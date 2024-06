Attenberg: trailer italiano del film di Athina Rachel Tsangari con un cast che include il regista Yorgos Lanthimos (Al cinema dal 13 giugno)

Dopo la presentazione al Festival di Venezia 67, dove la protagonista Ariane Labed ha vinto la Coppa Volpi attribuita da una giuria presieduta da Quentin Tarantino, a partire dal 13 giugno 2024 nei cinema italiani con Trent Film arriva Attenberg di Athina Rachel Tsangari. La cineasta greca, già produttrice del primo film di Lanthimos “Kinetta” (2005) e produttrice associata di “Dogtooth” (2009), lavorando su dettagli e sfumature scrive e dirige un racconto di formazione su una giovane donna disincantata che indaga sul meraviglioso mistero della fauna umana.

Attenberg – Trama e cast

Marina (Ariane Labed), 23 anni, cresce con il padre architetto in una città industriale in riva al mare. Trovando la specie umana strana e repellente, mantiene le distanze e sceglie invece di osservarlo attraverso le canzoni dei Suicide, i documentari sui mammiferi di Sir David Attenborough e le lezioni di educazione sessuale che riceve dalla sua unica amica, Bella (Evangelia Randou(. Uno sconosciuto arriva in città e la sfida a un duello a biliardino, sul suo stesso tavolo. Suo padre nel frattempo si prepara alla sua uscita dal XX secolo, che considera “sopravvalutato”. Presa tra queste due figure maschili e la sua fidata Bella, Marina indaga sul meraviglioso mistero della fauna umana.

Il cast include anche Yorgos Lanthimos, Vangelis Mourikis, Kostas Berikopoulos e Michel Demopoulos.

Attenberg – Il trailer ufficiale in italiano

Curiosità sul film

Il film vede, nel cast, nell’unica interpretazione della sua carriera, anche l’acclamato e premiatissimo regista Yorgos Lanthimos nel ruolo dell’Ingegnere.

Il cast tecnico: Fotografia di Thimios Bakatakis / Suono di Leandros Ntounis / Scenografie di Dafni Kalogianni / Costumi di Thanos Papastergiou & Vassilia Rozana / Montaggio di Sandrine Cheyrol & Matt Johnson / Casting Alex Kelly & Christine Akzotis di Athens Casting / Direttore di produzione Yorgos Serdaris / Assistenti alla regia Emmanuela Fragiadaki & Anna Nikolaou / Makeup Athanasia Petropoulou / Hair styling Daniel Bababekova

Il film è il primo appuntamento al cinema della seconda edizione di Greek Weird Wave, rassegna dedicata ad alcuni dei principali esponenti della New Wave greca, e che porterà per la prima volta in sala in data giovedì 20 giugno anche il film "Chevalier" (2015) diretto sempre da Athina Rachel Tsangari e sceneggiato da Efthymis Filippou, candidato al Premio Oscar per "The Lobster" nel 2017 e autore delle sceneggiature di "Dogtooth" (2009), "Alps" (2011) e "Il sacrificio del cervo sacro" (2017) scritte insieme a Yorgos Lanthimos.

Nota della regista & citazioni varie

Ho fatto un film su quattro persone che si trovano nello stesso posto per un breve periodo – Tre persone che diventano quattro e poi due. Tre, ovviamente, è il numero perfetto in ogni relazione. – La regista Athina Rachel Tsangari C’è più significato e comprensione reciproca in uno scambio di sguardo con un gorilla che con qualsiasi altro animale che conosco. E quindi, se mai ci fosse la possibilità di sfuggire dalla condizione umana e vivere con la fantasia nel mondo di un’altra specie, penso che dovrebbe essere tra i gorilla. – Sir David Attenborough (Life on Earth)

Athina Rachel Tsangari – Note biografiche

Tsangari vive e lavora tra la sua nativa Grecia e gli Stati Uniti. Ha conseguito una laurea in letteratura presso l’Università Aristotele di Salonicco, un master in Performance Studies presso la Tisch School of the Arts della New York University e un master in regia cinematografica presso l’Università del Texas ad Austin.

La sua verginale introduzione al cinema è stata un piccolo ruolo nel cult di Richard Linklater Slacker. Il suo lungometraggio d’esordio The Slow

Business of Going, un road movie lo-fi di fantascienza girato in nove città in tutto il mondo, è stato votato come uno dei migliori film non distribuiti nel sondaggio dei critici di Village Voice del 2002.

È stata cofondatrice e direttrice artistica del Cinematexas International Short Film Festival con sede ad Austin, programmando cinema d’avanguardia, musica e media politicamente impegnati. Progetta proiezioni su larga scala per la danza, il teatro e installazioni site-specific.

È stata progettista delle proiezioni e regista video per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Atene 2004. Nel 2005 ha fondato Haos Film, un ufficio creativo che sviluppa e produce lavori di e con altri registi.

Tra i suoi crediti come produttrice figurano il primo film di Yorgos Lanthimos, Kinetta (2005), e il suo vincitore di Un certain Regard, Dogtooth, come produttore associato (2009).

Ariane Labed [Marina] – Note biografiche

Ariane Labed è nata nel 1984 ad Atene, da genitori francesi. È cresciuta tra Grecia, Germania e Francia. Dopo aver studiato danza per 10 anni, ha studiato “Pratica e teoria dell’arte” all’Université de Provence. Membro fondatore della Vasistas Theatre Company, ha recitato in tutti i loro spettacoli. Ha recitato anche al Teatro Nazionale Greco. Per “Attenberg” h vinto la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile al Festival di Venezia, edizione numero 67, attribuita da una giuria presieduta da Quentin Tarantino. E’ sposata con il regista Yorgos Lanthimos, che nel film interpreta l’Ingegnere.

Evangelia Randou [Bella] – Note biografiche

Randou è nata in Grecia. Si è diplomata alla Scuola Statale di Danza di Atene. Collabora come ballerina con diverse compagnie di danza in Grecia, Cipro e Germania. È stata tra le coreografe della squadra di Dimitris Papaioannou per le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di Atene 2004 e per la sera della cerimonia di apertura. Nel 2005, ha avuto il ruolo principale nel primo film di Yorgos Lanthimos, Kinetta. Nel 2008 interpreta Medea nello spettacolo di teatro-danza di D. Papaioannou, presentato ad Atene e Pechino.

