hubie Halloween)-

(The Legend of Tarzan, La battaglia di Hacksaw Ridge, Wonder Woman, Hubie Halloween)- La colonna sonora include il brano “Everything I Need” interpretato da Skylar Grey.

TRACK LISTINGS:

1-It Wasn’t Meant to Be

2-Atlantean Soldiers

3-Arthur

4-Black Manta

5-Permission to Come Aboard

6-Swimming Lessons

7-Kingdom of Atlantis

8-Legend of Atlan

9-Ring of Fire

10-What Does That Even Mean?

11-Ocean to Ocean

12-Map in a Bottle

13-Between Land and Sea

14-Trench Engaged

15-What Could Be Greater than a King?

16-Suited and Booted

17-He Commands the Sea

18-Reunited

19-Everything I Need [Film version]

20-Everything I Need

