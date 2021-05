Aztech Forgotten Gods: il videogame diventerà un film live-action

Aztech Forgotten Gods, un imminente videogioco ispirato all’antica mitologia messicana sarà adattato in un lungometraggio live-action. Il sito Deadline riporta che Lienzo Gaming Studio, i creatori e sviluppatori del videogioco stanno siglando una partnership con i produttori Yvette Yates Redick e Shaun Redick di Impossible Dream Entertainment (BlacKkKlansman, Scappa – Get Out) per portare il videogioco sul grande schermo.

“Aztech Forgotten Gods” è un’avventura d’azione cyber-stone che segue Achtli, una giovane donna che combatte i colossali Dei Dimenticati. Per scoprire la verità dietro la sua lontana futura metropoli mesoamericana, dovrà rivolgere il potere degli dei contro le stesse divinità, mentre vola attraverso la città con potere e grazia usando un antico artefatto, residuo di un tempo a lungo dimenticato.

Lienzo ha voluto “dare forma ad una storia messicana con una squadra messicana”, ha detto lo scrittore di videogiochi Vizcaino. “C’è una storia così ricca dietro gli Aztechi, e fonderla con una storia futuristica ispirata agli anime ci ha dato la possibilità di creare qualcosa di veramente speciale.”

“Con Aztech, è divertente immaginare quale costruzione del mondo può essere realizzata attraverso i molti personaggi multidimensionali, la mitologia e le vaste trame culturali”, ha detto Redick.

Yates Redick ha aggiunto: “In qualità di produttore latino e con radici a Chihuahua, in Messico, sono orgoglioso di collaborare con Lienzo e portare alla luce le leggende e la ricca storia del Messico con Aztech.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Impossible Dream sono anche produttori di Day Shift, la commedia horror di Netflix con con Jamie Foxx nei panni di padre single e cacciatore di vampiri. Come per Day Shift, anche per “Aztech Forgotten Gods” si sta pensando di creare dei franchise multi-formato sfruttando le rispettive mitologie per creare serie spinoff e un film anime.

Il videogioco “Aztech Forgotten Gods” verrà lanciato per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC entro l’autunno 2021.

Fonte: Lienzo Gaming Studio