Stasera in tv: “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” su Italia 1

Su Italia 1 Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio (Hotel Mumbai), il dramma diretto da Anthony Maras con protagonista il candidato all’Oscar Dev Patel (Lion – La strada verso casa) che ricostruisce l’attacco terroristico del Taj Hotel a Mumbai avvenuto il 26 novembre 2008.

Attacco a Mumbai – Cast e personaggi

Dev Patel: Arjun

Armie Hammer: David

Nazanin Boniadi: Zahra

Tilda Cobham-Hervey: Sally

Anupam Kher: Hemant Oberoi

Jason Isaacs: Vasilij

Doppiatori italiani

Flavio Aquilone: Arjun

Gianfranco Miranda: David

Ilaria Latini: Zahra

Luca Biagini: Hemant Oberoi

Danilo Di Martino: Vasilij

Pippo Lorusso: Giornalista tg

Hotel Mumbai – Trama e trailer

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” ricostruisce gli attacchi terroristici che hanno scosso Mumbai nel 2008, gettando nel caos la città più popolosa dell’India. Oltre a luoghi di ritrovo e alle stazioni, i terroristi hanno colpito anche il leggendario Taj Mahal Palace Hotel, preso di mira in quanto simbolo del progresso e dell’apertura dell’India moderna. “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” è un thriller avvincente e pieno di suspense basato su storie vere di umanità, eroismo e sopravvivenza, che porta il pubblico nel cuore degli eventi. Storie di persone comuni e di ogni estrazione sociale, che hanno trovato il coraggio di far prevalere la propria umanità sulla violenza.

La storia vera dietro al film

Mumbai conta oltre venti milioni di abitanti ed è una delle città più grandi al mondo e una delle più ricche di varietà culturale. È la capitale economica e dell’intrattenimento del paese, sede della borsa e di Bollywood. È una città che pulsa di vita, di colori e attività, un luogo di estrema ricchezza e di assoluta povertà. E, come per molte delle metropoli più fiorenti del mondo, questa è la sua forza ma insieme il suo punto debole. Nel 2008 la città di Mumbai è stata sotto assedio per tre giorni e tre notti, dal 26 al 29 novembre. Una squadra di giovani jihadisti, arrivati dal Pakistan a bordo di un peschereccio dirottato, ha seminato terrore fra la popolazione con una serie di sparatorie e bombardamenti. Le forze di polizia erano allo stremo dello forze, tra gli abitanti del posto in preda al terrore e i turisti che scappavano per mettersi in salvo mentre Mumbai andava a fuoco. Terminata la carneficina, il bilancio era di oltre 170 morti di varie nazionalità. Fra gli obiettivi disseminati in tutta la città c’erano un ristorante molto frequentato, una stazione ferroviaria, un ospedale, un cinema, tre hotel e un centro culturale ebraico. Mumbai era stata sconvolta per sempre. In India il tragico evento è noto come 26/11, il giorno in cui ebbe inizio.

Curiosità e note produzione

Il regista Anthony Maras ha dichiarato di essere rimasto sbalordito dai numerosi esempi di coraggio emersi dagli attacchi: “Gli operai della cucina del Taj hanno infilato teglie sotto le camicie, giubbotti antiproiettile improvvisati, mentre proteggevano i clienti dal fuoco delle mitragliatrici. Gli ospiti hanno calato i compagni di viaggio fuori dalle finestre usando corde fatte di lenzuola annodate. Alcuni membri del personale del Taj hanno guidato altri attraverso corridoi nascosti verso l’esterno, solo per rientrare nell’hotel e cercare più persone da salvare”. Ispirato dal coraggio e dall’altruismo mostrato in mezzo a un tale tsunami di violenza, Maras era determinato a raccontare le loro storie in un film.

I realizzatori di “Attacco a Mumbai” hanno avuto accesso alle trascrizioni originali delle chiamate cellulari (mobili) intercettate tra i dieci terroristi e i loro gestori con il film “basato su centinaia di ore di interviste con sopravvissuti e testimoni”.

Un monumento commemorativo nel 2010 è stato eretto nella hall del Taj Palace Hotel per commemorare le vittime dell’assedio del 2008.

