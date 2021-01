Avengers: Endgame – nuovo busto a grandezza naturale di Thanos

Queen Studios ha creato un nuovo busto di Thanos, trattasi di una imponente e spettacolare versione a grandezza naturale del minaccioso antagonista degli Avengers. Il Titano Pazzo grazie al Guanto dell’Infinito ha cambiato il tessuto stesso della realtà e decimato gli Avengers cancellando metà universo nei film campioni d’incasso degli Avengers nei film campioni d’incasso “Infinity War” e “Endgame”.

A seguire la descrizione ufficiale del busto:

Thanos pensava di poter portare equilibrio nell’universo eliminando metà della popolazione. Tuttavia, ha commesso un grave errore. Quelli che erano rimasti non avrebbero mai ottenuto quelli che erano stati persi. Dopo aver decapitato il Titano Pazzo, i Vendicatori viaggiano indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell’Infinito sperando di invertire l’azione malvagia. Ma una versione passata di Thanos scopre la loro missione e li segue in futuro per uno scontro finale.

Il busto di Thanos da collezione in edizione limitata dei Queen Studios cattura perfettamente il Titano Pazzo come lo abbiamo visto in Avengers: Endgame. Scolpito minuziosamente, questo accurato busto in polystone del film presenta il signore della guerra genocida che indossa la sua armatura e l’elmo sfregiati dalla battaglia. Con il pugno chiuso e il guanto in mano, guarda in avanti minacciosamente. La bestia di un busto è perfetta per i fan e i collezionisti degli Avengers con lo spazio per uno dei cattivi più iconici della Marvel.

Questo busto di Thanos è un aggiornamento considerevole del busto 1/1 realizzato nel 2019. Dopo le richieste di fan e collezionisti, gli artisti dei Queen Studios hanno aggiunto il Guanto dell’Infinito con illuminazione interna in modo che le Gemme dell’Infinito possano essere esposte completamente illuminate. Mentre il design della base aggiornato è una base semplice ma elegante ispirata agli elementi della Q-Ship di Thanos.