Avatar: La via dell’acqua, arrivano i set ufficiali LEGO

La corsa di Avatar: La via dell’acqua al box office sembra inarrestabile e, come ogni fenomeno culturale che si rispetti, il trattamento LEGO non ha tardato ad arrivare. Proprio come accaduto col primo Avatar, i fan di LEGO e dei film di James Cameron possono contare su tanti nuovi set ispirati alla vicende del secondo film, a cominciare dalla casa corallina di Metkayina.

Vediamo insieme tutti i set ufficiali LEGO di Avatar: La via dell’acqua.

La casa corallina di Metkayina

Questo playset LEGO Avatar raffigura un’abitazione del clan Metkayina, incastonata tra gli alberi alieni simili a mangrovie di Pandora al di sopra di colorate barriere coralline. I bambini e i fan del film possono rivivere i loro momenti preferiti di “Avatar: La via dell’acqua”, creare scene dinamiche o raccontare storie con le minifigure di Neytiri, Kiri, Ronal e Tonowari.

Nella confezione sono inclusi:

Una casa del villaggio di Metkayina con dettagli tratti dal film “Avatar: La via dell’acqua”

una canoa

un’ambientazione con barriera corallina di Pandora

le minifigure di Neytiri, Kiri, Ronal e Tonowari

La scoperta di Ilu, il mini set LEGO di Avatar 2

Questo piccolo set LEGO è dedicato alla scoperta di Ilu da parte di Tsireya e Tuk. Nella confezione sono inclusi:

Il personaggio dell’ilu snodabile

Le minifigure di Tsireya e Tuk

La barriera corallina di Pandora

Un supporto per l’esposizione del set

L’avventura di Skimwing

Altro piccolo set LEGO dedicato ad uno dei momenti di Avatar 2 e ad un’altra delle tante creature marine che abbiamo visto nel film. Qui troviamo:

Il personaggio dello skimwing snodabile

Le minifigure di Tonowari e Jake Sully

La barriera corallina di Pandora come ambientazione

Un supporto per l’esposizione del set

Il sottomarino Mako, il mini set LEGO di Avatar 2

553 pezzi per questo ricco set LEGO che include:

Un sottomarino Avatar Mako

3 ambientazioni coralline dell’oceano di Pandora

Una grotta

Le minifigure di Neteyam, Ao’nung, Spider e RDA Quaritch

Tulkun Payakan e Crabsuit