Lo chef Oberoi nella vita reale ha commentato l’interpretazione dell’attore Anupam Kher, che lo impersonava. Oberoi ha detto: “Ha fatto un lavoro fenomenale nel film, molto bravo e molto convincente nella sua recitazione. Ho avuto la possibilità di dirglielo al Toronto [International] Film Festival, dove è stato lanciato il film, e ha detto qualcosa di molto speciale per me in risposta.” Le parole dell’attore Anupam Kher al vero Chef Oberoi sono state queste: “Spero di aver reso giustizia alla tua vita e alla tua esperienza”.

Una quantità significativa di dialoghi nel film è frutto di trascrizioni originali di chiamate mobili (cellulari) effettivamente intercettate durante l’assedio del 2008.

Il principale tra i soggetti delle interviste intervistati per il film è stato Hemant Oberoi, uno dei più importanti chef indiani, che ha cucinato per star come Brad Pitt e Angelina Jolie a personalità come Barack Obama e la principessa Diana. Lo chef Oberoi, interpretato nel film dall’attore Anupam Kher, era presente al Taj Mahal Palace Hotel durante quei giorni fatidici e ha preso decisioni cruciali per proteggere il suo staff e gli ospiti che alla fine hanno salvato dozzine se non centinaia di vite. Era comprensibilmente esitante nel sentire che sarebbe stato girato un film sugli eventi. “Abbiamo perso molte vite e tante famiglie sono state colpite”, ha spiegato lo chef Oberoi, “e le persone a volte possono essere insensibili a questo. Ma il [regista] Anthony Maras è venuto nel mio ufficio e sono rimasto sorpreso perché aveva già molte informazioni sull’hotel e ha spiegato attentamente le storie che sperava di raccontare. Voleva sentire i miei ricordi degli eventi, ma voleva anche sapere come abbiamo ricostruito l’hotel così rapidamente”.

Gli attacchi terroristici di Mumbai del 2008 hanno colpito profondamente l’attore Dev Patel, non ultimo a causa del suo stretto legame personale e professionale con Mumbai. Il finale della sequenza di ballo di “The Millionaire” è stato girato nella stessa stazione ferroviaria e capolinea di Victoria che, alcuni mesi dopo, è stato uno dei luoghi dell’attacco. “La canzone ‘Jai Ho’ [da ‘The Millionaire’ (2008)] e tutta quella scena di ballo erano una specie di inno per il paese quando è uscito il film”, ha detto l’attore Dev Patel. “E così, vedere quella stazione ferroviaria attaccata, con un numero così alto di vittime, dove questi uomini sono piombati e ha scaricato armi automatiche, falciando così tante persone, è stato semplicemente scioccante e terrificante”. Ha aggiunto: “Quando si parlava di un film in sviluppo, ho chiarito che ero molto interessato. E sono stato più esplicito nel processo di realizzazione di questo film di quanto non abbia fatto con qualsiasi cosa a cui abbia partecipato, per assicurarmi di provare a farlo nel migliore dei modi”.

Nonostante il singolo titolo del film “Attacco a Mumbai”, gli attacchi terroristici di Mumbai del 2008 hanno coinvolto due hotel, il Trident Oberoi Hotel e il Taj Mahal Palace Hotel.

Ci sono altre numerosi lavori in vari formati basati o ispirati agli attacchi terroristici di Mumbai del 2008. I film sono (in ordine di uscita): Surviving Mumbai (2009) (che è stato montato nell’episodio Secrets of the Dead: Mumbai Massacre (2009) della serie televisiva statunitense Secrets of the Dead); il cortometraggio Abbraccio (2012); il film hindi Shahid (2012); il film di Bollywood Gli attacchi del 26/11 (2013); il lungometraggio francese Taj Mahal (2015); One Less God (2017) anche noto come The Mumbai Siege: 4 Days Of Terror.

L’ascolto dei resoconti di prima mano dello chef Oberoi e di altri ha fortemente influenzato l’approccio che il regista Anthony Maras avrebbe adottato per raccontare la storia. È stato particolarmente colpito dal fatto che molti membri del personale del Taj Mahal Palace Hotel provenissero da ambienti poveri. “Per loro lavorare al Taj non era solo un lavoro”, ha detto. “Era la promessa di una vita migliore. È un’intensa fonte di orgoglio, essere parte di qualcosa che rappresenta la grandezza di cui è capace l’India”.

