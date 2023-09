Argylle – La Super Spia: trailer italiano e anticipazioni dello spy-thriller fantasy di Matthew Vaughn con Henry Cavill

Dal 1° febbraio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures Argylle – La Super Spia, lo spy-thriller fantasy di Matthew Vaughn (Kick-Ass, X-Men – L’inizio, Trilogia di Kingsman) con protagonista Henry Cavill (L’uomo d’acciaio, The Witcher, Operazione U.N.C.L.E.) affiancato da un cast stellare. Apple Original Films presenta “Argylle – La Super Spia”, una produzione Cloudy in associazione con MARV.

Argylle – Trama e cast

Più grande è la spia, più grande è la bugia. Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

Il cast di prim’ordine comprende Henry Cavill (The Witcher), John Cena (Fast X), la vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose (West Side Story), la superstar del pop Dua Lipa (Barbie), il vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar Bryan Cranston (Breaking Bad), la vincitrice dell’Emmy e icona della commedia Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Sofia Boutella (Kingsman – The Secret Service) e il leggendario Samuel L. Jackson. Alfie è interpretato da Chip, che nella vita reale è il gatto della top model Claudia Vaughn (nata Schiffer).

Argylle – Trailer e video

Curiosità sul film

“Argylle – La Super Spia” è diretto e prodotto da Matthew Vaughn, da una sceneggiatura di Jason Fuchs (Sei ancora qui – I Still See You).

Il regista Matthew Vaughn descrive questo film come il suo inno ai film d’azione degli anni ’80 come Die Hard – Trappola di cristallo (1988) e Arma letale (1987).

“Argylle” è stato concepito come primo capitolo di un franchise composto da almeno una trilogia di film.

Un romanziere di spionaggio i cui libri sono usati come ispirazione per un’organizzazione criminale è un concept anche alla base dell’episodio in due parti (stagione 6 episodi 12-13), “L’organizzazione ringrazia: firmato il Santo” (The Fiction Makers) della serie tv Il Santo con protagonista Roger Moore

Seconda collaborazione tra Matthew Vaughn e Henry Cavill dai tempi di Stardust (2007).

Quarto film di spionaggio per Henry Cavill. Gli altri tre sono: La fredda luce del giorno (2012), Operazione U.N.C.L.E. (2015) e Mission: Impossible – Fallout (2018).

Nell’agosto 2021, Apple TV+ ha acquistato i diritti del film per 200 milioni di dollari.

Vaughn ha detto che la pandemia di COVID-19 gli ha dato il tempo di lavorare al film e quando gli è stato chiesto del casting di Henry Cavill ha detto: “Avevo bisogno di qualcuno che fosse nato per interpretare Bond – quale è Henry – e poi prenderlo prima che diventasse Bond. Interpreta un eroe d’azione straordinario con una strizzatina d’occhio. È molto diverso da Kingsman.”

Le riprese principali hanno preso il via a Londra con il direttore della fotografia George Richmond, e si sono svolte in varie location in Europa. La produzione ha utilizzato gli studi di Greenford, Park Royal e Bovingdon per girare il film. alcune scen di sfondo sono state girate in Grecia e negli Stati Uniti.

Il film è prodotto da Matthew Vaughn, Adam Bohling (del franchise Kingsman), Jason Fuchs e David Reid (del franchise Kingsman). I produttori esecutivi sono Adam Fishbach, Zygi Kamasa, Carlos Peres e Claudia Vaughn.

Argylle – Il romanzo originale

Hollywood Reporter ha messo in dubbio l’identità dell’autrice esordiente Elly Conway, il cui libro è la base del film, poiché l’unica prova della sua esistenza include un account Instagram senza post e una biografia di due righe che dice che risiede negli Stati Uniti e che sta attualmente lavorando al prossimo capitolo della serie. Hanno anche sottolineato che il suo nome è scritto diversamente, come Ellie, sul sito web dell’editore Penguin Random House, e hanno detto che i loro tentativi di contattare lei, il suo addetto stampa e il suo agente non hanno avuto successo. Il trailer rivela che il protagonista del film è in realtà l’autore nell’universo dei romanzi di Argylle.

Un treno di lusso in corsa verso Mosca e un appuntamento con il destino. Un aereo della CIA abbattuto nella giungla del Triangolo d’Oro. Un tesoro nazista sepolto nelle remote montagne della Polonia sudoccidentale. Un tesoro scomparso, l’ottava meraviglia del mondo, perduto da settant’anni. Il sogno di un magnate russo di riportare una nazione alla grandezza ha messo in moto una catena di eventi che porteranno il mondo sull’orlo del caos. Solo Frances Coffey, la più leggendaria spymaster della CIA, può impedirlo. Ma per farlo ha bisogno di qualcuno di speciale. Entra in scena Argylle, un agente problematico con un passato nebuloso che potrebbe avere le capacità necessarie per affrontare uno degli uomini più potenti del mondo. Se solo riuscisse a salvarsi prima…

Il romanzo “Argylle: A Novel” è disponibile in pre-ordine e in edizione inglese su Amazon.

Argylle – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Lorne Balfe (Bad Boys for Life, Black Widow, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, Ghosted, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri).

(Bad Boys for Life, Black Widow, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, Ghosted, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri). La cantante e attrice Dua Lipa oltre a produrre e interpretare la canzone principale della colonna sonora, recita anche nel film.

Argylle – Foto e poster