Badlands: nuovo spin-off di Predator in arrivo diretto dal regista di “Prey”

Dan Trachtenberg, regista dell’ottimo prequel Prey, sta sviluppando un altro film di Predator. Questo progetto è descritto come un filmindipendente intitolato Badlands, il regista scriverà e dirigerà il film che andrà in produzione entro la fine dell’anno.

20th Century Studios ha piazzato “Badlands” tra le priorità dello studio e secondo quanto riferito Trachtenberg e i produttori hanno già cominciato a cercare attori per il ruolo di protagonista.

I dettagli della storia di “Badlands” non sono stati rivelati, ma sappiamo che ruoterà attorno ad un altro minaccioso Predator a caccia. Si ritiene che il nuovo film uscirà anche nelle sale, a differenza di “Prey”, che ha debuttato direttamente su Hulu (in Italia su Disney+).

Questo nuovo progetto non è il sequel di “Prey”, che ricordiamo è ancora in sviluppo con un probabile ritorno dell’attrice Amber Midthunder. Di questo sequel aveva parlato Trachtenberg circa un anno fa in un’intervista con The Hollywood Reporter.

Il nerd in me guardava così lontano, per quanto poteva guardare, prima che iniziassimo a scrivere questo film, ma l’adulto in me ha detto: “”Non vendere la pelle dell’orso [prima di averlo ucciso] e stai solo attento. Per il momento cerca di realizzare il miglior film possibile”. Sequenza dei titoli di coda a parte, c’è qualcosa di rinfrescante nel vedere un film che in realtà non è destinato ad essere solo la “parte uno” di qualcos’altro. C’è qualcosa di bello nel vedere un pensiero completo. D’altra parte, adoro il fatto che quella che sarebbe stata una scena dopo i titoli di coda in altri film, sia nel nostro film una sequenza animata dei titoli di coda. I nostri titoli di coda continuano a raccontare storie.