“Attacco a Mumbai” presenta filmati televisivi reali dell’assedio, così come il precedente film documentario nominato agli Emmy nel 2009 “Surviving Mumbai” (noto anche come l’episodio “Mumbai Massacre” della serie televisiva statunitense “Secrets of the Dead”).

Quando la carneficina finì, erano state uccise più di 170 persone provenienti da oltre una dozzina di paesi. Gli obiettivi in ​​giro per la città includevano un famoso ristorante, una stazione ferroviaria, un ospedale, un cinema, tre hotel e un centro della comunità ebraica. Mumbai era stata profondamente scossa. In India, i tragici eventi sono conosciuti semplicemente dalla data in cui sono iniziati: 26/11.

Era così impensabile l’idea che il Taj Mahal Palace Hotel potesse mai essere un luogo di pericolo, che le persone nelle strade di Mumbai istintivamente si sono riversate nell’hotel per proteggersi una volta iniziati gli attacchi. “Il Taj ci terrà al sicuro” è stata la risposta iniziale di molti sopravvissuti all’assedio. Durante l’estenuante lotta per la sopravvivenza, durata giorni, gli ospiti dell’hotel e il personale sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco, esplosivi e braccati attraverso corridoi, suite, sale da ballo e ristoranti.

Lo sviluppo della relazione tra Arjun (Dev Patel) e Chef Oberoi (Anupam Kher) è stato un aspetto della storia che ha colpito entrambi gli attori. Patel ha detto: “I nostri personaggi sviluppano una dinamica tipo padre-figlio, è piuttosto bello vedere questi due uomini rispettarsi e abbracciarsi. Per me, questa è stata la parte più emotiva del film”.

Il film presenta le seguenti lingue parlate: inglese, hindi, urdu, punjabi, russo, persiano, greco, marathi e arabo.

Il film è tratto da una storia vera. Nel novembre 2008, dieci membri pakistani di Lashkar-e-Taiba, un’organizzazione militante islamica, hanno effettuato una serie di dodici sparatorie e attacchi dinamitardi coordinati della durata di quattro giorni a Mumbai, in India. Gli attentati, che hanno suscitato un’ampia condanna mondiale, sono iniziati mercoledì 26 novembre e sono durati fino a sabato 29 novembre, uccidendo 164 persone e ferendone almeno 308. Otto degli attacchi sono avvenuti nel sud di Mumbai: al Chhatrapati Shivaji Terminus, al Trident Oberoi Hotel, al Taj Mahal Palace & Tower Hotel, al Leopold Cafe, al Cama Hospital, al centro della comunità ebraica di Nariman House, al Metro Cinema, al St. Xavier’s College e in un vicolo dietro l’edificio del “The Times of India”.

David Coleman Headley, che era un terrorista americano di origine pakistana, non è menzionato nel film. Il regista Anthony Maras ha affermato che il film è raccontato dal punto di vista degli ospiti e dello staff mentre gli attacchi si stanno svolgendo, quando i dettagli sulla sua pianificazione non erano noti. Il nome del vero gruppo radicale che ha condotto gli attacchi terroristici a Mumbai nel 2008 è Lashkar-e-Taiba (LeT). Secondo “Times Now News” di Zoom Digital, “sono stati istruiti da operatori in Pakistan, che si ritiene abbiano intrapreso l’operazione in stretta collaborazione con l’Inter-Services Intelligence (ISI)”. Il testo finale del film menziona specificamente il ruolo del Pakistan.

Il Taj Palace Hotel, dopo gli attentati terroristici del 2008, è stato completamente restaurato nel 2010.

“Attacco a Mumbai” è il 501° film dell’attore indiano Anupam Kher che interpreta Hemant Oberoi.

Lo chef Oberoi, che ora ha 64 anni, si è ritirato dal Taj Mahal Palace Hotel, ma è molto impegnato con un nuovo ristorante omonimo a Mumbai, oltre a iniziative a Singapore, Nuova Delhi e San Diego e apparizioni nel suo programma di cucina televisivo.

