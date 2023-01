Annunciate dagli attori Hayley Atwell e Toheeb Jimoh le nomination ai BAFTA Awards 2023 con il dramma sulla prima guerra mondiale Niente di nuovo sul fronte occidentale che guida le candidature con 14 categorie e registra insieme a “La tigre e il dragone” un record come film non in lingua inglese con più nomination nella storia dei premi. Il dramma di Netflix è in lizza come miglior film, miglior film non in lingua inglese, regista, sceneggiatura adattata, attore non protagonista, colonna sonora originale, casting, cinematografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco e acconciatura, sonoro ed effetti speciali.

Dietro a “Niente di nuovo sul fronte occidentale” troviamo “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh ed Everything Everywhere All At Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert con 10 nomination a testa, seguono “Elvis” di Baz Luhrmann nove nomination; Tár di Todd Field con cinque; a quota quattro ci sono “Aftersun”, “The Batman”, “Il piacere è tutto mio”, “Top Gun: Maverick” e “The Whale”, mentre tre nomination sono andate a “Babylon”, “Empire of Light, “Pinocchio di Guillermo del Toro”, “Living” e “Triangle of Sadness”.

In coda alla lista di candidature troviamo “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron con due nomination per effetti speciali e sonoro e il dramma familiare autobiografico di Steven Spielberg “The Fabelmans” che ha ottenuto una sola nomination per la sceneggiatura originale. Purtroppo “Women Talking” di Sarah Polley nonostante selezionato nelle categorie regista, sceneggiatura adattata, attore non protagonista e colonna sonora originale non ha ricevuto alcuna candidatura.

La cerimonia di premiazione dei “BAFTA Awards 2023” si terrà domenica 19 febbraio presso la Royal Albert Hall di Londra.

Miglior Film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tár

Miglior Film britannico

Aftersun

Gli spiriti dell’Isola

Briand and Charles

Empire of Light

Il piacere è tutto mio

Living

Roald Dahl’s Matilda The Musical

Omicidio nel West End

The Suimmers

Il Prodigio

Miglior Attrice

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, The Woman King

Danielle Deadwyler, Till

Ana De Armas, Blonde

Emma Thompson, Il piacere è tutto mio

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

Miglior Attore

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

Daryl McCormack, Il piacere è tutto mio

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, Gli Spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, Anche io

Migliore attore non protagonista

Brenda Gleeson, Gli Spiriti dell’Isola

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell’Isola

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Albrecht Schuch, Niente di nuovo sul fronte occidentale

Michale Ward, Empire of Light

Regia

Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger

Gli spiriti dell’Isola, Martin McDonagh

Decision to Leave, Park Chan-wook

Everything Everywhere All At Once, Daniel Kwan/Daniel Scheinert

Tar, Todd Field

The Woman King, Gina Prince-Bythewood

Miglior debutto britannico di un regista, sceneggiatore, produttore

Aftersun

Blue Jean

Electric Malady

Good Luck to You, Leo Grande

Rebellion

Film in lingua non inglese

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Il corsetto dell’imperatrice

Decision to Leave

The Quiet Girl

Documentario

All that breathes

All the beauty and the Bloodshed

Fire of love

Moonage Daydream

Navalny

Film d’animazione

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcell the Shell with Shoes on

Il Gatto con gli stivali, l’ultimo desiderio

Red

Sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Triangle of Sadness

Sceneggiatura adattata

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Living

The Quiet Girl

Anche io

The Whale

Colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All At Once

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Casting

Afrersun

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Triangle of Sandess

Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Elvis

Empire of Light

Top Gun: Maverick

Costumi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Top Gun: Maverick

Scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Trucco

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Elvis

Roald Dahl’s Matilda The Musical

The Whale

Suono

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

Tar

Top Gun: Maverick

Effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

Miglior corto britannico

The ballad of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye

Miglior corto d’animazione britannico

The Boy, The Mole, The Fox, and the Horse

Middle Watch

Your Mountain is Waiting