L’attore Jason Isaacs è stato coinvolto nel progetto proprio a causa della dualità all’interno del suo personaggio di Vasili. Isaacs ha detto: “È sgradevole quando lo incontri e quindi, tradizionalmente in un film di Hollywood, è lui quello che sarà in qualche modo punito. Ma questa storia è molto più impegnativa. È un personaggio molto sorprendente e alla fine si comporta in modi che nessuno poteva aspettarsi”. Ha aggiunto: “In genere, la cosa peggiore della barbarie e del terrorismo è che può renderci tutti codardi. Ma questo film ci ricorda di cosa siamo veramente capaci. Il denaro e lo status sociale non definiscono chi siamo. E’ ciò che facciamo che definisce chi siamo”.

L’attore Anupam Kher è stato colpito dall’opportunità di rendere omaggio alle vittime degli eventi di Mumbai, la città che chiama casa. “La tragedia di Mumbai è stata come un brutto sogno, ma era reale”, ha detto. “Conoscevo persone che erano rimaste intrappolate in quei giorni. L’impatto di un evento del genere può essere sentito per anni. L’impatto di ciò mi ha fatto sentire solo e triste e mi ha fatto pensare molto ai sopravvissuti. In molti modi, la mia interpretazione è il risultato di quell’impatto”.

Il regista Anthony Maras è rimasto particolarmente colpito dalle storie degli ospiti e del personale del Taj Mahal Palace Hotel. Inaugurato nel 1903, il Taj è un famoso hotel a cinque stelle, famoso in tutto il mondo per la sua architettura e il suo lusso, e ospita innumerevoli politici, uomini d’affari, statisti e celebrità. A causa della sua importanza, il Taj è stato scelto appositamente dai terroristi. “Ecco che questo storico monumento di sette piani al progresso e alla diversità dell’India”, ha aggiunto Maras, “è diventato una zona di guerra”.

È stato il collega Dev Patel a consigliare vivamente all’attore Anupam Kher di interpretare lo chef Oberoi in questo film. Patel ha ricordato: “Sapevo che Anupam era perfetto per il ruolo, sia in termini di gentilezza che come vera figura di rispetto”. Il regista Anthony Maras si è detto completamente d’accordo: “Non avrei potuto desiderare di meglio per interpretare lo Chef Oberoi sullo schermo”. Il regista ha detto: “Ho passato molto tempo a intervistare [il vero] Oberoi a Mumbai e Anupam si sente proprio come lui. Sono entrambi uomini di un tale calore, dignità e capacità di comando”.

Del suo co-protagonista Dev Patel, l’attore Anupam Kher ha detto: “Reagisco alle persone in modo emotivo e quando incontri Dev Patel, sai istintivamente che stai incontrando un brav’uomo con un buon cuore. Dev non nasconde il suo cuore , ma è anche aperto al male. Questa è la sua compassione. È facile lavorare con Dev ed è facile amarlo”.

La star Armie Hammer, che interpreta David, è stata attratta dal progetto a causa di numerosi fattori, in particolare per l’opportunità di lavorare con il regista Anthony Maras, di cui aveva ammirato il precedente cortometraggio “The Palace” (2011), e il cast, in particolare l’attore Dev Patel. “La missione del progetto è stata potente per me, mostrare l’umanità su entrambi i lati di questo attacco, sia gli autori che le vittime”, ha detto Hammer, che ha citato l’importanza del processo di prova. “Abbiamo avuto tutti molte conversazioni diverse riguardanti i personaggi, le loro esperienze, la storia della tensione indiana e pakistana e il lavoro sulla scena per dare vita a tutto nella forma più accurata possibile”.

Quando il regista Anthony Maras ha perso parte del pollice muovendo un ventilatore sul set, Dev Patel ha consigliato un medico che era il padre dell’attore bambino che aveva interpretato una sua versione più giovane in “The Millionaire”.

Una trentina di attori tra il cast e la troupe hanno lavorato sia a questo film che a “Lion” (2016), di cui er attore protagonista Dev Patel e sono entrambe produzioni indiano-australiane relative all’India. Di questi, a lavorare su entrambe le pellicole, ci sono l’attore Sachin Joab, il compositore Volker Bertelmann e il produttore indiano Pravesh Sahni.

Insieme al suo co-sceneggiatore John Collee, il regista Anthony Maras ha trascorso un anno a fare ricerche approfondite sugli attacchi terroristici di Mumbai del 2008. Hanno intervistato numerosi sopravvissuti, agenti di polizia, ospiti dell’hotel e personale. Hanno parlato alle famiglie di coloro che sono morti, alcuni di persona, altri al telefono o tramite chat video su Skype. Hanno studiato le registrazioni delle telefonate intercettate tra i terroristi ei loro gestori, hanno letto le trascrizioni dei casi giudiziari e hanno consultato risme di resoconti di giornali e centinaia di ore di copertura televisiva e interviste ai sopravvissuti.

In effetti, in seguito, c’è questo fatto sorprendente. Tre settimane dopo gli attacchi, lo chef Oberoi e il suo team hanno riaperto il primo dei suoi ristoranti all’interno dell’hotel bombardato. “Il segnale è stato forte e chiaro”, ha detto il regista Anthony Maras. “Dicevano: ‘Non ci faremo intimidire. Ci rifiutiamo di vivere nella paura. Ci rifiutiamo di diffidare degli altri diversi da noi stessi. Fianco a fianco, ci impegneremo ad andare avanti insieme'”. Lo chef Oberoi ha aggiunto: “Dovevamo solo dire a tutte queste organizzazioni terroristiche che non siamo scoraggiati da queste cose. Ci riprenderemo il più velocemente possibile. Perché è quello che facciamo”.

Secondo quanto riferito, l’attore Anupam Kher, che interpreta il personaggio di Hemant Oberoi, si è commosso “quasi alle lacrime” quando ha visto per la prima volta il film alla prima mondiale del Toronto International Film Festival il 7 ottobre 2018 dove ha ricevuto una standing ovation.

Pur immaginando sempre il film come un pezzo multi-personaggio, il regista Anthony Maras ha voluto che un filo conduttore principale del dramma fosse visto attraverso l’esperienza di un membro del personale dell’hotel. Pertanto, il personaggio di Arjun (Dev Patel) è stato sviluppato come un mix di diversi camerieri e personale dell’hotel che Maras e il co-sceneggiatore John Collee hanno intervistato mentre lavoravano alla sceneggiatura. Arjun è un giovane marito e padre che, all’inizio della storia, sta convincendo il suo capo a lasciarlo lavorare nonostante sia arrivato in hotel senza le scarpe adatte.

Il film è stato in parte girato agli Adelaide Studios, trasformati per diventare gli interni del Taj Mahal Hotel di Mumbai, l’esclusivo hotel di alta classe di Mumbai. Le riprese si sono poi spostate in India dopo il periodo dei monsoni.

Un personaggio che si trova faccia a faccia con i terroristi e sfida le aspettative del pubblico è il burbero Vasili, interpretato dall’attore veterano Jason Isaacs. Come con Arjun (Dev Patel) e Zahra (Nazanin Boniadi), Vasili è un mix di diverse persone reali che si trovavano nel Taj Mahal Palace Hotel al momento degli attacchi, tra cui un magnate degli affari playboy e un ufficiale delle forze speciali dell’esercito

“È facile essere sopraffatti dall’orrore di ciò che è accaduto al Taj”, ha affermato il regista Anthony Maras. “Ma quando guardi più da vicino, emerge una prospettiva diversa. C’erano oltre cinquecento persone coinvolte nell’assedio del Taj Hotel. Che tutte tranne trentadue siano sopravvissute è un quasi miracolo. Delle vittime, metà erano membri del personale che avevano è rimasto a proteggere i propri ospiti. Questa è una testimonianza dello straordinario eroismo, ingegnosità e sacrificio di sé, sia ​​dei membri del personale che degli ospiti”.

L’attore Dev Patel era in lacrime quando ha visto il film sul grande schermo.

La strada per scegliere l’attrice Nazanin Boniadi per il ruolo di Zahra è stata in qualche modo diversa dalla strada per scegliere Armie Hammer per il ruolo di David. Sebbene Boniadi sia familiare al pubblico per i suoi ruoli in “How I Met Your Mother”, “Scandal” e “Homeland”, il regista Anthony Maras ha ammesso che non sono state le sue interpretazioni a colpirlo per la prima volta. “L’ho vista su YouTube in un discorso che ha tenuto come portavoce di Amnesty International”, ha detto. “E seriamente, solo l’equilibrio, la grazia e la sicurezza con cui parlava, la passione nella sua voce, la compassione nei suoi occhi. È coinvolta, è una vera cittadina del mondo. La sua famiglia è dovuta fuggire dall’Iran quando l’Ayatollah è salito al potere e parla perfettamente il farsi. L’ho scelta quel preciso momento in cui la stavo guardando su YouTube”.

L’attrice Teresa Palmer è stata originariamente scelta per il film, ma si è ritirata a causa della sua gravidanza. L’attrice Tilda Cobham-Hervey ha sostituito Teresa Palmer nei panni di Sally. Entrambe le attrici sono di Adelaide, nell’Australia Meridionale.

Il film è stato ritirato dai cinema in Nuova Zelanda nel marzo 2019 dopo il locale attacco terroristico di Christchurch.

Per tre giorni e tre notti nel 2008 – dal 26 al 29 novembre – Mumbai è stata una città sotto assedio. Arrivando dal Pakistan tramite un peschereccio dirottato, una squadra di giovani jihadisti ha seminato il terrore sulla popolazione con una serie coordinata di sparatorie ed attacchi dinamitardi. Con le forze di polizia locali stremate, la gente del posto terrorizzata e i turisti si sono precipitati in cerca di rifugio mentre Mumbai era in fiamme.

Il nucleo del film non si è rivelato fino a quando lo sceneggiatore-regista Anthony Maras e il co-sceneggiatore John Collee sono entrati nello stesso Taj Mahal Palace Hotel, dove entrambi sono rimasti per un mese mentre lavoravano alla storia. “Questo è stato fondamentale per entrambi”, ha detto Maras. “Non puoi farlo con il telecomando. Devi essere lì, sperimentare quel mondo e camminare per quei corridoi. Inoltre, siamo stati in grado di intervistare un sacco di persone che hanno lavorato o lavorano ancora in hotel, anche dopo dopo aver vissuto gli attacchi”.

La ricerca di un attore per interpretare Arjun è stata molto semplice. “Abbiamo scritto il personaggio pensando a Dev Patel, al cento per cento”, ha detto il regista Anthony Maras. Sebbene nato e cresciuto in Gran Bretagna, Patel ha interpretato più volte personaggi indiani o di origini indiane, tra questi la sua svolta internazionale, il il film premio Oscar “The Millionaire”, così come “The Marigold Hotel”, “L’uomo che vide l’infinito’ e ‘Lion’, per il quale nel 2017 ha vinto un BAFTA Award e ha ottenuto una nomination all’Oscar.

Il governo dell’Australia meridionale ha aumentato i fondi alla South Australian Film Corporation di 1 milione di dollari australiani per attirare le produzioni di film come “Hotel Mumbai” e altri lungometraggi nello stato dell’Australia centro meridionale.

Dieci anni dopo gli attacchi terroristici di Mumbai del 2008, il regista greco-australiano Anthony Maras poteva ancora ricordare la sua reazione iniziale all’ondata di orrore che si stava diffondendo in televisione in tutto il mondo. “Ovviamente avevo il cuore spezzato per la violenza e la perdita di vite umane”, ha detto. “Ma all’inizio conoscevo gli attacchi di Mumbai solo come una serie di edifici in fiamme su uno schermo televisivo. Poi, mentre guardavo le interviste ai sopravvissuti, mi si è aperta una dimensione completamente nuova di questi eventi”.

L’attrice Nazanin Boniadi si è molto comossa per il fatto che la sua passione per i diritti umani si sia intrecciata con parte del film. Ha detto: “Francamente, questo ha significato il mondo per me quando [il regista] Anthony [Maras] me l’ha detto”. Ha continuato: “Ha notato quelle cose su di me in un discorso che ho scritto ed enunciato di persona, non in un ruolo di fantasia che avevo interpretato. Ho molte apprensioni e paure nella mia vita ma, stranamente, affrontare dittatori stranieri e parlare con schiettezza al potere non è mai stata una di queste. E ho sicuramente sfruttato quella sfaccettatura di me stessa quando ho interpretato Zahra”.

Con oltre venti milioni di residenti, Mumbai è una delle città più grandi e culturalmente diverse del mondo. Mumbai è la capitale finanziaria e dell’intrattenimento dell’India, sede sia della borsa che di Bollywood. Pulsando di vita, colore e attività, è un luogo di estrema ricchezza e povertà assoluta. E come in molte delle metropoli più fiorenti del mondo, qui sta il suo potere, ma anche la sua vulnerabilità.

Per il ruolo dello chef Oberoi il regista Anthony Maras ha scelto una leggenda della recitazione indiana. Anupam Kher è apparso in più di cinquecento film di Bollywood durante la sua decennale carriera e ha anche recitato in film in lingua inglese come “The Big Sick” (2017) e “Silver Linings Playbook” (2012).

L’indiano Dev Patel, che interpreta Arjun, ha acutamente descritto il film come un “inno di resistenza”, e questo è stato ben riportato dai media ed è stato menzionato come parte dell’introduzione del film al suo lancio.

Scritto in collaborazione con John Collee, “Attacco a Mumbai” segna il debutto alla regia del regista Anthony Maras che ha svolto anche i ruoli di montatore e produttore esecutivo.

Il film è stato proiettato con recensioni entusiastiche e una forte risposta del pubblico alla sua prima mondiale al Toronto International Film Festival 2018 e alla sua prima australiana 2018 all’Adelaide Film Festival, dove ha vinto il Premio del pubblico (Rising Sun Audience Award) per il miglior film.

A lavorare a questo film come produttore il regista di documentari Andrew Ogilvie, produttore del precedente documentario “Surviving Mumbai” (2009) che riguardava lo stesso argomento. Anche la produttrice Andrea Quesnelle ha svolto i compiti di produzione di entrambi i film, essendo un produttore esecutivo di “Attacco a Mumbai” (2018) e un produttore di “Surviving Mumbai” (2009).

Ultimo ruolo cinematografico e televisivo dell’attrice australiana Carmen Duncan che ha interpretato Lady Wynn.

La pre-produzione di “Attacco a Mumbai” è iniziata nel giugno 2016. Le riprese principali sono iniziate ad Adelaide, nell’Australia Meridionale, nell’agosto 2016 e sono proseguite in India fino alla conclusione del film all’inizio del 2017.

Il regista Anthony Maras e il direttore della fotografia Nick Remy Matthews avevano già collaborato per “Azadi” (2005), “Spike Up” (2007) e “The Palace” (2011).

Questo film ambientato in India è stato in parte girato nell’Australia meridionale, dove un paio di film di Bollywood sono stati precedentemente girati. Questi includono “Road” (2002) e “Love Story 2050” (2008). Anche il film di Bollywood del 2013 “The Attacks of 26/11″, realizzato e distribuito circa cinque anni prima di “Attacco a Mumbai”, che copriva gli stessi eventi degli attacchi terroristici d’assedio di Mumbai del 2008.

Dev Patel, protagonista di “Attacco a Mumbai”, ha già recitato in altri due film il cui titolo includeva il termine “hotel”, “The Marigold Hotel” (2011) e “Ritorno al Marigold Hotel” (2015). Inoltre, Patel in precedenza ha interpretato un cameriere d’albergo nel primo episodio della serie televisiva “Mister Eleven” (2011).

Per interpretare i personaggi di David e Zahra, una coppia benestante in visita al Taj Mahal Palace Hotel con il loro neonato, e la tata Sally (Tilda Cobham-Hervey), il regista Anthony Maras ha scelto rispettivamente l’attore americano Armie Hammer e l’attrice iraniano-britannica Nazanin Boniadi.

La troupe del film comprende almeno quarantatré produttori che hanno svolto vari incarichi di produzione che includevano produttore, co-produttore, line producer, produttore musicale, produttore associato, produttore esecutivo, produttore consulente, co-produttore esecutivo, produttore supervisore e produttore esecutivo della musica.

Una video confessione dal processo per l’assedio terroristico di Mumbai del 2008 dell’unico uomo armato sopravvissuto è stato messo a disposizione della produzione.

“Attacco a Mumbai” costato 17 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 21.

Hotel Mumbai – La colonna sonora

Le musiche originali di “Attacco a Mumbai” sono del candidato all’Oscar Volker Bertelmann aka Hauschka (Lion, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Ammonite, Etsraneo a bordo).

